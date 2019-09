DIARÉ: De hundene man antar at har blir smittet av sykdommen, har hatt symptomer som blodig diaré. Foto: Illustrasjonsfoto. NIC BOTHMA / EPA

Veterinærinstituttet om hundesykdom: Kan ikke utelukke miljøforhold

Mattilsynet har siden torsdag mottatt tre nye meldinger om syke hunder i forbindelse med det pågående sykdomsutbruddet.

Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding. Samtidig skriver Veterinærinstituttet i en oppdatering at de styrker sin vurdering av at den mystiske hundesykdommen ikke er sterkt smittsomt fra hund til hund.

Veterinærinstituttet forklarer videre at kjente sykdommer og påvirkningstoffer, som kan gi slike sykdommer, er sjekket opp - uten at det er funnet noe som kan gi en felles forklaring på sykdomstilfellene.

– Det kan være flere faktorer som til sammen har utløst sykdomstilfellene. Antallet tilfeller økte etter 20.august, som var dato for opphevelse av båndtvangen i Norge, samtidig som det var store nedbørmengder og høye temperaturer, sier dyreartansvarlig Hannah Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

– Vi kan ikke utelukke at det kan være miljøforhold som har utløst eller forsterket andre kilder til sykdom.

Hun legger til at de har undersøkt bredt rundt bakteriene som er funnet - både nye og ukjente virus.

– Vi er også glade for at veterinærer over hele landet har registrert nye tilfeller i vår spørreundersøkelse, og de data som registreres analyseres fortløpende, sier hun.

Mattilsynet har siden torsdag mottatt tre nye meldinger om syke hunder i forbindelse med det pågående sykdomsutbruddet. Tilfellene er fra fylkene Akershus og Troms.

Så langt er anslagsvis 43 hunder, fra tolv forskjellige fylker, med lignende symptomer på sykdom døde, ifølge Mattilsynet.

