VG-Peil-Logo Kuer dør av brusbokser Oppkuttede tarmer og nødslakting av kyr kan bli resultatet av øl- eller brusboksen du kaster fra deg i veikanten . Obs: Sterke bilder i saken. Kari Aarstad Aase Av Publisert 04. juli, kl. 14:39

Måtte nødslakte fem dyr på grunn av brusbokser

Nylig startet kampanjen «Pant boksen», i regi av Norsk Bondelag, og med landbruksminister Olaug Bollestad med på laget.

– Bønder gjør flere tiltak for å sikre seg mot metall og søppel i fôret. Likevel opplever vi hvert år at dyr må lide på grunn av noens ubetenksomhet. En liten bit metall er nok til å påføre ei ku stor innvendig skade.

– Jeg tror folk ville tenkt seg om en ekstra gang om de visste hva det faktisk kunne føre til, sier nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming.

Bonde Geir Freddy Toftaker har åkrene sine langs E6 i Målselv. Fem ganger har han måttet nødslakte dyr de siste syv årene, fordi de har fått i seg metallbiter fra drikkebokser. I mai i år skjedde det siste gang.

– Aluminiumsboksene har overtatt for plast og glass, og det er en stor utfordring for oss bønder. Det er ufattelig mye søppel folk kaster ut av bilvinduet. Jeg plukker titalls bokser hver vår, men så snart gresset vokser til, ser jeg dem ikke lenger, forklarer han.

I fôrautomaten, som maler foret til små biter, har han er magnet som skal trekke ut metall. Men drikkebokser er laget av aluminium, som ikke er magnetisk.

– Vi vet at mange skal feriere i Norge i år, og jeg er bekymret for at flere brus- og ølbokser blir kastet i naturen. Ta med søppelet hjem. Hvis ikke, kan det ta livet av dyra våre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.