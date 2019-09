NOEN MÅ UT: Minerva-kommentatoren mener enten Venstre eller Frp må ut av regjeringen, da spriket de to imellom har blitt for stort. Her fra partilederdebatten fra Arendalsuka i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ekspert om Solberg: – Må stille et ultimatum

Jan Arild Snoen mener regjeringen ikke kan fortsette som nå. Men løsningen på bråket kan sitte langt inne for Solberg, tror han. Høyretopp Michael Tetzschner er bekymret for debattutviklingen.

– Når spriket mellom to partier er så stort bør de heller finne en annen regjeringsløsning, sier Jan Arild Snoen, journalist og kommentator i Minerva.

Han ser ikke lenger lyst på fremtiden til regjeringen.

Tidligere på tirsdag kom Abid Raja med en kronikk hvor han gikk hardt ut mot spesielt Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Der står han blant annet på at de og Frp bedriver en «brun propaganda» når de bruker uttrykket «snikislamifisering» og legger ut bilder av båtmigranter på rolig sjø.

Dette har resultert i sterke reaksjoner. Siv Jensen mener blant annet kronikken var langt over grensen.

HAR IKKE TROEN: Selv om Snoen sier Solberg må stille et ultimatum, tror han ikke statsministeren vil gjøre det.

les også Valgforsker om bråket: En regjering i oppløsning

– Noen må ut

– Problemet for Frp og Venstre er at begge sliter med velgerne, og har behov for å markere seg. Når dette behovet blir så stort som det vi har sett nå, er det ikke bra. Da er det bedre at noen går ut av regjeringen, sier han til VG.

Nå mener han Solberg må sette hardt mot hardt.

– Dette bråket synliggjør et problem vi har sett en stund, men det er ikke noe nytt. Regjeringen kan ikke fortsette sånn i to år til. Hvis bråket fortsetter må Solberg gjøre det hun gjorde i bompengesaken; hun må stille et ultimatum til partnerne sine, sier Snoen.

– Men dette sitter veldig langt inne hos henne, da hennes drøm var å samle alle i en regjering, så hun vil nok fremdeles fortsette å vike.

les også Abid Raja: – Ikke min hensikt å kalle Frp nazister

– Beklagelig at det eskalerer

Michael Tetzschner, som har sittet i Høyres stortingsgruppe i ti år, er urolig for ordskiftet mellom Raja og Frp.

– Jeg håper ikke dette er en debattkultur som får feste seg. Det kan gjelde både de utsagnene Raja reagerer på, men også hans eget utsagn, sier Tetzschner til VG.

Han liker virkelig ikke bruken av uttrykket «brun propaganda».

– Da kan man ikke historien hvis man trekker sånne paralleller. Jeg syns det er beklagelig at det eskalerer til det nivået, det må vi ikke la skje.

BEKLAGELIG: Tetzschner liker ikke ordskiftet mellom partiene, og spesielt ikke uttrykket «brun propaganda» om Frps reklame. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

les også Erna Solberg: – Raja tar feil

Samtidig mener han Raja og andre politikere må passe på hva de sier.

– Det er mye man kan tåle innenfor ytringsfrihetens grenser, men ledende politikere som har lettere for å bli hørt i offentligheten, har et større ansvar.

I kronikken kalte også Raja statsminister Erna Solberg for unnvikende, dette går ikke Tetzschner med på.

– Er det en som ikke fortjener kritikk så er det Erna. Det er synd at det ikke blir brukt tid på reelle problemer, sier han.

Raja har senere gått ut på Facebook og sagt at han ikke mente å sammenligne Frp med nazister, slik mange tolket «brun-propaganda»-utsagnet.

Han skriver at det var en referanse til «fargen og grumset i måten retorikken serveres».

