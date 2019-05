ETTERFORSKER OVERGREP: Politiet i Trøndelag etterforsker fortsatt saken mot en mann i 40-årene siktet for overgrep mot flere barn. Foto: Sofie Amalie Fraser

Overgrepssaken i Trondheim: Skal etterforske fem nye menn

Gjennom etterforskningen av overgrepssaken mot en mann i Trøndelag, har politiet besluttet å starte etterforskning mot flere andre personer. Antallet fornærmede i saken har steget fra 21 til rundt 50.

– Vi har besluttet etterforskning mot minst fem nye menn, men det er ikke er snakk om et nettverk, sier politiadvokat Marianne Høyer i Trøndelag politidistrikt til VG.

Høyer opplyser at etterforskningen av saken mot en 40 år gamle mannen siktet for overgrep mot flere barn, deriblant grov voldtekt, er årsaken til at politiet skal etterforske fem nye menn.

– Det er ved å gå igjennom beslaglagte datautstyr og mobil hos siktede at vi har funnet disse, sier politiadvokaten.

Hun ønsker ikke å kommentere nærmere hvordan de har kommet frem til de fem nye personene. Alle er bosatt i Trøndelag.

– Disse har ikke tilknytning til siktede i saken så langt vi kjenner til, og det er ikke mistanke om at det er delt straffbart materiale med andre, sier Høyer.

Mannens forsvarer Kolbjørn Lium sier han i hovedsak erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Har dere varslet andre politidistrikter om personer dere har funnet når dere gikk gjennom beslagene?

– Vi har informasjon som vi vurderer, opplyser hun.

Rundt 50 ofre

I mars var 21 jenter under den seksuelle lavalderen fornærmet i saken, nå er rundt 50 fornærmede avhørt i saken. Det er hovedsakelig snakk om jenter i 13 til 15 års alderen, men det skal også være jenter helt ned i 11 års alderen.

– Vi tar avhør av nye ofre hele tiden, og regner med å være ferdig med denne delen av etterforskningen i slutten av mai, forteller Marianne Høyer.

Mannen skal ha brukt Snapchat for å komme i kontakt med jentene. Politiet har tidligere opplyst at mannen hadde flere hundre kontakter, men at det er vanskelig for politiet å identifisere dem.

I tillegg til de 50 jentene politiet hadde identifisert i mai, har politiet nå identifisert ytterligere ti jenter.

CHATLOGG: Dette er et eksempel på en chat mellom en jente og en eldre mann som har blitt sendt inn til politiet i Trøndelag. Foto: SKJERMDUMP/Politiet

Kripos bistår

Mannen er også siktet for kjøp av sex av barn, direkteoverførte overgrep fra Filippinene, samt misbruk av identitet. Ifølge politiet er barna fra Filippinene ned i fireårs alderen.

Trøndelag politidistrikt får bistand fra Kripos med å etterforske overgrepsvideoene fra Filippinene.

– Vi har kommet veldig langt i arbeidet med å identifisere personer som står bak overgrepene på Filippinene, og vi har et godt håp om å få til dette, sier Marianne Høyer.

De har foreløpig ikke klart å identifisere noen av barna på videoene.

Rettssaken er forhåndsberammet til å gå i oktober.

