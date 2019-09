TIDLIGERE DØMT: Mannen som torsdag ble varetektsfengslet er tidligere dømt for å ha forgrepet seg på fire barn. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kirketjener siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale

En mann i 50-årene ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Jæren tingrett, siktet for oppbevaring av store mengder overgrepsmateriale.

Mannen, som er frivillig kirketjener i en menighet i Rogaland, erkjenner ikke straffskyld. Han har allerede anket tingrettens avgjørelse i fengslingsspørsmålet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Utover at min klient har anket kjennelsen fra tingretten, ønsker jeg ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier mannens forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen.

Politiet etterforsker blant annet om siktede har mottatt overgrepsmateriale fra Filippinene.

Mannen er tidligere domfelt for å ha forgrepet seg på fire barn i alderen 2 til 9 år. Denne dommen ble avsagt i Sandnes herredsrett i 2000. Retten fant det da bevist at siktede hadde forgrepet seg seksuelt på barna mens han var barnevakt for dem.

For dette forholdet ble han dømt til tre års fengsel og til sikring i fem år fordi retten mente det var fare for at han ville forgripe seg på barn igjen.

Retten har ikke lagt vekt på den snart 20 år gamle dommen siden den ligger langt tilbake i tid, men er likevel enig med politiet i at det også denne gangen foreligger gjentagelsesfare.

