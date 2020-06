Politiet omringet av ungdommer: – Fryktet for sin sikkerhet

Politiet ser svært alvorlig på at flere ungdommer gikk til angrep på to patruljer i Trondheim. De vil prioritere å følge opp saken gjennom helgen, og ber ungdommene melde seg.

Det hele startet med en melding om en større ansamling av mindreårige som satt og drakk på Hestsjøen i bymarka i Trondheim lørdag kveld. Politiet sendte ut to patruljer til stedt.

– Det som skjer er at en person bli anholdt. Bakgrunnen for det er at han nektet å oppgi personalia, så da ble han tatt hånd om. Idet vi har ham i bilen stimler det masse ungdom til. Det var rundt 100 stykker, sier innsatsleder Ketil Stene i politiet til VG.

Operasjonsleder i politiet har tidligere sagt at det var 40–50 ungdommer på stedet.

Ungdommene omringer bilene. Tjenestemennene opplever stemningen som «meget amper», og frykter ifølge Stene for sin egen sikkerhet.

– De må søke tilflukt inn i bilene, og flere ungdommer prøver å rive opp dørene og prøver å komme seg inn. Det var flere ungdommer som var inne i politibilen.

Spark og kloremerker

Stene beskriver den ene politibilen som «spyttet ned» etter hendelsen. Ungdommene var i 15/16-årsalderen, sier han.

– De kommer med truende tilrop, dytter politiet, og den ene politimannen fikk et spark. Vi har også en politidame som fikk kloremerker. De beskriver det som en meget ubehagelig og truende situasjon som de ikke hadde kontroll på. De fikk bistand fra Trondheim, så det ble sendt biler fortløpende oppover, sier han.

To personer, en jente og en gutt, er tatt hånd om av politiet og siktet for vold mot politiet, forteller han.

– Vi skule kjørt inn mange flere, men måtte prioritere polititjenestemennenes sikkerhet.

Prioriterer å finne ungdommene i helgen

Stene sier politiet har beslaglagt telefoner, og at de gjennom helgen vil sette inn ekstra folk for å jobbe med beslaglagt billedmateriale og video for å identifisere ungdommene. Han sier politiet allerede har flere navn de jobber med, og at de vil snakke med foreldrene.

– Dette er en topprioritert sak for oss gjennom helgen. Da vi tok hånd om han første var det som å tenne på en fyrstikk som tok fyr. Dette her er en atferd som vi ikke finner oss i i det hele tatt. Vi er der for å trygge ungdommene og skape gode rammer. At vi skal bli møtt på den måten der skal vi ikke finne oss i, sier Stene.

– Vi gir nå mulighet til de som var innblandet til å ta kontakt med politiet på mandag. Det er ingen tvil om at det vil være gunstig for dem å hjelpe oss.

Stene sier det er uvanlig at det skjer episoder som dette med politiet.

– Det er veldig bekymringsverdig

