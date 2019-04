– PILOTFASTE: Fra venstre Jan Erik Krogstad, Amanda Åsheim og Monica Pedersen sitter fast på et hotell i Alicante på grunn av flystreiken i SAS. Foto: Privat

Streikefaste i Spania: – Man føler seg som et gissel

Familien til Jan Erik Krogstad ble plassert på et hotell i Alicante lørdag da flygingen til Norge ble kansellert. Nå lurer de på når de skal få komme hjem.

60.813 passasjerer rammes når 667 SAS-avganger innstilles mandag.

Dette er den fjerde dagen med hundrevis av innstilte avganger etter at det ble brudd mellom partene fem timer på overtid natt til fredag. Det er også varslet 546 innstilte avganger tirsdag, noe som rammer 48.949 passasjerer.

SAS har siden streiken brøt ut også nektet barn å reise alene.

– Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen til VG. Han understreker at selskapet jobber med full styrke for å finne alternativer for passasjerene.

– Vi er pilotfaste

Jan Erik Krogstad (63) fra Bodø har vært på en ukes ferietur med sin kjæreste og hennes datter og barnebarn. De skulle dratt hjem til Norge lørdag, men flygingen ble innstilt og familien ble plassert på et hotell i Alicante.

Bussturen fra flyplassen til Alicante og hotellutgiftene blir betalt av SAS. Nå sitter familien på hotellet på snart tredje døgnet og lurer på når de skal få komme hjem.

– Man føler seg som et gissel, sier Krogstad til VG.

Da VG snakket med Krogstad mandag morgen hadde de ikke fått tilbud om alternativ transport hjem til Norge.

– Dette er jo fortvilet. Det ble sagt at hotelloppholdet kunne vare fra to til fire dager, og nå er det gått to allerede.

– Har dere vært i kontakt med SAS siden kanselleringen?

– Nei, vi følger med på nettsidene deres og har prøvd å få kontakt med SAS på telefon, men har ikke klart å komme igjennom. Så vi vet ikke hva som skjer. Vi er pilotfaste, sier Krogstad.

Han forteller at han jobber på et smelteverk og at kjæresten jobber i Bodø kommune og negge skulle ha vært på jobb mandag. De har kontaktet arbeidsgiverne sine og regner med at fraværet trekkes som ferie.

Etter at VG kontaktet SAS, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen mandag formiddag at de har tatt tak i saken til familien og ordne hjemreise for dem.

– Vi må hjelpe de hjem, og vi må anvende vår gode venner i Star Alliance og andre IATA selskaper for å få det til, sier han

Johansen ber om forståelse for at når 280.000 passasjerer er rammet av streiken, så er det et massivt trykk på deres ansatte som gjør det de kan for å hjelpe så mange som mulig.

– Vi har håndtert flere titalls tusen passasjerer som har fått alternative flyavganger til reisemål til og fra hele verden. Men som man forstår, så har vi ikke klart å hjelpe alle, på grunn av det enorme antallet som er berørt. Dette beklager vi selvsagt, sier Johansen.

Krav på refusjon

Med mange hundre innstilte avganger er det hundretusenvis av passasjerer som har krav på refusjon ved kjøp av billett hos en annen transportør.

VG har fått tilgang til en e-post som SAS har skrevet til en kunde som har en SAS-billett de ikke har klarer å finne ny booking til (oversatt fra engelsk):

«Dersom du selv kan finne en alternativ reiserute, vil SAS dekke prisforskjellen mellom din ubrukte SAS-billett og kostnaden for ny transport. Den nye reisen må være innenfor det samme pris- og servicenivået som din originale billett, eller så nær den opprinnelige kostnaden som mulig. Vi vil refundere de ekstra kostnadene med maksimalt 300 euro per passasjer».

Akkurat nå ligger eurokursen på 10,16 så det betyr at denne kunden har maks 3047 kroner å bruke på en ny billett.

STÅR PÅ BAKKEN: 60.813 passasjerer rammes når 667 SAS-avganger innstilles mandag. Foto: Cicilie S. Andersen

Erstatningsbeløpene

På SAS sine egne nettsider opererer de med andre summer.

De skriver at dersom SAS-flygingen er mer enn tre timer forsinket og du ikke ønsker å fly på grunn av forsinkelsen, er du berettiget til å få refundert kostnaden, eller deler av kostnaden for din ubrukte billett. Dersom du velger å fly med en annen operatør, vil ikke SAS dekke kostnadene for den nye billetten.

Dette dekker SAS:

Flyginger på opptil 1 500 km: 250 euro (2548 kr)

Flyginger innen EU på mer enn 1 500 km samt for

alle andre flyginger mellom 1 500 km og 3 500 km: 400 euro (4076 kr)

alle andre flyginger mellom 1 500 km og 3 500 km: Flyginger som ikke kommer under en av de to første punktene: 600 euro (6115 kr)

SAS presiserer at godtgjørelsen kan bli redusert med 50 prosent dersom ankomsttidspunktet

for den alternative flygingen ikke overstiger den planlagte ankomsttiden

til den opprinnelige flygingen med to timer.

Dersom flyet blir innstilt, har du rett på å velge mellom å få penger tilbake, ombooke flybilletten, eller reise på et annet tidspunkt.

Dersom flyet blir forsinket i mer enn fem timer, har du også rett på å få penger tilbake, ombooke eller reise på et annet tidspunkt.

Reisende kan ha krav på standardkompensasjon.

Reisende har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens reisende venter på at flyet skal komme i luften eller ved ombooking.

Dersom flyet blir forsinket i mer enn fem timer, har du også rett på å få penger tilbake, ombooke eller reise på et annet tidspunkt.

Reisende kan ha krav på standardkompensasjon.

Reisende har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens reisende venter på at flyet skal komme i luften eller ved ombooking. Kilde: Forbrukerrådet Vis mer vg-expand-down

– Ta vare på kvitteringer

Knut Morten Johansen, informasjonssjef for SAS Norge sier at refusjoner avhenger av om refusjonsgrunnlaget skyldes forhold som flyselskapet har kontroll på, og er direkte relevante for uregelmessigheten.

Han sier til VG at denne streikesituasjonen er å anse som utenfor flyselskapets kontroll og at det EU-regulativets «denied boarding compensation» ikke er relevant i sammenheng, da den omfattende streiken anses som en ekstraordinær situasjon. EU-kompensasjonen som det refereres til, er en kontantkompensasjon som kommer til anvendelse i tilfeller hvor man blir utsatt for en overbooking, og lange forsinkelser og kanselleringer, med årsaksforhold som ligger innenfor det som flyselskapet i prinsippet skal ha kontroll på.

– Hvorfor er det forskjellige summer på e-posten som SAS-kunden fikk og de satsene som ligger på deres nettsider?

– Informasjon om ansvarsgrenser i forbindelse med refusjon og utlegg ved ulike typer av uregelmessigheter, dreier seg ikke om de kontantbeløp som EU regulativet beskriver, og som ikke er gjeldende i den situasjonen vi står i nå, sier Johansen.

Det er et godt råd å ta vare på kvitteringer som er direkte relevante til de ekstra kostnader man får når uregelmessigheter av ulik art oppstår, mener Johansen. Et refusjonskrav kan da enten sendes til reiseforsikringen om denne har dekkende vilkår, eller direkte til flyselskapet som vil behandle saken i samsvar med gjeldende lover og regler.

