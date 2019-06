DREPT: Musikeren Paul Simmons ble bare 25 år gammel. Foto: Erik Burås

Kraftig skjerpet straff i Simmons-saken

Eirik Vad og Marius Groth, som i fjor ble dømt for drapet på musikeren Paul Simmons (25), får skjerpet straffen i ankesaken i lagmannsretten.

Oppdatert nå nettopp







I dommen fra Borgarting lagmannsrett er Groth (36) dømt til 20 års forvaring med en minstetid på 13 år. Vad (39) ble dømt til fengsel i 15 år og 6 måneder.

Begge de tiltalte anket dommen fra Oslo tingrett i fjor høst, der de ble dømt til henholdsvis 15 og 10 års fengsel for uaktsomt drap. Dommen i lagmannsretten er nå klar, og er altså kraftig skjerpet fra tingrettsdommen. Lagmannsretten har også funnet dem skyldig i forsettlig drap.

Den 7. februar Musikeren Paul Simmons ble nedkjølt i minst to timer på et hotell i Oslo i 2015, etter å ha tatt en overdose heroin. Han fikk hjertestans og sirkulasjonssvikt, og to dager etter ble 25-åringen erklært død og respiratoren på Ullevål sykehus koblet fra.

Retten mener at de tiltalte har begått omfattende bedragerier overfor Simmons, og at de handlet med forsett for å lure 25-åringen til å innta stoffet. De tre foregående ukene hadde bankkontoen hans blitt tappet for nær 800.000 kroner.

Publisert: 27.06.19 kl. 18:47 Oppdatert: 27.06.19 kl. 19:22