Helse Førde: Pasient som er innlagt på sykehus har rabies

Pasienten som ble innlagt på sykehus i Førde med mistanke om rabies, er smittet av den farlige sykdommen.

Mindre enn 10 minutter siden







Det bekrefter Helse Førde i en pressemelding.

Helse Førde fikk lørdag analysesvar fra det statlige Folkehelsemyndighetene i Sverige på prøvene fra pasienten som er innlagt på Førde sentralsykehus.

Vedkommende ble bitt av en hund under en ferietur i Asia for vel to måneder siden, og har gradvis blitt dårligere.

– Gjennom disse prøvesvarene har vi nå fått bekreftet at diagnosen er rabies, sier fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes.

– Vi tar fremdeles alle nødvendige forholdsregler, og fortsetter med smitteverntiltak slik regelverket tilsier og i samråd med Folkehelseinstituttet.

Det var tidligere denne uken at sykehuset fikk kjennskap til hundebittet. Torsdag ble tatt prøver som ble sendt til analyse i Sverige, ettersom det ikke er noen i Norge som gjør slike analyser.

– Pasienten er alvorlig syk. Ut over dette ønsker vi ikke å gå ut med opplysninger om tilstanden. Som tidligere er det viktigste for oss å ivareta pasient og pårørande, sier Hunskår Vingsnes.

Ifølge Helse Førde skal også andre personer i det samme reisefølget, i kontakt med den samme hunden. Disse personene er hjemmehørende i andre fylke.

– Smittvernansvarlige i deres respektive hjemkommuner er varslet, heter det i pressemeldingen.

På et informasjonsmøte for ansatte ved Førde sentralsjukehus fredag opplyste Vingsnes at det ikke er rapportert om at rabies smitter mellom menneske.

– Smitte til helsepersonell ved enkelte medisinske prosedyrer har blitt diskutert, men det er aldri dokumentert at det har skjedd, verken i Norge eller i utlandet.

Publisert: 04.05.19 kl. 18:46