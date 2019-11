Frp stiller spørsmål ved Nav-ledelsen

Frps Erlend Wiborg kommer med sterk kritikk av Nav-ledelsen etter arbeidsminister Anniken Hauglies redegjørelse til Stortinget om Nav-skandalen.

Han viser til at Nav før feilen ble annonsert på et tidspunkt sa at de mener de ikke har plikt til å finne de sakene de ikke er kjent med.

– Det gjør at vi må stille spørsmålet om Navs ledelse er den riktige til å stå opprydningen som vi nå må gjøre.

Forrige uke informerte Nav om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Støre - En rettskandale

Ap-leder Jonas Gahr støre sier det første som må skje er at Nav betaler ofrene tilbake, uten å vente på utredninger og politiske prosesser, og at domstolene frifinner de som er feilaktig dømt.

Anniken Hauglie har bekreftet at Nav-ofrene vil få fri rettshjelp.

Han kaller saken «en rettsskandale», og sier at etter å ha lyttet til Hauglies redegjørelse, fremstår det som om departementet i mange måneder mottok urosignaler fra Nav før det skjedde noe.

– Hvorfor førte ikke det til aktivitet fra departementet? Dette må statsråden svare på, for om ikke feilen ble oppdaget tidligere, burde den i alle fall bli oppdaget da.

– Svikt hos alle statsmaktene

Støre sier at saken bør gå til kontroll- og konstitusjonskomiteen for en ekstern gransking. regjeringen har varslet at de vil starte sin egen eksterne gransking av saken.

– I denne saken skal alle steiner snus uavhengig av hvilke partier som har hatt regjeringsmakt til enhver tid. Det er nedslående og sannsynlig at det har sviktet hos alle statsmaktene, i regjering, storting og i domstolen.

Han stiller også spørsmål om hvordan Nav kunne la være å rette seg etter trygderetten da de varslet om feil praksis i 2017.

– Det er Navs ansvar, og politisk, er Nav arbeidsministerens ansvar.

SV: Krever kommisjon

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG etter Hauglie redegjørelse at de ber regjeringen lytte til Stortinget.

- Vi har fått vite mye om hva som har skjedd, men mindre om hvordan det kunne skje og hvem som har ansvaret for feilene. Stortinget må nå komme til bunns i dette, og plassere ansvaret der det hører hjemme. Jeg mener også vi må stille spørsmål om hvorfor det var mulig at NAV-brukere i så lang tid ikke fikk rettighetene sine. Det kunne neppe skjedd med rikfolk med dyre advokater, sier han.

– Stanken av klassejuss er det mest ubehagelige med denne skandalen.

– Du nevnte fra talerstolen at en kommisjon kommisjon er å foretrekke fremfor en regjeringsoppnevnt ekstern granskning?

– Ja. Vi krever at regjeringen ikke setter i gang granskning uten samarbeid med Stortinget. Vi vil enten ha en kommisjon nedsatt av Stortinget, eller en med mandat og sammensetning som regjering og opposisjon blir enige om.

– Systemarroganse av dimensjoner

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier fra talerstolen saken stinker av klassejuss, og mener politiske signaler om trygdemottakere kan ha medvirket til at feilen ikke ble oppdaget og tatt tak i.

Han sprø også «hvorfor i alle dager» mennesker ble sluppet fri fra fengsel senest i forrige uke, lenge etter at Nav-feilen var kjent.

Terje Breivik (V) kaller saken «ufattelig».

– Nav har systematisk og omfattende sviktet folk de er til å hjelpe. Det er en

systemarroganse av dimensjoner. Slik kan vi ikke ha det. Det har vi på stortinget overordnet ansvar for. Derfor må vi slik som SV har tatt til orde for rydde opp på tvers av partier.

Både Rødt og SV vurderer mistillit mot arbeidsministeren.

