Kvinne (82) slått til av tenåring: Politiet advarer folk mot å gripe inn

Ifølge politiet ble kvinnen slått i ansiktet da hun konfronterte tenåringer med hærverk på et tettsted i Hedmark.

Nå nettopp







Voldsepisoden er fanget på en video, som nå sirkulerer i sosiale medier. VG har selv sett at det har kommet trusler mot en tenåring, og flere spør også hvor han bor.

Politiet sier at de er kjent med videoen, og oppfordrer til ikke å spre den videre. De sier også at flere personer har ytret ønske om å oppsøke de aktuelle ungdommene.

– Politiet har iverksatt flere tiltak og personene som var involvert i hendelsene er ikke på adressen det vises til i videoen. Politiet ønsker å ivareta alle parter i denne saken og oppfordrer publikum til å ikke gripe inn i dette, skriver politiet i en pressemelding.

Bakgrunnen er at politiet etterforsker fire ungdommer for flere lovbrudd på det aktuelle tettstedet sent mandag kveld. Skadeverk på biler, knivtrusler, ran av en yngre gutt og vold mot den eldre kvinnen er blant de straffbare forholdene politiet er kjent med.

Filmet slag

Politiet har tidligere fortalt at kvinnen gikk ut og snakket til tenåringene i forbindelse med skadeverk da hun fikk et slag i ansiktet.

I en video som sirkulerer i sosiale medier ser man at den eldre kvinnen står i døråpningen og snakker med en av tenåringene.

«Fjern dere herfra med en gang», sier kvinnen, og fortsetter:

«Vær så snill å gå herfra».

I filmen hører man at flere roper på tenåringen, som plutselig slår til den eldre kvinnen i ansiktet.

Har vært hos legen

VG har snakket med den 82 år gamle kvinnen, som forteller:

– Jeg var ute for å snakke til guttene, da den ene kom bort til meg. Plutselig slo han til meg i ansiktet.

– Ble du redd?

– Nei, jeg ble sint og paff.

– Ringte du politiet selv?

– Jeg ringte politiet, og de var på vei allerede. Det ble ganske mye oppstyr her, men heldigvis har jeg familie som hjelper meg.

– Hvordan går det nå?

– Det går bra. Jeg har vært hos legen, og det er ikke brudd. Jeg har fått meg en trøkk fra øret og ned.

Politiet sier at de ser alvorlig på saken, og at de har satt inn alle tilgjengelige ressurser i etterforskningsarbeidet. Tre av tenåringene ble avhørt tirsdag kveld.

– Vi vet at slike hendelser kan skape uro og utrygghet i et lokalsamfunn og vi er derfor i gang med etterforskning av saken og oppfølging av ungdommene, sier politioverbetjent Roger Næss.

Publisert: 03.04.19 kl. 10:55