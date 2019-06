KJÆRESTER: Gabriele Rocyte (21) og kjæresten Yasin Abbasi (22). Foto: Privat

Kjæresten til uttransporterte Yasin: – De er redde og stresset

– De er veldig redde, stresset og gråter, sier Gabriele Rocyte (21) til VG.

Familiens advokat, Erik Vatne, sier til VG at politiet har beslaglagt familiens telefoner. Gabriele forteller at kjæresten tok kontakt via politiets telefon søndag, og at de hadde en kort telefonsamtale.

FÅR STØTTE: Lokalbefolkningen i Trondheim reagerer sterkt på at Abbasi-familien har blitt tvangsutsendt. Her er Taibeh (20) på scenen under en støttekonsert for familien i 2018. Foto: Ole Martin Wold

Må svare i Stortinget

Søsknene Yasin (22), Taibeh (20), Ehsan (16) og moren Atefa Rezaie ble arrestert og tvangsutsendt fra Norge lørdag. Da familien mellomlandet i Istanbul, ble morens helsetilstand vurdert til å være så dårlig at hun ikke kunne sendes til Afghanistan.

– Hun gikk inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen klokken 05.00. Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul, opplyste politiet tidligere mandag.

Mens moren nå er transport tilbake til Norge, skal de tre søsknene transporteres til Kabul alene.

Saken har skapt enormt engasjement. Også flere politikere har reagert, deriblant stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV), som krever svar fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Det gjør også Venstres Guri Melby.

Vil ha svar

Abbasi-familien kom til Norge i 2012, men mistet oppholdstillatelsen i 2014. Siden den gang har en rekke medelever, politikere og andre engasjert seg i familiens asylsak.

De to yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, og den eldste broren har ikke vært der siden han var et lite barn.

I anmodningen til Stortingets presidentskap skriver Haltbrekken at «barn uten omsorgspersoner returneres ikke fra Norge til Afghanistan». Han lurer blant annet på hvilken instans som har tatt beslutningen om å fortsette utsendelsen av de andre barna.

– Hvordan hjemles denne beslutningen om retur uten omsorgsperson, og er det tatt hensyn til at det i denne saken er etablert sterke menneskelige og humanitære hensyn som reflekteres i vedtaket?

Advarer mot «trynefaktor»

Jon Helgheim (Frp) advarer mot at politikere lar seg påvirke av at familien var godt likt i lokalsamfunnet, skriver Dagbladet. Til avisen sier han:

- Noen bruker argumentet om at denne familien var godt likt i lokalsamfunnet. Ærlig talt, vi kan ikke innføre trynefaktor i asylsaker. Å gi opphold til grunnløse asylsøkere fordi de er godt likt, ville vært hårreisende. Hva med rettssikkerheten til personer som ikke er like godt likt da?

Publisert: 17.06.19 kl. 17:09 Oppdatert: 17.06.19 kl. 17:29