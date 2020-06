REPRESENTERER VIKEN: Abid Raja representerer Viken fylke - og er valgt inn for Akershus Venstre på Stortinget, selv om han bor i Oslo. Men hans egne i Viken Venstre vil ha Sveinung Rotevatn fra Vestland som ny partileder. Foto: Frode Hansen, VG

Rajas eget fylkeslag vil ha Rotevatn som ny Venstre-leder

Viken Venstre foreslår at Sveinung Rotevatn blir ny Venstre-leder, mens fylkespartiets egen Abid Raja foreslås som 2. nestleder. Møre og Romsdal Venstre har derimot Raja som lederkandidat.

Det var NRK som først fortalte om forslaget fra det store Venstre-laget som tidligere besto av Akershus, Buskerud og Østfold Venstre. I tillegg til Rotevatn som partileder og Raja som 2. nestleder, vil Viken Venstre ha kunnskapsminister Guri Melby som 1. nestleder.

– Vi har spilt inn tre flotte kandidater som har gode kvaliteter og utfyller hverandre godt. Så vi har et luksusproblem i Venstre. Nå er det valgkomiteen som skal gjøre jobben videre. Vi legger en helhetsvurdering til grunn for forslaget, sier nestleder Sissel Urke i Viken Venstre til VG. Utover det ønsker hun ikke å begrunne forslaget ytterligere.

Hun kommenterer saken for Viken Venstre all den tid fylkesleder Arjo van Genderen sitter i valgkomiteen sentralt i partiet.

VESTLENDING: Sveinung Rotevatn er den eneste av de fire statsrådene i Venstre som hittil åpent har lansert seg som lederkandidat. Nå foreslås han av Viken Venstre. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Valgkomiteen måtte i vår starte sitt arbeid med å finne den nye Venstre-ledelsen på nytt etter at Venstre-leder Trine Skei Grande trakk seg både som partileder og statsråd i et oppsiktsvekkende intervju med VG like før corona-krisen.

Nå ligger det an til en åpen kamp om hvem som velges som Venstre-leder på Venstre-landsmøtet i september.

Abid Raja sa til VG at han ønsket å være i front for partiet i forbindelse med en meningsmåling om hvem som bør sitte i den nye Venstre-ledelsen i november i fjor.

– Jeg ønsker å være med i det nye laget i front som skal gjenreise partiet, derfor har jeg stilt meg til disposisjon for valgkomiteen. Jeg gleder meg til å fortsette å bidra til å skape positivt engasjement blant venstrefolk og velgere, sa Raja da.

Ennå har han ikke offisielt erklært seg som lederkandidat før det nyannonserte Venstre-landsmøtet til høsten.

Lang liste fra Innlandet

Innlandet Venstre (tidligere Oppland/Hedmark) foreslår i dag at alle de fire statsrådene til Venstre er kapable til å tre inn i den nye partiledelsen, opplyser fylkesleder Sjur Skjævesland til VG.

Det betyr at fylkeslaget i Innlandet likestiller miljøminister Sveinung Rotevatn med kulturminister Abid Raja, kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø om hvem som bør bli ny partileder.

– Vi sier også at i og med at Trine Skei Grande trakk seg, så bør valgkomiteen også se nærmere på kontinuiteten i ledelsen, med andre ord også vurdere Ola Elvestuen og Terje Breivik i arbeidet med Venstre-ledelsen, sier Skjævesland til VG.

– Seks kandidater til den nye ledelsen, med andre ord?

– Ja, slik det ser ut nå. Men vi kan komme tilbake til prioritering når valgkomiteen kommer med sitt forslag, svarer Innlandet Venstres leder.

Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal ønsker på sin side at kulturminister Abid Raja skal bli Venstres nye partileder når Trine Skei Grande takker av i september.

– Bekrefter at Møre og Romsdal Venstre foreslår Abid Raja som ny leder i Venstre, skriver fylkesleder Ragnhild Helseth i en SMS til NTB.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 15.06.20 kl. 16:02

