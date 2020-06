STRIDENS KJERNE Hans Geelmuydens (t.h.) kalla Umar Ashraf (t.v.) ein «autoritær ekstremist» og sa at han måtte læra seg «vestlege verdiar». Han har sidan beklaga offentleg og direkte til Ashraf. Foto: Therese Nordhus Lien / Norsk Folkehjelp / Trond Solberg, VG

Ikea avsluttar samarbeidet med Geelmuyden Kiese

Ikea Norge har bestemt seg for å avslutta samarbeidet med PR-byrået Geelmuyden Kiese.

– Me har hatt eit mangeårig samarbeid med GK og fleire av dei dyktige medarbeidarane der, i form av ein rammeavtale. Den vel me nå å avslutta, med ein oppseiingsperiode på tre månadar slik kontrakten seier, skriv kommunikassjonssjef i Ikea Helene Løken i ein e-post til VG.

Ho skriv vidare i e-posten at «verda og varehandelen er annleis nå enn då me gjekk inn i samarbeidet for mange år sidan, og det er naturleg for oss å ta eit steg vidare og finna nye byrå og nye måtar å jobba på».

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saka.

– For Ikea er det viktig at alle våre samarbeidspartnarar og leverandørarar opptrer i tråd med retningslinjer og verdiar til Ikea. Me har tidlegare blitt siterte på kva me meiner om utsegna til Hans, som er ei medverkande årsak til me nå avsluttar samarbeidet, seier Løken til DN.

Oppseiinga skjer i kjølvatnet av omstridde utsegn frå PR-eksperten Hans Geelmuyden knytte til ein debatt om mangfald i kommunikasjonsbransjen.

I ein Facebook-tråd først omtalt av Kampanje kalla Gellmuyden kommunikasjonsrådgivar Umar Ashraf for ein “autoritær ekstremist” og vidare at Ashraf måtte læra seg “vestlege verdiar og ikkje misbruka dei”.

Også LO har avslutta samarbeidet med PR-byrået etter dette.

Geelmuyden har beklaga utsegna. Han seier han synest det er beklageleg at Ikea avsluttar samarbeidet.

– Det synest eg er svært beklageleg. Me har samarbeida med Ikea sidan 1998 og oppnådd gode resultat saman, seier Geelmuyden i ein e-post til DN.

