Se Ap-toppene leke og love de unge lekser

Over et shuffleboard-spill forteller Aps nye ledelse om hvordan de skal vinne valget. De går alle fire mot forslaget om at foreldre og barn skal slippe hjemmelekser.

Oppdatert nå nettopp







AUF kunne lørdag juble, da Arbeiderpartiet vedtok å ikke gå inn for konsekvensutredning i LoVeSe (Lofoten, Vestreålen og Senja). Vedtaket blir imidlertid omtalt som et stort nederlag for partileder Jonas Gahr Støre.

Les om alle vedtakene her: Dette må du vite om Aps nye politikk

By mot land

Lørdag ettermiddag ble de trampeklappet opp på podiet av et samlet landsmøte – Aps nye firkløver-ledelse.

Full av selvtillit som ny nestleder, fører Bjørnar Skjæran an når VG inviterer Aps ledelse til lek og politikk:

Politisk preik og Shuffleboard-konkurranse. Vi deler lagene by mot land:

By: Oslos Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng på bylaget – ja da, vi vet du er fra Oppland, Stenseng, og at du bor på Vinstra, men du regjerer på partikontoret midt i tjukkeste Oslo.

Land: Nestleder Hadia Tajik fra Rogaland og Bjørnar Skjæran fra Nordland.

– Dette bør gå greit, sier Skjæran og får et stort smil av lagkamerat Tajik.

Vi ødelegger idyllen.

Ap faller opp mot 10–15 prosent i flere av de store byene og risikerer bare å sitte igjen med Trondheim.

– Hva skal dere gjøre for å vinne storbyene?

– Det er 155 dager til valget. Vi vant de tre største byene, Oslo, Trondheim og Bergen ved kommunevalget i 2015. Vi skal forsvare de posisjonene og ser veldig optimistisk på det. Vi skal kjempe om den 4. største, Stavanger. Fortsatt har vi flertall i mange av byene, sier Støre.

– I stor grad på grunn av veksten til partiene til venstre for Arbeiderpartiet?

Stenseng har mål om 33 prosent

– Vi skal være glade for at vi samlet er større enn høyresiden. Jeg har stor tro på at Ap skal løfte seg igjen. Det er ikke rop om mer høyrepolitikk i Norge, sier Støre.

– Vi har stor tro på at vi skal snu utviklingen på målingene og har ambisjon om å nå valgresultatet for snart fire år siden, da vi gjorde et veldig godt valg og fikk 33 prosent, sier Stenseng.

– Slik målingene er i dag kan dere miste 100 av 200 ordførere?

– Vi har ambisjoner om å gå mye frem i forhold til målingene nå i vår. Vi vil sammen med LO mobilisere kraftig og vise at vi kan løfte oss. I september skal vi være på et annet nivå enn nå. Vi lekker litt til høyresiden og endel til venstresiden, men de fleste av de vi har mistet, har satt seg på gjerdet, sier Støre.

På landsmøtet lørdag sto det strid om partiet skulle endre abortloven og skyve grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Like før voteringen gikk Gro Harlem Brundtland ut i VG og gikk mot forslaget.

arrow-left









arrow-right expand-left LANDSMØTE: Arbeiderpartiet har landsmøte på Folkets hus i Oslo i helgen.

I spagaten

– Jeg er glad landsmøtet fulgte min tilrådning i abort-saken. Og Gros råd er gjenkjennelig, hun er abortlovens mor og ber oss slå ring om den – og det gjorde landsmøtet, sier Støre.

– Dere er i spagaten i oljesaken, hvor dere lørdag måtte tekkes de grønne kreftene anført av AUF, til stor skuffelse for LO og industrien, som opplever utmeldinger?

– Det er en god uttalelse for olje og gass som jeg står fullt og helt bak. Den forstår hvilken tid vi lever i og har ambisjoner for vår ledende næring og alle som jobber der: Verdiene som skapes og industriens bidrag til å skape nye næringer og utvikle klimateknologi, sier Støre.

– Det er ikke ofte LO-sjefene går hardt ut mot sitt eget Ap?

– Jeg forstår at noen i LO og i industrien er skuffet. Det er høyreregjeringen som har satt saken til side hvert år siden 2013, og det vil ikke endre seg. Jeg tror industrifolk vil se verdien i vedtaket vårt, en sterk uttalelse for en moderne olje- og gassnæring.

– SV-leder Audun Lysbakken utfordrer dere og sier de skal bli det nye folkepartiet på venstresiden?

– Det får vise seg. Kan du nevne ett eksempel på at SV har stemt for en eneste kraftutbygging, spør han retorisk:

Angriper Rødt

– Vi har hatt og har fortsatt mye større troverdighet for å bygge landet, ved at vi finner en god balanse mellom industriell satsing og behovet for å ta hensyn til klimaet. Og Rødt vil redusere olje- og gassvirksomheten med 90 prosent ved utgangen av 20-tallet. Det vil gi kraftig fall i inntektene og økning i ledigheten – og vil ødelegge Norges mulighet til å få til en flytende overgang hvor vi kan utnytte ressursene og teknologien til å skape en ny industrifremtid gjennom utviklingen av fornybare løsninger.

– Hvordan skal dere vinne byene?

– Det handler om å vise frem politikken vi har gjennomført; flere lærere i skolen, bedre eldreomsorg, renere luft i byene, bedre kollektivtrafikk og et ryddigere arbeidsliv. Vi har planer om å fortsette med det i neste periode. Det betyr noe for folks liv og det tror jeg kommer til å gjøre susen.

– Sp gjør det susende bra på meningsmålingene. Dere sliter også der. Hva skal der gjøre for at Ap blir den store vinneren i landdistriktene?

– Det er ikke by og land mot hverandre – det er by og land hand i hand. Det er et gammelt godt slagord, vi skal gjøre hverandre gode. Vi kan ikke dele inn landet vårt på en sånn måte. Det å vise at vi henger sammen og bidrar sammen, er Aps oppskrift.

Ja til lekser

Frem og tilbake langs shuffleboardet er det Tajik og Skjæran som blir stadig blidere. Støre og Stenseng taper terreng.

Det gjør også mange unge i dag, og på Aps landsmøte er det fremmet et forslag fra oppvekstutvalget om å fjerne hjemmelekser for skoleelever.

– Er dere for lekser?

Tajik: Ja, jeg tror lekser er viktig som et element i læringsprosessen.

Støre: Jeg er for lekser, riktige lekser: Det må ikke være så kompliserte lekser at du er avhengig av foreldrenes kunnskap.

Stenseng: Jeg er for lekser.

Skjæran: Vi bør ha lekser i passelige mengder, som en del av de pedagogiske virkemidlene.

Søndagens votering på landsmøtet vil vise om deres leksesyn vinner frem.

Eiendomsskatten

– I 2017 gikk dere til valg på høyere skatt. Det gjør dere ikke i år?

– Kommunevalget handler ikke om det, sier Tajik.

– Anbefaler dere kommunene å bruke eiendomsskatt?

– Det er det opp til kommunene å avgjøre. Oslo Ap valgte å innføre en moderat eiendomsskatt ved forrige kommunevalg og lyktes med å skifte ut det borgerlige byrådet.

– De fleste Ap-kommunene har innført eiendomsskatt?

– Også mange Høyre-styrte kommuner har eiendomsskatt. Det er fordi de ser at de trenger inntekter for å gi innbyggerne gode tjenester, sier Tajik.

Den viktigste saken

Her trekker Stenseng frem den sentrale saken de skal kjøre frem i kampen om din gunst ved valget til høsten.

– Våre viktigste valgkampsak blir arbeidet for heltid. Idag jobber bare én av tre ansatte i helse og omsorg i kommunene heltid. Flere hele faste stillinger er derfor en viktig sak for oss. Det gir mer trygghet for alle dyktige ansatte og bedre omsorg for de eldre. Det sier seg selv at om noen faste som pleier deg, er det bedre enn 30–40 ukjente vikarer, sier Stenseng.

Vi har satt oss på en benk ved siden av shuffleboardet. Cola zero og is i glassene.

– Er Aps ledelse enig med byrådet i Oslo om å fase ut privat eldreomsorg?

– Kommunene gjør sine egne vurderinger over hele landet. Det de har gjort i Oslo er et svært mye bedre alternativ enn Frp, som vil sette ut de sammen tjenestene på anbud. Det er feil politikk. Grunnleggende velferdstjenester skal være i offentlig regi.

– Ikke yrkesforbud

– Hva tenker dere om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums kategoriske nei til at folk fra pr-bransjen skal få adgang til regjeringsapparatet i Sps eventuelle fremtidige departementer?

– Jeg vil ikke nedlegge noe yrkesforbud, men er veldig oppmerksom på problemstillingene knyttet til bindinger og ulike interessekonflikter. Og åpenhet om hva du jobber med, sier Støre.

– Sammenslåingsprosessen i Finnmark og Troms har vært vond og dere sliter i nord: Hva må til for å reise kjerringa i nord?

RELATIVT GODT FORNØYD: Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran feirer seieren over Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng. Foto: Trond Solberg

– Det er høyresiden som har stått bak den prosessen og som trumfet gjennom en løsning som ble tredd ned over hodet på innbyggerne i nord. Det er vanskelig fordi når beslutningen er tatt, så må også vi jobbe ut ifra det. Men våre politikere lokalt prøver å bidra til at sammenslåingen skjer på en måte som tar hensyn til alle partenes interesser, sier Skjæran.

– Vi har sagt at vi vil se på sammenslåingen av Finnmark og Troms på nytt hvis regionen selv ønsker reversering i 2021, sier Støre.

– Hvordan lege sårene og samle partiet etter Giske-saken og debatten rundt flere av sakene knyttet til ham?

Støre 24/7

– Det er viktig at alle tar ansvar for å bygge en god kultur – vi må trives. Vi vet det siste året ikke bare har vært trivelig, sier Stenseng.

– Dere greide å komme dere nesten opp til 30 prosent igjen i vinter, før dere smalt ned igjen i forbindelse med dansevideoen?

– Når personer og stridigheter er i fokus, da sliter vi. Når vi får fokus på egen politikk, så vokser vi, sier Støre.

– Du er snart 60: Hvilket tidsperspektiv har du på din fremtid som partileder?

Et sekunds irritert drag kommer over Ap-lederens ansikt. Du ser at han ikke liker spørsmålet.

– Jeg er helt og fullt der jeg er. 24/7. Jeg er innstilt som leder av en enstemmig valgkomité. Det gir stort ansvar og motivasjon, som jeg skal bruke til å vinne valget sammen med gode partifeller.

PS: Intervjuet er gjort tidligere i uken og lørdag.

Publisert: 06.04.19 kl. 18:45 Oppdatert: 06.04.19 kl. 18:55