Komikerne forsøker å kuppe Alliansen

Komikerne Johan Golden, Espen Thoresen, Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen ble satt opp på ytrehøyre-partiet Alliansens valgliste. Nå slår de tilbake mot partilederen.

Klokken 11 fredag hold komikerne en pressekonferanse der de omtaler partileder i Alliansen Hans Jørgen Lysglimt Johansen i svært negative ordelag.

Våren 2017 førte Lysglimt Johansen de fire komikerne, i tillegg til flere andre kjente navn som Carl I. Hagen, opp på Alliansens valgliste til kommunevalget i Oslo.

– Vi visste ikke at det var mulig å føre opp uskyldige sivile, men sånn er visstnok demokratiet og er det noen som har respekt for demokratiet, så er det oss, sier Markus Gaupås Johansen.

I utgangspunkt kan politiske partier føre hvem som helst på sine lister, men man kan selv reservere seg.

Sammen med Johan Goden, Espen Thoresen og Sturle Vik Pedersen har de startet det de omtaler som «Folkeaksjonen mot Lysglimt».

– Må trekke seg

Partilederen i Alliansen har markert seg med oppsiktsvekkende og ytterliggående retorikk og har blant annet hevdet at «Høyre er kuppet og kontrollert av jødiske interesser».

Han har også rost nazigruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og fornektet holocaust.

Alliansen fikk 3.300 stemmer ved stortingsvalget i 2017, som tilsvarer en oppslutning på 0,1 prosent.

Firkløveren tar til orde for at Lysglimt Johansen må trekke seg som partileder og skylder på ham for partiets synkende oppslutning. De understreker at de anerkjenner Holocaust.

– Det vi kan gi Lysglimt er at han har sett oss som politiske talenter. Vi er i ferd med å overta partiet og etter møtet i dag er han mer eller mindre å regne som partiløs. Vi er den nye Alliansen, eller Folkeaksjonen mot Lysglimt, sier Markus Gaupås Johansen.

– De kan ikke avsette meg på noen enkel måte, sa Hans Jørgen Lysglimt Johansen onsdag til Dagsavisen.

– Alle står fritt til å uttale seg på vegne av Alliansen. Vi har ikke noe partiprogram. De må gjerne utfordre meg på å være Alliansens stemme utad, sier Hans Lysglimt Johansen.

Publisert: 21.06.19 kl. 12:17