«MÅ GJENÅPNES»: Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, er sterkt kritisk til at brukerrommet i Oslo sentrum ikke vil åpnes før 10. august og mener byrådet umiddelbart må gjenåpne tjenesten. Foto: Krister Sørbø / VG

Ola Elvestuen hardt ut mot stengte brukerrom: – Helt uakseptabelt

Venstre-nestleder Ola Elvestuen sier gjenåpning av brukerrommene kun handler om mangel på politisk vilje. – Dette er helt uakseptabelt, sier Elvestuen.

Nå nettopp

Denne uken rettet lederen for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) sterk kritikk mot nedstengningen av brukerrommene i Oslo og Bergen og krever at de gjenåpnes umiddelbart.

Dette er offentlige lokaler der rusavhengige kan innta rusmidler i hygieniske rammer med helsepersonell til stede, men av smittevernhensyn måtte kommunene stenge tilbudet i mars.

Til tross for lettelser på en rekke coronatiltak, har kommunene besluttet at brukerrommene ikke vil åpnes før over sommeren. Samtidig har Ambulansetjenesten i Oslo advart mot en økning av overdoser på utrygge plasser i hovedstaden og etterlyser gjenåpning av brukerrommene snarest.

Nå går nestlederen i Venstre hardt ut mot byrådet i Oslo.

Fakta om brukerrom Brukerrom, tidligere kalt sprøyterom, er et offentlig drevet lokale for personer over 18 år med avhengighet av ulovlige rusmidler.

Det finnes to brukerrom i Norge: I Oslo ved Prindsen mottakssenter, og i Bergen ved Strax-huset.

Tidligere var det kun lov til å sette sprøyter, og bare med heroin. 1. april 2019 ble det åpnet for alle typer narkotiske stoffer og andre måter å innta stoffene på.

Brukerrom tilbyr rent utstyr, hygieniske rammer og personale som er til stede under og etter inntak av narkotika.

Ordningen forebygger infeksjoner og smitte, tilbyr raskere hjelp ved overdoser og gir rusmisbrukere økt verdighet.

Brukerrommet øker også mulighetene for kontakt og samtaler mellom brukeren og hjelpeapparatet. Kilde: Oslo kommune, Bergen kommune, Store norske leksikon Vis mer

forrige







fullskjerm neste UTE: På en trapp utenfor brukerrommet i Oslo, der rusmisbrukere kan innta narkotika i hygieniske rammer med helsepersonell til stede, sitter en mann og setter en sprøyte med heroin.

Elvestuen: – Mangel på politisk vilje

– Dette er veldig enkelt: Nå må byrådet åpne brukerrommet. Den eneste grunnen til at de ikke åpner er at de ikke prioritere dette. De har anledning fra Helsedirektoratet, de har fått kompensasjon fra staten for økte utgifter på grunn av coronavirus, og nå er de nødt til å åpne, sier Ola Elvestuen (V) til VG.

– Jeg klarer ikke se en annen begrunnelse enn at det er mangel på politisk vilje og at man er for dårlig organisert. Dette er helt uakseptabelt, legger Elvestuen til.

Velferdsetaten i Oslo og Etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen har begrunnet nedstengningen over sommeren med ferieavvikling, mangel på helsepersonell og omdisponering av ansatte på brukerrommene til coronaberedskap.

«MÅ GJENÅPNES»: Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, er sterkt kritisk til at brukerrommet i Oslo sentrum ikke vil åpnes før 10. august og mener byrådet umiddelbart må gjenåpne tjenesten. Foto: Runa Victoria Engen

– Ferie har det vært i alle år, det er ikke noen nytt. Det må da gå an å ha en fleksibilitet når det nesten ikke er smittetilfeller i dag. At man har en beredskap er ikke det samme som å ikke kunne utføre disse oppgavene. Det må gå an å klare to oppgaver samtidig, sier Elvestuen.

Han har samtidig forståelse for at smittetilfellene kan øke over sommeren.

– Men smittesituasjonen er nå under kontroll, og da må vi utnytte de ressursene vi har slik at vi klarer å gjøre flere skadereduserende og livreddende tiltak samtidig.

les også Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotikabruk

Også Silje Hjemdal (Frp) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget kaster seg inn i debatten og krever gjenåpning av brukerrommene.

– Når kommunepolitikerne i Oslo og Bergen har vedtatt at det skal være brukerrom, så forventer folk at det skal være tilgjengelig, da holder det ikke med en masse unnskyldninger. Dette må de ansvarlige politikerne bare rydde opp i, og tilbudet må tilbake, sier Hjemdal.

Se svar fra byråd i Oslo lenger ned i saken

TOMT: I Oslo og Bergen står landets to brukerrom tomme. Her kan rusavhengige innta narkotika i hygieniske rammer med helsepersonell til stede. Bildet er tatt på brukerrommet i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Pasientombud: – Dette er ikke noen varmestue

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen stiller seg spørrende overfor VG til hvilke andre pasientgrupper man ville behandlet på lignende vis.

– At man kan ta vekk et så viktig tilbud i stedet for å tilrettelegge for gode alternativer, illustrerer at vi behandler denne pasientgruppen annerledes enn andre, sier Kristensen.

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver hun at «ombudet mener kommunens ledelse burde strukket seg lenger for å sikre denne pasientgruppen et brukerrom, som erfaringer viser at redder liv.»

– Dette er ikke noen varmestue akkurat, det er et tilbud som skal forebygge dødsfall, sier Kristensen.

OMBUD: Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, sier nedstengningen av brukerrommene viser at rusavhengige behandles annerledes enn andre pasientgrupper. Foto: Gisle Oddstad / VG

«Coronasmitten ikke forsvunnet»

Byrådssekretær i byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Linn Andersen (Ap), skriver i en e-post til VG at det er grunn til å minne Elvestuen om at coronasmitten ikke er forsvunnet.

– Vi har fortsatt høyeste beredskap i Oslo kommune, noe vi skal ha gjennom sommeren. Vi må være fleksible og se an smittesituasjonen, samtidig skal vi både kunne gi et faglig godt nok tilbud når brukerrommet åpner og være en ansvarlig arbeidsgiver overfor våre ansatte, skriver Andersen og viser til at kommunen fortsatt har beredskapsplasser for smittede i rusmiljøet.

les også 110 stoffavhengige mistet fastlegen sin: – Noen tenker å avslutte livet

Hun opplyser om at rundt 40 sykepleiere og annet personell er beordret fra sine ordinære stillinger til andre omfattende og kompenserende tiltak i rusmiljøet.

– Vi skulle ønske at brukerrommet kunne åpnet tidligere, men vi har undersøkt om vi kunne få lov av regjeringen å lage en teltløsning og fått avslag. Vi har undersøkt om det var tilgjengelig personell i vikarbyråer. Det var det ikke.

– Det kan virke enkelt å åpne over natten fra kontoret sitt på Stortinget, jeg er opptatt av at vi gjør dette på en måte hvor vi har riktig personell tilgjengelig og at vi samtidig klarer å opprettholde smittevernberedskapen, skriver Andersen.

SMITTEVERN: Byrådssekretær i byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Linn Andersen (Ap), skriver i en e-post til VG at det er grunn til å minne Ola Elvestuen om at coronasmitten ikke er forsvunnet. Foto: Oslo kommune

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helsedepartementet sier de har hatt dialog med Oslo kommune om hvordan de kan åpne brukerrommet og viser til et intervju i Dagsavisen der helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er svært kritisk til kommunens håndtering av saken.

– Departementet har i brev til Oslo kommune vist dem hvordan de kan gjøre dette hvis de ønsker å bruke sin myndighet til å ha åpne brukerrom. Jeg regner derfor med at ved en eventuell smitteøkning, vil Oslo kommune velge å ikke stenge ned brukerrom igjen, sier Klippen.

Publisert: 10.07.20 kl. 21:31

Les også

Fra andre aviser