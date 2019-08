KRISEMØTE: Venstre-leder Trine Skei Grande på vei inn til et bompengemøte i Venstres stortingsgruppe tirsdag.

Venstres stortingsgruppe i krisemøte om bompenger

- Jeg antar at det handler om bompenger, sier Venstres stortingsrepresentant Abid Raja til VG på vei inn til et møte i partiets stortingsgruppe.

Møtet startet ved 12-tiden på Thon konferansesenter i Oslo onsdag.

Utover partileder Grande er nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen, stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja, Carl Fredrik Grimstad, statssekretær Sveinung Rotevatn, og sekretariatsleder Torhild Skogsholm tilstede.

På vei inn til møte sier Raja til VG at han regner med at møtet vil handle om bompenger. Han slår fast at stortingsgruppa ikke vet noe om framdriften i bompengeforhandlingene, men regner med å bli klokere etter i dag.

– Jeg vet egentlig ikke hva som skjer, men jeg regner med å få en orientering om hva som skjer, så får vi diskutere veien videre derfra, sier Raja til VG på vei inn til møtet.

– Jeg håper vi får presentert hovedlinjene og en plan for veien videre. Hva som er planen og hva som er diskutert vet vi ingenting om, sier han.

– Skal snakke om ståa

Utenfor kjøpesenteret Paleet på Karl Johan, et steinkast fra Thon konferansesenter, møter VG Venstres nestleder Terje Breivik.

– Skal du på møtet?

– Jeg skal i alle fall inn på Paleet, sier han til VG, på vei mot bokhandelen.

Han svarer ikke på spørsmålet om når innkallelsen til møtet kom eller om han vet når det er.

– Det blir i løpet av arbeidsdagen?

– Ja, det blir sikkert det. Vi skal ha en orientering. Vi skal selvsagt diskutere begivenhetene, bompengespørsmålet. Men utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

– Primært skal vi snakke om ståa. Det er helt naturlig at vi har noen løypemeldinger.

Breivik forteller at det i Venstre er stortingsgruppen som formelt vedtok blant annet regjeringsplattformene.

– Selv om landsstyret ble konsultert både om Jeløya og Granavolden. Så stortingsgruppen tar formelt slike bestemmelser

– Så landsstyret blir ikke konsultert nå?

– Jeg kjenner ikke til noe landsstyremøte p.t.

Solberg hjem fra Island

Søndag ettermiddag sa Frps landsstyre ja til en skisse som skal løse regjeringens bompengeproblem, men verken Venstre eller Kristelig Folkeparti (KrF) har sagt foreløpig stilt seg bak denne skissen.

Det bekrefter Raja på vei inn til møtet onsdag.

– Ut ifra det jeg har forstått på partiledelsen har ikke Venstre sagt ja til noe ennå, og nå vil Venstres ledelse involvere oss. Jeg har tillit og tiltro til at partiledelsen vil gjøre en god jobb som ivaretar Venstres ve og vel, sier han.

Ligger Granavolden-plattformen fortsatt fast?

– Til nå har vi sagt at vi står fast på den, og jeg regner med at det også er partiledelsens linje. Før vi kommenterer dette ytterligere, er det bedre at vi får vite mer om hva som har skjedd de siste dagene.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har slått fast at hennes parti vil si ja til bompengeskissen såfremt de andre partiene gjør det. Tirsdag kveld reiste hun hjem fra Island og avbrøt et møte mellom de nordiske statslederne og Tysklands statsminister Angela Merkel.

Venstre har hittil stått fast på at de vil forhandle videre. Finansminister Siv Jensen (Frp) har på sin side vært klar på at partiet ikke er interessert i å forhandle mer om løsning.

– Vi er ferdig forhandlet, sa Jensen til VG mandag kveld.

les også Venstre-Grande: Mulig å kutte både bompenger og biltrafikk i løsning på regjerings-drama

21 milliarder

Blant hovedpunktene i skissen, ifølge en sentral kilde, er at ti milliarder kroner skal brukes på å øke statens andel av finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

I tillegg inneholder skissen:

Syv milliarder skal gå til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.

Fire milliarder kroner skal brukes til økt satsing på kollektivtrafikken.

Samlet er det snakk om 21 milliarder kroner som skal tas over statsbudsjettene de neste ti årene.

Dette kommer i tillegg til tiltak som allerede ligger i regjeringserklæringen fra Granavollen, som å innføre skattefradrag for bompenger.

Bompengekaoset på 1–2–3

Statsminister Erna Solberg har de siste dagene uttalt at Høyre går for skissen, hvis alle partiene er enige.

Både hun og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner har uttalt at det største regjeringspartiet vil avvente hva regjeringspartnerne KrF og Venstre mener, før videre samtaler fortsetter og skissen til løsning blir offentliggjort.

– Vi jobber på for å finne gode løsninger, sier Solberg til VG tirsdag ettermiddag.

Publisert: 21.08.19 kl. 12:21 Oppdatert: 21.08.19 kl. 12:34

