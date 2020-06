ETTERFORSKER SAKEN: Økokrim har siktet ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon. Foto: Paul Kleiven / Tore Meek / NTB scanpix

Nittedal Ap om korrupsjonssiktet ordfører: – Satser på at saken henlegges raskt

Hanne Børrestuen, leder for kommunestyregruppen til Nittedal Ap, sier at gruppen støtter den korrupsjonssiktede ordføreren.

Tirsdag ble det klart at Økokrim har siktet ordføreren i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap), for grov korrupsjon. Sentralt i saken står et større byggeprosjekt i Nittedal. Ordføreren var inne til et første avhør i februar i år.

Ordføreren avviser alle anklager og forventer at saken blir henlagt, opplyser hennes forsvarer Geir Lippestad.

Det samme forventer kommunestyregruppen til Nittedal Ap.

– Vi satser på at denne saken henlegges raskt, sier leder for kommunestyregruppen til Nittedal Ap, Hanne Børrestuen, til VG.

– Vi er rystet og mange er lei seg. Det er en vanskelig sak, og vi er opptatt av å slå ring rundt ordføreren vår, ta hensyn til henne, og at hun skal lande godt i dette, sier hun.

Tre andre personer er også siktet i saken. De og Thorkildsen har vært i avhør hos Økokrim tirsdag, og samtlige nekter straffskyld.

– Veldig vondt

– Hun har det veldig vondt. Dette er en ordfører som er glad i å tjene bygda si. Hun håper Økokrim nå snart etterforsker saken ferdig slik at den blir henlagt. Det er det hun tror vil skje, sa Lippestad da han møtte pressen utenfor Økokrim klokken 12.30 tirsdag.

Han fortalte at klienten samarbeider fullt ut.

– Det er veldig, veldig viktig for henne å gi så god og utfyllende informasjon som mulig. Hun har ikke noe å skjule og har gitt fra seg alt av dokumenter og alt som er, slik at Økokrim får full informasjon om saken.

Saken var tema i et ekstraordinært formannskapsmøte i Nittedal før helgen. På ett døgns varsel ble politikerne kalt inn til et fysisk hastemøte, med forbud mot å gjengi innholdet offentlig.

VG har gjennomgått protokollen fra formannskapsmøtet. Den viser at kommunen ble tipset om forholdene som er under etterforskning i september i fjor:

«Foranledningen til etterforskningen er et konfidensielt varsel som kommunen mottok i september 2019.

Kommunens interne varslingsinstans konkluderte med at varselet måtte behandles av kommunens eksterne varslingsinstans, Romerike revisjon IKS (RRI)»

Granskeren tok kontakt med Økokrim. Da Økokrim innledet etterforskning, ble granskingen stilt i bero.

Nittedal kommune sendte tirsdag morgen ut en e-post til alle ansatte der de bekrefter siktelsen.

Thorkildsen er sykmeldt og fungerer derfor ikke i ordførervervet i dag.

Børrestuen understreker at kommunestyregruppen vil støtte Thorkildsen i tiden som kommer.

– Jeg opplever at vi i Nittedal Ap har et sterkt fellesskap, og alle har sluttet opp om dette i dag, sier hun.

Publisert: 24.06.20 kl. 00:19

