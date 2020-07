FOR LANG TID: En mann i 60-årene som ble dømt til Høyesterett, og Heidi Schjetne (50), mener begge at behandlingen av de feildømte i NAV-skandalen har tatt for lang tid. Foto: Privat

NAV-sakene på stedet hvil: – Det verste er at det aldri blir avklart

Alle straffesakene i NAV-skandalen er lagt på is i opptil et år, mens retten venter på nye svar fra EFTA.

Trygdeskandalen som ble rullet opp i fjor høst har blitt beskrevet som et systemsvikt uten sidestykke. En rekke personer ble uskyldig dømt til fengsel eller fikk høye tilbakebetalingskrav, som følge av en feiltolkning av EØS-regelverket.

Ni måneder etter at skandalen ble offentlig kjent, er alle straffesakene lagt på is: I den første saken som har gått tilbake til Høyesterett, har retten bedt om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Dette kan ta fra ni til tolv måneder. Alle de andre sakene settes i bero til denne uttalelsen er hentet inn.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Den første saken som ble sendt tilbake for ny behandling, er saken til en mann i 60-årene. VG har tidligere skrevet om hvordan både han og datteren ble dømt på feil grunnlag.

– Det jeg synes er litt leit, er at i sin tid da jeg fikk krav fra NAV om å betale tilbake det de angivelig hadde betalt for mye, så fikk jeg 14 dager på meg. Når dette kom frem i offentligheten så var alle på i media og sa at alle steiner skulle snus. Det skulle skje fort. Men dette var i fjor, sier han.

– For lang tid

Mannen i 60-årene, som nå nærmer seg 70, sier det hadde vært fint å endelig få orden på saken som har preget livet hans etter at han måtte sone en ubetinget fengselsdom på 75 dager med fotlenke hjemme.

Samtidig sier han at han er glad for at saken blir tatt på alvor, og at Høyesterett skal få råd fra EFTA om hvordan de skal forholde seg til spesielt perioden før 2012. Saken hans gjelder opphold i utlandet både før og etter juni 2012, og det er uavklart om NAV feiltolket reglene også før juni 2012.

Fakta: Dette er NAV-skandalen En feiltolkning av EØS-regelverket førte til at folk ble uskyldig dømt for trygdesvindel. Feilen har rammet de som har gått på AAP, sykepenger eller pleiepenger og reist til andre EØS-land. NAV har forklart at feiltolkningen oppsto ved innføringen av nye EØS-regler i 2012, men ESA tror feilen kan gjelde fra 1994. En forordning er en EU-lov lov (en rettsak) som får bindende virkning i medlemsstatene. Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1994, var det forordning 1408/71 som lå til grunn for koordinering av offentlige trygdeordninger i EU. Senere i 2012, ble en ny trygdeforordning tatt inn i norsk lov. Det var forordning 883/2004, og det er denne forordningen NAV har forklart at de har tolket feil. Vis mer

– Jeg skjønner at det er en del formelle ting rundt det. Men jeg synes det har gått for lang tid. Det verste med saken er at det aldri blir avklart, det går måned etter måned, sier mannen i 60-årene som denne dommen gjelder.

Det var i overkant av 80 saker som ble identifisert i NAV-saken. Av disse sakene, har setteriksadvokat Henry John Mæland vurdert at vilkårene for å begjære gjenåpning er til stede i 55 saker. 17 av dem er hittil gjenåpnet av gjenopptagelseskommisjonen.

– Vil ikke være NAV-offeret resten av livet

Heidi Schjetne (50) ble dømt til 40 dager betinget fengsel etter å ha vært i Spania mellom 2012 og 2014. Hennes sak er nå på vent, mens saken til mannen i 60-årene venter på svar fra EFTA. I ni måneder har hun ventet på at dommen skal fjernes fra rullebladet.

– Jeg vil at livet skal gå videre, jeg vil ikke være dette NAV-offeret resten av livet. Jeg har fortsatt to års prøvetid, sier hun til VG.

Schjetne sier at hun forstår at ting kan ta tid, og at coronaviruset har tatt fokus den siste tiden.

– Men så har vi kunnet fokusere på at i alle fall er denne frifinnelsen rett rundt hjørnet. Dette var mildt sagt en skikkelig nedtur. Jeg var blitt forespeilet at det bare var et tidsspørsmål før sakene fra juni 2012 og fremover i tid skulle gå rett til frifinnelse.

Hun reagerer på at det ni måneder etter at saken ble rullet opp fortsatt er nye spørsmål retten vil ha svar på fra EFTA også om sakene som gjelder perioden etter 2012.

– De tråkker jo på enkeltskjebner her. Vi er en hel gjeng som er paralysert av behandlingen. Det er mange som er fortvilte for at alt stopper opp. Vi har måttet vente på en frifinnelse for å begynne på erstatningskravet, så det har vært veldig viktig for oss.

– Har prøvd å ikke ha for store forventninger

Kari Eldbjørg Vindenes (54) ble dømt til betinget fengsel og til å tilbakebetale et større beløp etter å ha vært i utlandet mens hun gikk på AAP i 2014 og 2015. Hun sier hun ikke er overrasket over ting tar tid, og at hun prøver å ta det meste positivt.

– Du er aldri sikker før saken er helt oppe og avgjort. Derfor har jeg prøvd å ikke ha for store forventninger. I og med at dommen ikke er opphevet så er jeg ikke ute av problemene, og ikke før det skjer kan jeg slappe av, sier hun.

VENTER: Kari Eldbjørg Vindenes (54) sier hun prøver å ta det meste positivt, men at hun ikke klarer å slappe av før saken er avgjort. Foto: Privat

VG har tidligere skrevet om hvordan saken til Erik Skjoldheim (38) ble diskutert på det første møtet mellom departementet og NAV 13. september, der omfanget av skandalen ble kjent. NAV visste at han skulle møte i retten tre dager senere, men unnlot å ta kontakt med påtalemyndigheten for å stoppe saken.

– Det er selvfølgelig mye som kunne vært gjort annerledes. Men jeg tenker at det aller helst burde vært det som ble gjort før man fikk dommen, sier han til VG i dag.

Enn så lenge sier han det er lite å gjøre annet enn å vente.

– De vil at alt skal være riktig politisk, og det tar litt tid. Jeg sitter ikke med hverken kunnskap eller kompetanse til å uttale meg om hvor lang tid sånne ting kunne eller burde tatt. Men det er jo selvfølgelig folk som sitter der ute og som kanskje ikke har så lang tid på å vente. Så jeg håper de gjør det de kan for å få en fortgang i det, sier han.

VG har kontaktet setteriksadvokaten om saken, men han har ikke hatt mulighet til å komme med en kommentar onsdag.

DØMT: Av alle dommer riksadvokaten mener er gitt på feil grunnlag, er Erik Skjoldheim (38) den seneste. Han ble dømt 17. september 2019. Foto: Åsa Nord, Os og Fusaposten

