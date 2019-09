NEDTUR: Abid Raja er ikke fornøyd med tallene. Foto: Terje Bringedal

Abid Raja om Venstre-nedturen: – Skuffende tall

VEGA SCENE, OSLO (VG) Det var ingen gledesbrøl å høre på Venstre valgvake, da resultatene ble klare. Foreløpig ligger Venstre på cirka 3,4 prosent.

Venstre-nestleder Abid Raja erkjenner at han og partiet er skuffet.

– Tre og en halv prosent er et skuffende tall for oss alle, både for oss i partiledelsen og for oss på Stortinget, og også for de tusenvis av frivillige som har holdt på, sier han til VG på Vega Scene i Oslo.

Han tror fortsatt på opptur i løpet av kvelden.

– Vi startet denne valgkampen med veldig lave målinger, og forhåndsstemmene viser jo at vi ligger lavt. Nå er jo dette cirka en tredjedel av de opptelte stemmene, så vi håper jo utover kvelden at disse tallene skal bedre seg. Uansett har et moderne, liberalt, miljøvennlig parti som Venstre mye høyere ambisjoner enn å slåss mot denne fire prosenten til stadighet, sier han videre.

— Det er klart vi har en oppgave å gjøre fremover, mot stortingsvalget i 2021, så vi kan dra med oss de klimavennlige velgerne og mobilisere dem til vår side, sier han.

– Den fulle og late studenten

Raja ankom valgvaken med stor energi og mange klemmer, men fra talerstolen under åpningen var tonen noe mer nøktern.

– Målingene har vært litt i oppoverbakke, men vi har mobilisert og nå er vi forsiktige optimister, sa han.

Han pekte på at Venstre historisk har opplevd et løft mot slutten av valgkampen.

– En i Venstre sa at vi er den late og fulle studenten, også tar vi det gode skippertaket på slutten og tar eksamen likevel, sa Raja.

Venstre-leder Trine Skei Grande har foreløpig ikke gitt noen uttalelser om resultatet.

Svak nedgang

Ved det siste partibarometeret Respons Analyse gjennomførte på vegne av VG, viste resultatet en svak nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med kommunevalget i 2015.

Da fikk partiet 5,5 prosent av stemmene, og har de fire siste årene hatt syv ordførere og 34 varaordførere rundt om i landet.

Samtidig har Venstre gjennom årets valgkamp vist at de appellerer til ungdommene.

I skolevalget fikk partiet en samlet oppslutning på 10,2 prosentpoeng, noe som gjør at partiet nærmer seg Høyre i kampen om å være det nest største partiet blant de unge.

les også Ungdomspolitikere boikottet skoledebatt da Unge Venstre-effekter ble forsøkt stoppet

Tidligere meningsmålinger har gitt Venstre følgende oppslutning i de seks største byene:

Tromsø: 1,8 prosent

Kristiansand: 3,7 prosent

Trondheim: 4,9 prosent

Bergen: 3,8 prosent

Oslo: 5 prosent

Stavanger: 6,1 prosent

Av disse byene, styrer Venstre i dag Bergen med Ap og KrF, og Kristiansand med Høyre, KrF, Pensjonistpartiet og Senterpartiet.

