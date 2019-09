SPENT: Ordførerkandidat Pål Julius Skogholt (t.V9 venter spent på valgresultatene. Det klappes for de foreløpige stemmeresultatene, men jubelen står ikke helt i taket. Foto: Martha Holmes

Valgthriller i Tromsø: – Blir en hestehandel

TROMSØ (VG) SV har store forhåpninger om å ta ordførerkjedet i Tromsø. Foreløpig ligger Arbeiderpartiet foran, viser de foreløpig opptalte stemmene.

– Det blir en god gammeldags hestehandel om makta i Tromsø, sier stipendiat Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø til VG, fra Arbeiderpartiets valgvake på Ølhallen i Tromsø

De foreløpige stemmetallene gir ingen klare svar på hvem som vil ta over som ordfører i Ishavsbyen. Arbeiderpartiet er størst, men SV og Rødt er større enn dem. Senterpartiet gjør det også godt.

Ordførerkamp

I sin tale til SVs valgvake i Oslo, sa SV-leder Audun Lysbakken at han håper tallene fremover vil vise at SV kan få ordføreren i Tromsø. Og på SVs valgvake på Garasjen i Tromsø, er stemningen spent.

– Jeg har gått rundt og bitt negler i hele dag, men snart får vi svaret, sa SVs ordførerkandidat Pål Julius Skogholt VG, da han var på vei inn til valgvaken.

De foreløpige stemmetallene gir Ap en oppslutning på 18,7 prosent, og SV en oppslutning på 15,2 prosent. Etter å ha fått se tallene, innrømmer skogholt at Ap leder. Men han håper at det vil endre seg i løpet av kvelden.

– Fire prosentpoeng over gir dem absolutt en fordel i ordførerdiskusjonen, sier han.

ORDFØRERKANDIAT: Pål Julius Skogholt på SVs valgvake i Tromsø. Foto: Martha Holmes

Valget i Tromsø er nemlig en ordentlig thriller: For selv om de fleste ordførerduellene har stått mellom Høyre og Ap, er det ikke sikkert at det er de to store partiene som får ordførerkjedet til slutt. På VGs siste måling i Tromsø var SV og Ap er jevnstore med henholdsvis 16,1 og 16,9 prosent oppslutning.

Et stort Sp som ikke sier hvilken side de vil samarbeide med er også en joker.

– Det er litt lavere enn det vi har blitt målt til, men det er et godt resultat og det har vært en oppadgående tendens på målingene. Jeg tror at vi kommer til å stige oppover, sier Skogholt.

Skogholt vil samarbeide med Arbeiderpartiet, og bli ordfører. Men han tror ikke forhandlingene vil bli enkle.

– Jeg tror de kommer til å insistere på å få ordføreren uansett – det betyr ikke nødvendigvis at de får det som de vil.

Hvis Ap blir betydelig større vil ha en sak, mener han. Men hvis de holder seg omtrent like store med like mange mandater, mener han det er store forhandlingsmuligheter. Rødt støtter en SV-ordfører, og MDG har ikke bestemt seg enda.

Sp: Sinnssykt spennende

Ikke langt unna, på baren Gründer, har Senterpartiet valgvake. Også ordførerkandidat Marlene Berntsen har grunn til å være optimistisk. Fra 2,2 prosent oppslutning ved forrige kommunevalg i Tromsø, gir de foreløpige stemmetallene Sp en oppslutning på 11,5 prosent.

– Det er helt sinnssykt spennende, sier Berntsen til VG om kveldens valg i Tromsø, og forhandlingene som vil følge på dagen etter.

Senterpartiet har ikke villet si hvilken blokk de vil støtte, men skal de gi noen flertall, vil de gjøre det de kan for å forhandle til seg ordførerkjedet.

I Nord-Norge som helhet, gir målingene Berntsen og Sp stor grunn til å være optimistisk: I dag har Sp «bare» elleve ordførere i Nordland, Troms og Finnmark, men beregninger gjort for VG viser at de ligger an til å kunne ta over halvparten av dem i årets valg.

– Jeg tror det kan bli et kjempevalg, jeg gleder meg til resultatet. Senterpartiet er kjent for god stemning, og jeg tror det blir god stemning i kveld, sier Berntsen.

Ap: - Optimistiske

Da VG tidligere møtte Ap-ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen, sa han at han var optimistisk når det kom til målingene og valgresultatet.

– Det er et veldig spesielt valg innrømmet han samtidig.

– Mange bruker bompengepartiet som et protestparti, Sp har vært tydelige, og i Tromsø har vi hatt dårlige målinger. Men jeg synes stemningen er god når jeg er ute og snakker med folk. Jeg er optimist, sa han, og understreket samtidig at Ap går til valg på at det er han som skal bli ordfører.

