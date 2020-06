KARANTENEFRITAK: En svensk vikarlege ved Nordfjord sykehus fikk karantefritak, og testet i går positivt på coronaviruset. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Vikarlege fikk karantenefritak - testet positivt fredag

En svensk vikarlege ved Nordfjord sykehus testet i går positivt for coronaviruset. I tillegg er en vikarsykepleier ved Sandnessjøen sykehus smittet.

– Vi iverksatte med en gang tiltak etter de planene Helse Førde har for håndtering av coronasmitte, og er i ferd med å få god oversikt over kontaktflaten til den smittede, sier direktør ved medisinsk klinikk i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes.

Legen begynte å få symptomer torsdag, og testet positivt fredag. Personen skal ha ankommet Norge forrige helg, ifølge direktøren.

Legevikaren fra Sverige fikk karantenefritak for å jobbe. Torsdag begynte vedkommende å få symptomer, og personen testet positivt fredag. Personen hadde da jobbet i to dager ved sykehuset.

– Legevikaren gjennomgikk smittekartlegging på vanlig måte i forkant av jobbingen. Vedkommende fikk innvilget karantenefritak, og kriteriene for dette var oppfylt, sier Hunskår Vingsnes til VG.

– Vedkommende har gjort alt rett, det må vi bare presisere, og avdelingen har fulgt rutinen.

Sykehuset tar ikke inn nye pasienter før de får full oversikt over kontaktflaten til den smittede. Direktøren sier de per nå ikke har mistanke om covid-19-smitte hos noen pasienter.

Begynte denne uken

Natt til lørdag opplyste samtidig sykehuset i Sandnessjøen at en svensk vikarsykepleier har avgitt positiv test. Seks pasienter er der isolert etter å ha vært i kontakt med sykepleieren.

– Resultatet av testen av sykepleieren, som er innleid svensk vikar, ble klar fredag. Vi satte da umiddelbart i verk tiltak i henhold til de planer Helgelandssykehuset har for håndtering av coronasmitte, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset.

Sykepleieren i Sandnessjøen som har fått påvist coronasmitte er ikke syk, men bærer viruset og ble testet på nytt fredag kveld for å avdekke om det er snakk om en falsk positiv test. Dette blir klart lørdag kveld.

– Pleieren begynte å jobbe her på mandag, og ble rutinemessig testet denne uken. Personen har vært gjennom en risikovurdering på forhånd, og fulgt gjeldende regelverk for karantene, sier Bratt.

Bratt kan ikke si sikkert når pleieren ankom Norge, og om personen har sittet i karantene i Norge i forkant av å ha begynt å jobbe. Pleieren har ikke jobbet ved sykehuset tidligere.

Opprinnelig ble 15 pasienter isolert, men antallet ble redusert til seks etter at det ble klart at sykepleieren ikke hadde vært i kontakt med så mange. Foreløpig 16 ansatte er vurdert som mulig smittet, og vil bli testet.

STENGTE AVDELING: 15 pasienter er isolert i grupper etter at en sykepleier har testet positivt for coronaviruset. Foto: Gisle Oddstad

Midlertidig besøksstans

I en pressemelding skriver Helgelandssykehuset at pleieren fikk dispensasjon for å begynne i arbeid før testresultatet var klart. Bakgrunnen er behovet for innleid personell til å opprettholde driften.

– I dette tilfellet er de nasjonale retningslinjene fulgt. Man må gjennom en risikovurdering på forhånd, som innebærer en rekke spørsmål og testing. I tillegg gjør vikarbyråene en egen sjekk. Et absolutt krav er at de er symptomfrie, sier Bratt ved Helgelandssykehuset HF.

Sykehuset innfører lørdag midlertidig besøksstans ved sykehuset, med unntak av føde- og palliasjonsavdelingene. Alle pasienter som krever innleggelse blir fraktet til enten Mo i Rana eller Mosjøen inntil videre.

Det arbeides nå for fullt med smittesporing, og vil fortløpende varsle pårørende og kommuner som har pasienter som har vært til behandling på kirurgisk avdeling i Sandnessjøen.

Avdelingen som er stengt ned er kirurgisk avdeling i plan fem, som er det planet i sykehuset som er forberedt til å behandle coronasmittede pasienter. Akuttkirurgiske pasienter fra Helgeland skal på grunn av smitten behandles i Mo i Rana inntil situasjonen er avklart. Den øvrige aktiviteten ved sykehuset opprettholdes.

