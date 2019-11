RASTE UT: Veien raste ut i vannet i en lengde av 50 meter. Foto: Amund Hansen

Fylkesvei raste ut – Kan bli stengt i over en uke

Mandag førte en sprengsalve i forbindelse med veiutbedring til at en del av fylkesvei 86 på Senja raste ut i vannet.

Amund Granberg Hansen, Folkebladet

Raset ved Lesbervatnet i Berg har ført til at Gryllefjord, Torsken, Hamn og Finnsæter er uten veiforbindelse. Det kan ta over en uke før veien er reparert.

Statens vegvesen hadde tirsdag geoteknikere på befaring i området for å finne ut når og hvordan veien kan fikses.

– Det er en krevende prosess, fordi det ikke er så enkelt som å gå med en gravemaskin å fylle. Vi har ikke helt oversikt over hvor mye av de bløte massene som er igjen i gropa, så vi er nødt til å bruke en annen løsning som er trygg for arbeiderne. Det er å sprenge masser fra bergsiden og ned i vannet, og håpe at det fortrenger de bløte massene, forklarer geotekniker Greger Lyngedal Wian.

– Hvilke utfordringer byr det på?

– Først og fremst er det tidkrevende å sprenge ut så mye masse. Det er ganske mye kubikk som skal til for å fylle opp gropa. Så må det vurderes etter sprengninga om det er tilstrekkelig masse og god nok sikkerhet til å etablere en vei forbi, sier geoteknikeren.

SPERRING: Det er satt opp veisperringer i forbindelse med raset. Foto: Amund Hansen

Flere salver

Planen som nå er lagt er å sprenge to salver. En på onsdag og en på torsdag.

– Etter det tar vi en ny vurdering. I beste fall kan vi begynne å bygge vei etter det, men vi er såpass realistiske at vi tror vi kanskje må skyte en salve til før vi i det hele tatt kan begynne med fyllingen over vannet, forteller Geir Østvik, prosjektleder i Statens Vegvesen.

– Så hvor lang tid vil det ta før veien er reparert?

– Det vi har gått ut med i dag er at det vil ta en uke. Det kan bli kortere eller lengre, men det er en prognose som er grei for bygdene som ikke har veiforbindelse, så de vet omtrent hva det dreier som om, sier Østvik.

På oppdrag fra Troms fylkeskommune er entreprenør Rolf Jørgensen AS i gang med å utbedre fylkesvei 86 ved Lesbervatnet.

Veien forsvant rett etter avfyring av ei sprengsalve i forbindelse med veiutbedringen.

– Mandag ettermiddag skjøt vi en salve. Etter å ha skutt, var veien til vår forbauselse borte.

Den hadde simpelthen rast ut i vannet i en lengde av 50 meter, fortalte anleggsleder Konrad Hilling i Rolf Jørgensen AS til Folkebladet mandag.

Ifølge prosjektleder Østvik er det så langt ikke er noe som tyder på at noe ble gjort feil under sprengningsarbeidet.

– Vi har visst om grunnforholdene og så langt sprengt veldig små salver for at vi ikke skulle få dette uhellet. Så har det rast ned mer enn vi hadde trodd. Da ser man resultatet. Det er det man kan kalle et hendig uhell ut i fra det vi har oversikt over nå.

Redningsskøyta og helikopter

I Torsken er de i full gang med å kartlegge og dekke forskjellige behov, all den tid veiforbindelsen er nede.

– Foreløpig går det sånn høvelig bra, sier Fred Ove Flakstad, ordfører i Torsken.

Det jobbes nå kontinuerlig med å sy sammen et tilbud til innbyggere og næringsaktører mens bygda er isolert. Høyest prioritet har akuttberedskapen.

– Det overbyggende er at vi skal ha en beredskap for akutte hendelser, hvor vi har gjort en del tiltak. Vi har blant annet redningsskøyta som er flyttet fra Andenes til Gryllefjord. Vi har helikopter som kan komme fra Tromsø. Vi har også snakket litt med Norsk folkehjelp på Finnsnes, som ved behov kan kjøre scooter rundt området der veien er stengt, forteller ordføreren.

Sender laksen med ferga

Når det gjelder næring er det for øyeblikket tre biler med laks som ikke kommer seg noen vei.

Samtidig er det to butikker som vil trenge påfyll av varer.

– Det som skjer der er at det blir satt inn en ferge, antagelig fra Harstad til Gryllefjord tidlig onsdag, hvor vi håndterer næringstrafikken og får ut disse bilene med laks. I utgangspunktet blir det èn tur for næringstrafikken, men vi får se om det blir flere. Vi ser også på varetransport til butikkene i Torsken og Gryllefjord. Der skal vi få en båt med varer fra Finnsnes til Gryllefjord på torsdag, forteller Flakstad.

For innbyggerne jobbes det med en løsning med å sette opp en båtrute mellom Hamn i Senja og Skaland.

