FIKK SLUTTAVTALE: Aslaug Dæhlen beholder full rådmannslønn i tre år etter at hun går av til sommeren. Foto: Østre Toten kommune

Rådmann går av – beholder millionlønn i tre år

Aslaug Dæhlen beholder full rådmannslønn i tre år etter at hun forlater stillingen i Østre Toten kommune neste år. – Hårreisende, sier innbygger Silje Gangnes (31) om sluttavtalen.

Nå nettopp







Til sommeren neste år går Aslaug Dæhlen (61) av som rådmann i Østre Toten kommune. Hun har tidligere fått skarp kritikk for kommunens kostnadsoverskridelser.

Onsdag godkjente et enstemmig kommunestyre en fremforhandlet sluttavtale som sier at hun beholder full lønn i tre år etter at hun har gått av. Det vil si 1.175.000 kroner i året.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

les også 44 rådmenn kjøpt ut av kommuner på under fem år

– På tide å slippe til nye krefter

– Nå har jeg vært rådmann i Østre Toten kommune siden 8. august 2011. Det har vært spennende og utfordrende, men etter så mange år som toppleder er tiden kommet for å slippe til nye krefter. Jeg har kommet til at jeg ønsker å fratre stillingen som rådmann ved fylte 62 år, sier hun til VG.

I sluttavtalen, som VG har fått innsyn i, kommer det frem at kommunen i perioden fra 1. juli 2020 til 2. juni 2023 skal dekke differansen mellom fullt uttak av tjenestepensjon og Dæhlens lønn på fratredelsestidspunktet.

Kommunen skal også dekke Dæhlens advokatkostnader i forbindelse med fremforhandling av avtalen.

På spørsmål om hun vil kommentere at hun beholder full lønn i tre år etter at hun har fratrådt stillingen, sier Dæhlen at hun går av med alderspensjon og at hun får en servicepensjon i tillegg.

I sum vil hun altså få utbetalt like mye som om hun hadde jobbet de neste tre årene, men hun presiserer at det er 466.666 kroner i året av dette som kommer fra kommunen, mens resten kommer fra KLP.

Det utgjør 708.334 kroner i året fra KLP.

Til sammen utgjør dette altså 1.175.000 kroner i året.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Hårreisende, rett og slett

På Facebook hagler kritikken fra kommunens innbyggere etter kommunestyrets vedtak onsdag. Blant dem er Silje Gangnes (31).

– Jeg synes dette er hårreisende, rett og slett. Det det koster å gi rådmannen etterlønn tilsvarer to sykepleiere med 10 års ansiennitet i full stilling, og en sykepleier i 80 prosent stilling – i ett år, sier Gangnes, som selv er sykepleier i nabokommunen.

FRUSTRERT: Innbygger Silje Gangnes (31) ønsker seg en begrunnelse fra politikerne på hvorfor de har vedtatt rådmannens sluttavtale. Foto: Privat

Hun er frustrert over at det ikke gis noen begrunnelse på hvorfor et enstemmig kommunestyre har gått inn for å gi rådmannen totalt 1,4 millioner kroner i lønn etter at hun slutter, når kommunen skal spare penger.

Hun tror også det er grunnen til at mange synes avgjørelsen er provoserende:

– Kommunen skal bare spare penger. De gjør en sammenslåing av sykehjem uten at jeg skjønner hvordan de skal få plass til alle brukerne i det nye sykehjemmet som skal tas i bruk på nyåret. De skal også spare på skole og oppvekst, sier hun.

– Dette blir bare spekulasjoner, men jeg lurer jo på om kommunestyret «kjøper henne ut» fordi hun gjorde en stor feil i vann- og avløpssaken. Politikerne må svare på hvorfor de har vedtatt å gi rådmannen denne «sluttpakken», mener Gangnes.

Ordføreren: Forstår kritikken

Ordfører Bror Helgestad (Sp) i Østre Toten vil ikke kommentere avtalen eller hvorfor han stemte ja. Kommunestyret var kjent med hele avtalen før de stemte for den. Avtalen ble behandlet konfidensielt inntil den ble vedtatt, og avtalens innhold ikke skal kommenteres, heter det.

– Jeg kan ikke si noe mer. Det var en del av avtalen, sier Helgestad til VG.

ORDFØRER: Bror Helgestad (Sp) ble valgt som ordfører denne høsten. Han sier det er vanlig at avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstager er unntatt offentligheten. Foto: Østre Toten kommune

– Bekymrer det deg at konfidensialiteten kan føre til spekulasjoner?

– Det er vanlig at avtaler mellom arbeidsgiver (kommunestyret, journ.anm.) og arbeidstager behandles konfidensielt. I hvert fall elementer av avtalen.

På spørsmål om han forstår kritikken fra innbyggerne sett i sammenheng med at kommunen sparer penger, svarer han:

– Jeg forstår at noen synes vi kunne brukt 1,4 millioner kroner på noe annet, ja. Men nå har vi gjort denne avtalen. Og den kostet det.

Har fått kritikk for kostnadsoverskridelser

Som kommunens øverste administrerende leder har rådmann Dæhlen fått svært hard kritikk de siste månedene, etter den såkalte vann- og avløpsskandalen i Østre Toten.

I august leverte Innlandet Revisjon en kritisk rapport etter kostnadsoverskridelser på flere titalls millioner kroner og manglende styring gjennom flere år, ifølge NRK.

Rapporten konkluderte med at kommunens investeringsprosjekter i liten grad var gjennomført innenfor de planlagte tids- og kostnadsrammene.

Dæhlen fikk også kritikk fra kommunestyret da de gikk gjennom revisjonsrapporten i september.

Frp-politiker Tor Gaute Lien uttalte da til OA at det var snakk om totalt 113,6 millioner kroner i overskridelser de siste fire årene.

Kommunen gjør store innsparinger

Kommunalsjef på samfunnsområdet, Bjørn Bollum, varslet i oktober at kommunen vil ta en investeringspause neste år, og kun jobbe med utbygginger som er virksomhetskritiske eller allerede igangsatt, ifølge OA.

I Østre Totens handlingsprogram og økonomiplan for 2020–2023 kommer det også frem at kommunen planlegger flere innsparinger de neste årene.

Blant annet er budsjettrammen til helse-, omsorgs- og velferdssektoren redusert med 8,7 millioner kroner neste år, mens oppvekstsektoren har redusert budsjettrammen med 16,9 millioner kroner.

Dæhlen skriver blant at kommunen har «redusert økonomisk handlingsrom i årene fremover».

«Utfordringene blir større fremover. Det må derfor vurderes andre handlingsrom som finnes. Dette kan være mer bruk av interkommunalt samarbeid, kommunesammenslåing og økning i eiendomsskatt» heter det videre i styringsdokumentet.

Publisert: 18.11.19 kl. 07:31







Mer om