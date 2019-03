Fire justisministre fra Frp har måttet gå: – Det er en belastning for Frp

Fredag trer justisminister Tor Mikkel Wara av som statsråd. Han blir den fjerde politikeren fra Frp som gir fra seg vervet siden Erna Solbergs regjering tiltrådte i 2013.

Anders Anundsen , Per-Willy Amundsen , Sylvi Listhaug , Per Sandberg og Tor Mikkel Wara har alle én ting til felles. De har vært statsråder med ansvar for justispolitikken, og har gått av. Dette siden 2013.

Sandberg var riktignok fiskeriminister med midlertidig ansvar for justisministerens oppgaver.

– Det er en belastning for Frp at det har vært så mye skifter fordi lov og orden er en viktig sak for Frp. Det at man kan få inntrykk av at man sliter med kontinuitet og stabilitet kan være en ulempe for dem, sier valgforsker Bernt Aardal til VG.

På torsdag annonserte Tor Mikkel Wara at han trekker seg fra sitt verv som justisminister, en stilling han har hatt siden 4. april 2018.

FØRST: Anders Anundsen var den første Frp-politikeren som fikk prøve seg som justisminister. Foto: Frode Hansen

Anders Anundsen

Da den blåblå regjeringen tiltrådte i 2013 var det klart at Frp fikk den etterlengtede justisministerposten. Anders Anundsen var den første fra partiet som fikk prøve seg.

– Jeg vil gjøre det ytterste for å gjøre denne jobben på beste måte, sa han til VG den gangen.

Samtidig innrømmet han at han ved én anledning hadde brutt loven, og kjørt ulovlig snøscooter før han fikk jobben. Dette hindret imidlertid ikke Anundsen fra å bli den lengstsittende justisministeren fra Frp noensinne.

Da han 20. desember 2016 ble byttet ut, hadde han sittet i godt over tre år. Helt smertefritt gikk det likevel ikke. Tirsdag 19. mai 2015 vedtok Stortinget «sterk kritikk» av Anundsen på grunn av hans behandling av den såkalte asylbarnsaken.

Anundsen fikk også kritikk da han i 2015 lanserte videoen «Trygghet i hverdagen», som handlet om hva statsråden hadde fått til som justisminister.

Videoen ble kalt en «skrytevideo», og i 2016 ble justisdepartementet bøtelagt av Datatilsynet for «grove brudd på personopplysningsloven», som følger av videoen. Boten endte på 25.000 kroner.

Foto: Tore Kristiansen

Per-Willy Amundsen

Da det ble gjort endringer i regjeringskabalen i 2016 tok Per-Willy Amundsen over stafettpinnen for Anders Anundsen. Han ble raskt konfrontert med uttalelser han hadde kommet med før regjeringen tiltrådte.

Blant annet ble det trukket frem at han tidligere hadde sagt at flyktninger er lykkejegere, at klimaendringer er menneskeskapte, og det kunne være nødvendig med et nytt korstog.

Amundsen måtte til slutt takke for seg, og gikk av i januar 2018, i overkant av et år etter at han tiltrådte.

Sylvi Listhaug

Frps tredje justisminister er trolig også den mest kontroversielle. Sylvi Listhaug gikk fra å være innvandrings- og integreringsminister til å bli justisminister i januar 2018. Det ble en kort affære.

9. mars delte Listhaug et bilde på sin Facebook-side der hun hevdet at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Dette ble møtt med krass kritikk fra flere kanter, og endte til slutt med at det lå an til et flertall i Stortinget for et mistillitsforslag mot Listhaug. Så langt gikk det imidlertid ikke, fordi Listhaug valgte å trekke seg før Stortinget fikk tid til å stemme.

Listhaug avtrådte 20. mars 2018, drøye to måneder etter at hun tiltrådte.

Per Sandberg

Per Sandberg var aldri offisielt justisminister, men hadde ansvar for justisministerens oppgaver etter at Listhaug måtte gå av.

Sandberg, som egentlig var fiskeriminister, dro sommeren 2018 på ferie til Iran med den nye kjæresten sin, uten å informere statsministeren. I tillegg tok han med seg statsrådstelefonen sin.

Dette skapte såpass mye oppstyr at Sandberg i august 2018 valgte å trekke seg som fiskeriminister og nestleder i partiet.

– Ingen vei utenom for Wara

Bernt Aardal mener det ikke var noen vei utenom for Tor Mikkel Wara – han måtte gå av.

– Det lå litt i kortene. Uansett hva som skjedde med selve saken ville det bli vanskelig for ham, sier Aardal til VG og legger til at saken nå har tatt en mer dramatisk vending. Torsdag ble det kjent at Waras samboer Laila Anita Bertheussen er mistenkt for flere tilfeller av hærverk mot sin egen bolig.

Ifølge opplysninger til NRK og Filter Nyheter er hun også mistenkt for å ha sendt et ubehagelig brev til boligen til sikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Aardal sier at det er uheldig at justisministrene har blitt byttet ut i såpass høyt tempo, men at det siste tilfellet nok er mer uvanlig enn andre.

– Det har vært en del affærer og skandaler som har gjort at statsråder har måttet gå av, men denne saken tror jeg er historisk veldig spesiell. Det er ikke statsråden som har forårsaket dette selv, sier Aardal som mener at Wara er den minst kontroversielle av alle justisministrene Frp har hatt.

Publisert: 29.03.19 kl. 00:25