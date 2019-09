SPENT: Ordførerkandidat Pål Julius Skogholt for SV (t.V9 venter spent på valgresultatene. Foto: Martha Holmes

SV større enn Høyre i Tromsø: - Alt kan skje

TROMSØ (VG) Arbeiderpartiet er det største partiet i Tromsø, men SV følger like etter. Forhandlingene om ordførerkjedet kan bli tøffe.

– Ap blir det største partiet, men hvis jeg skal bli ordfører er jeg avhengig av at MDG og Rødt styrkes. Nå er vi større enn Ap til sammen, sa SVs ordførerkandidat Pål Julius Skogholt like før han forlot SVs valgvake på utestedet Garasjen i Tromsø natt til tirsdag.

Like etter at han dro bykset SV opp til et resultat på 15,8 prosent oppslutning til full jubel på valgvaken. Alle stemmene i Tromsø er talt opp. Det gjør SV til det nest største partiet i Tromsø med sju mandater, like bak Arbeiderpartiet som har fått åtte mandater og 19 prosent oppslutning.

– Det er helt villt, ble det ropt fra salen.

Valget i Tromsø er fortsatt en thriller, selv etter at alle stemmene er talt opp: For selv om de fleste ordførerduellene har stått mellom Høyre og Ap, er det flere partier som vil kjempe om ordførerkjedet i tiden som kommer.

Ap: - Vi er størst

– Historisk har det vært sånn at det største partiet har fått ordføreren. Det ser bra ut, men det skal forhandles. Vi har snakket godt med Sp over tid, jeg har troa, sa Arbeiderpartiets ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen til VG ved midnatt.

Ordførerkandidat Marlene Berntsen for Sp, som har gjort et brakvalg med 15,3 prosent, holder fortsatt kortene tett til brystet.

– Alt kan skje. Vi vil gå i samtale med alle partier og forhandle de neste dagene, så får vi se hva det blir, sier hun.

– En hestehandel

– Det blir en god gammeldags hestehandel om makta i Tromsø, sier stipendiat Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø til VG, fra Arbeiderpartiets valgvake på Ølhallen i Tromsø.

BRAKVALG: Sp har femdoblet oppslutningen i Tromsø. Foto: Martha Holmes

Stormende jubel hos Senterpartiet

I Nord-Norge som helhet, har Berntsen og Sp stor grunn til å juble: I dag har Sp «bare» elleve ordførere i Nordland, Troms og Finnmark, men beregninger gjort for VG viser at de ligger an til å kunne ta over halvparten av dem i årets valg.

Da Vedum talte til partiets valgvake i Oslo, ble det også stormende jubel på Sps valgvake i Tromsø, der partiet har femdoblet oppslutningen fra forrige kommunevalg og lå an til å bli størst i Nordland.

– Jeg er ikke overrasket. Fordi vi er det eneste alternativet til dagens regjering. Arbeiderpartiet har vinglet i mange saker, som forsvar og politi. Dette er et tydelig budskap fra Nord-Norge til dagens regjering om at de ikke tar oss på alvor, og ikke prioriterer Nord-Norge, sa stortingsrepresentant Sandra Borch til VG om den kraftige fremgangen.

Etter at de siste stemmene var talt opp i Nordland, klarte imidlertid Arbeiderpartiet å beholde posisjonen som det største partiet, med 25,9 prosent oppslutning, mot Senterpartiets 25,1 prosent oppslutning.

Arbeiderpartiet har også beholdt posisjonen som det største partiet i Troms og Finnmark med 27,3 prosent oppslutning, etterfulgt av Sp med 19,2 prosent oppslutning.

