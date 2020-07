FORNØYD: – Dette er et resultat av den strålende innsatsen alle i Norge har lagt ned de siste fire månedene og viser at det er mulig å holde pandemien under kontroll når alle tar ansvar, sier Espen Rostrup Nakstad til VG. Foto: Krister Sørbø / VG

Nakstad om null respiratorinnlagte: – Et resultat av en strålende innsats

For første gang siden 10. mars er det ingen respiratorinnlagte pasienter med covid-19 i Norge. Kun én kommune viser nå en stigende smittetrend.

Ole Løkkevik

Camilla Bergland

For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er et resultat av den strålende innsatsen alle i Norge har lagt ned de siste fire månedene og viser at det er mulig å holde pandemien under kontroll når alle tar ansvar, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Mandag opplyser Helsedirektoratet at det ikke lenger er noen innlagte coronapasienter på respiratorbehandling i Norge. Det er første gang siden 10. mars.

– Helsepersonell i kommunene og sykehusene fortjener en ekstra stor takk for at testing, smittesporing og behandling har gått så bra som det har gjort i Norge, sier Nakstad.

Selv om smittetallene er lave understreker Nakstad at nordmenn likevel ikke kan senke skuldrene.

– Pandemien er fortsatt på fremmarsj i verden og vil nok påvirke oss langt inn i 2021, dessverre.

Økende smitte i én kommune

Sarpsborg kommune er nå den eneste kommunen i Norge hvor smittetallene viser en stigende trend, viser VGs oversikt.

– Det er lokalisert til en husstand med mange personer tilknyttet samme husstand. Vi har gjort smitteoppsporing og har dialog med Folkehelseinstituttet om situasjonen, og vi har også vært i husstanden sammen med kommuneoverlege og en som kjenner miljøet godt, sier kommuneoverlege Hilde Skyvulstad sier til VG.

Hun understreker at det er tatt tester av alle aktuelle nærkontakter. Søndag fikk de to positive prøvesvar som ble tatt fredag. Torsdag forrige uke ble det registrert fire nye smittede.

– Vi venter ikke på flere resultater og håper det er stopp i smittespredningen nå, sier Skyvulstad.

De har ikke funnet noen årsak til at den første ble smittet.

– Vi har ikke fått opplysninger om at de har reist eller andre indikasjoner på hvor de har fått smitten fra, sier Skyvulstad og legger til:

– Det er mer aktivitet blant folk nå. Det er viktig at folk holder avstand og har god håndhygiene når samfunnet åpner opp. Her var det folk med symptomer som hadde vært ute blant folk. Det er viktig at de med symptomer tester seg og holder seg i ro hjemme. Det er kjempeviktig. Vi ser nå at når det ikke gjøres, kan smitten fort spres.

– Er det grunn til bekymring for et større utbrudd?

– Nei, vi tenker ikke det. Grunnen til at denne økningen synes så godt nå, er jo fordi at vi har hatt så lav smitte i lang tid, sier Skyvulstad.

Seks pasienter med coronasmitte er innlagt ved norske sykehus mandag, viser tall fra Helsedirektoratet. Alle de seks pasientene er innlagt i helseregion Helse Sør-Øst.

Totalt 8981 personer er registrert smittet og 253 personer har mistet livet relatert til coronaviruset.

Akershus universitetssykehus opplyste tidligere mandag at det har vært et nytt dødsfall relatert til coronaviruset. Dødsfallet skjedde onsdag eller torsdag i forrige uke, opplyser medievakten til VG. De vil ikke gi ytterligere opplysninger.

Publisert: 13.07.20 kl. 13:39

