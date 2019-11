OPPGITT: Eier av YX Bykle, Åsmund Hoslemo, er svært lite begeistret for jobben innbruddstyvene gjorde i helgen. Foto: Privat, YX Bykle

Bensinstasjon i Bykle robbet for tobakk og godteri: – Tyvene strøk på skurkeeksamen

Tre fremmede forsynte seg grovt, og skal ha fått med seg varer for nesten 60.000 kroner. Innehaveren mener tyvene gjorde en grov tabbe.

Det var natt til fredag at tre tyver tok seg inn på bensinstasjonen YX i Bykle i Aust-Agder. Her skal de ha endevendt det meste, og fått med seg varer for mellom 50.000 og 60.000 kroner. Først og fremst tobakksvarer, men også en del «Rox», som er den rosa varianten av «Fox»-karameller.

– En ansatt kom på jobb lørdag morgen, og så at noen hadde benyttet seg av «selvbetjening», sier Åsmund Hoslemo, som driver YX Bykle, til VG.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Oppdaget av «Rox»-fan

Bilder fra overvåkningskameraer skal vise at bilen med innbruddstyvene parkerte utenfor bensinstasjonen klokken 03.29. Den samme bilen skal ha forlatt parkeringsplassen klokken 03.50.

– Vi har en ansatt som er veldig glad i «Rox», og det var denne personen som fant ut at hele kassen med «Rox» var borte.

– Da jeg hørte om innbruddet ble jeg mest irritert og frustrert, fordi det krever så mye opprydning og jobb i etterkant, forteller Hoslemo, som er forsikret, men som likevel må ut med en egenandel.

– Det er bra at det ikke gikk utover noen personer, at det bare var snakk om materielle ting, mener han.

Politianmeldt

Til VG legger ikke Hoslemo skjul på at han ikke er veldig imponert over tyveriene.

– Jeg driver en butikk, og da er dette den risikoen jeg tar. Innbrudd må man liksom kunne regne med. Men altså, de ankommer i en liten, mørk Sedan og gjør et raid som dette. De burde hatt en stor kassebil. I min bok strøk de til skurkeeksamen. De burde hatt noen flere timer på skurkeskolen.

Forholdet ble, ifølge innehaveren, raskt politianmeldt. Bensinstasjonen ble åpnet igjen etter at politiet var ferdig med sine undersøkelser.

BORTE VEKK: Den ansatte som åpnet YX Bykle ble møtt av rot og et tomt snusskap lørdag morgen. Foto: YX Bykle

Innbrudd i flere hytter

Hoslemo håper nå at politiet tar dem som står bak tyveriet.

– Jeg må jo ha tiltro til at de blir tatt, selv om politiet kanskje har viktigere saker de må prioritere. Men jeg har god tro på det lokale politiet, sier bensinstasjonseieren til VG.

På bensinstasjonens Facebook-side oppfordres folk som «ser noen som røyker og snuser som om de skulle få betaling for det», om å kontakte politiet.

Fredag ble det også oppdaget at det hadde vært innbrudd i flere hytter som ligger i Plassestøylen hyttegrend, litt nord for Hovden sentrum. Ifølge fvn.no utelukker ikke politiet at det kan være en sammenheng mellom innbruddet på bensinstasjonen og innbruddet i hyttene.

