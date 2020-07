TRØTTHET: I en rapport for de svenske folkehelsemyndighetene kommer det frem at svensker er lei av å holde avstand. Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN

Ny rapport: Svenskene er «lei» av smittevernreglene

Det står det i en rapport utarbeidet av länsstyrelsen i Skåne på oppdrag fra svenske myndigheter.

– Flere kommuner i landet har identifisert grove brudd, spesielt på kveldstid og i sammenheng med alkoholkonsum. Det rapporteres også om en trøtthet rundt det å holde avstand og det å følge anbefalinger.

Det skriver länsstyrelsen i Skåne i sin rapport for uke 28. De har fått i oppdrag av folkehelsemyndighetene i Sverige å se på hvordan anbefalinger og retningslinjer tilknyttet smittevern følges i landet.

Svenske Expressen skrev om saken først.

– Man ser at det finnes indikasjoner på en økt smittespredning i landet. Det her med at noen kjenner på en slags trøtthet rundt rådene er jo alvorlig, og det må vi ta tak i et vis, sier Ola Melin, länsoverdirektør ved länsstyrelsen i Skåne.

Lei av reglene

– Et stort antall kommuner har identifisert alvorlige brudd ved serveringssteder på kveldstid, men at problemer også oppstår ved badeplasser, restauranter og matbutikker.

I rapporten kommer det også frem at flere län melder om at folk i alle aldersgrupper er lei av å holde avstand og følge råd.

– Personer i alderen 70+ oppholder seg altfor mye på steder der mennesker samles, og unge følger ikke smittevernrådene i like stor grad som andre aldersgrupper, skriver länsstyrelsen.

Samtidig påpeker de at retningslinjer generelt blir fulgt på kollektivtransport.

– De problemene det meldes om er knyttet til periodevis trengsel på busser og tog, for eksempel i rushtiden og til badeplasser og strender når det er fint vær.

Fredag offentliggjorde den norske regjeringen hvilke land man kan reise til uten karanteneplikt.

Det ble åpnet for alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg.

Store deler av Sverige er derimot fortsatt ikke godkjent, og det åpnes kun for reiser til de tre sørligste regionene i Sverige – Kroneborg, Skåne og Blekinge.

Til Aftonbladet sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland at det kun var Kroneborg som oppfylte de formelle kravene til åpning de siste 14 dagene.

– Men Blekinge og Skåne har de siste syv dagene vært på et nivå som tilgodeser disse kravene, og de har en synkende trend, sier Forland.

