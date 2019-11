SENDING: Anniken Hauglie stilte i NRK Debatten torsdag kveld. Foto: Solberg, Trond

Dagpenger kan være en del av NAV-skandalen

NAV ga ham beskjed om at han kunne være i Sverige på dagpenger, fordi det er et EØS-land, hevdet mannen i retten. Så ble han dømt for trygdesvindel.

Frem til nå har NAV sagt at feiltolkningen av lovverket kun gjelder mottagere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i EØS-land.

Nå sier imidlertid NAV-direktør Sigrun Vågeng at de også vil undersøke om andre ytelser har blitt håndtert i tråd med EØS-regelverket.

– Feilene kan gjelde alle pengeytelser, sånn i prinsippet. Dagpenger og uføretrygd seiler vel nå opp som de to beste kandidatene til å danne nye store antall saker med feil, sier ekspert på trygderett Olav Lægreid i Advisio Advokat AS.

Flere nye saker

Fredrikstad tingrett har oppdaget fem nye straffesaker de mener kan være rammet av feiltolkningen NAV har gjort. Flere av disse er fra 2019, og etter at alarmen var begynt å gå hos Arbeidsdepartementet.

Halden tingrett har funnet to hittil ukjente dommer som nå kan bli rammet av NAV-skandalen.

Ingen av disse dommene er blant de 48 dommene som riksadvokaten tidligere har omtalt.

I tillegg skal Salten tingrett ha funnet én ny dom, skriver Vårt Land.

NAV-SJEF: Sigrun Vågeng beklaget overfor de som er berørt av feilen i lovtolkningen torsdag kveld. Foto: Solberg, Trond

Fredag skriver Stavanger Aftenblad om en sak der en 34 år gammel kvinne i byens tingrett i august i år ble dømt for å ha bodd i Spania mens hun mottok dagpenger uten å gi beskjed om dette. NAV mente derfor at hun hadde fått urettmessig utbetalt over 200.000 kroner i dagpenger.

Statsadvokaten bak tiltalen, Folke Amlid, sendte dommen tilbake til politiadvokat Sondre Johannesen Hauge etter at saken ble kjent mandag.

– Jeg har sendt den tilbake fordi det er usikkerhet rundt alle disse sakene nå, sier han til avisen.

Kan bli langt flere saker

Ifølge NTB er alle domstolene bedt om å gjøre en gjennomgang av sine saker, for å se om det finnes flere.

Domstoladministrasjonen tror det er flere saker hvor folk er feilaktig dømt, som ennå ikke er avdekket av Riksadvokaten.

Samtidig skal 2400 saker gjennomgås på nytt. Det er saker hvor NAV har krevd penger tilbake fra klienter.

Det endelige tallet kan likevel bli langt høyere.

– NAV sa jeg kunne dra til et EØS-land

En av dommene Fredrikstad tingrett nå har funnet, gjelder en mann i 30-årene. Han reiste til Sverige og et annet EØS-land flere ganger mens han mottok dagpenger. Han ble dømt flere år senere, i juli 2018.

I retten forklarte mannen at han ikke visste at han måtte være i Norge for å få dagpenger.

«Han ble fortalt i telefonsamtale med NAV Fredrikstad at han kunne oppholde seg i EØS-land og likevel motta dagpenger» står det i dommen.

Fakta om hittil ukjente dommer * 25. september 2013: Mann i 30-årene dømt til 18 dager betinget fengsel. I retten forklarte han at en NAV-rådgiver hadde sagt at det var greit å dra til Sverige, så lenge det ikke tok mer enn tre timer å reise til NAV-kontoret. Tilsto og måtte betale tilbake 98.000 kroner. * 4. februar 2019: svensk statsborger som mistet jobben og fikk dagpenger, ble dømt til 45 dager fengsel. Han hadde oppholdt seg i Sverige mens han mottok 153.000 kroner. * 8. august 2019: Kvinne i 20-årene dømt til 65 dager fengsel. Hun fikk overgangsstønad, skolepenger og barnetrygd for 223.000 kroner i perioden. Den norske kvinnen flyttet med barnet sitt til familiemedlemmer i et annet EU-land. Ifølge henne selv fordi barnefaren hadde et tungt rusmisbruk. * 29. november 2016: Kvinne i 20-årene dømt til 56 dager betinget fengsel. Tilsto at hun fikk overgangsstønad mens hun bodde i Sverige. Hun hadde fått barn med sin svenske kjæresten og flyttet inn hos ham, en times reise fra Fredrikstad. Hun hadde mottatt 213.000 kroner. * 23. januar 2017: Mann i 20-årene fikk 30 dager ubetinget fengsel. Han hadde søkt akuttpenger for å ta et studie i et EØS-land. I stedet mener retten han droppet skolen og dro på ferie til to andre EU-land. Han hadde fått utbetalt 101.000 kroner.

I dommen står det ingenting om hvordan NAV forholder seg til denne påstanden, eller om retten har innhentet opplysninger om det. Det nevnes heller ikke om retten har tatt stilling til påstanden, eller undersøkt om EØS-reglene får følger for saken.

Til VG sier han i dag at han ikke husker mer enn en samtale med en saksbehandler om mulighetene for å studere i et EØS-land.

NAV oppdaget at han hadde vært i utlandet, men ventet to år med å anmelde ham. Han måtte betale tilbake rundt 200.000 kroner de mente han hadde fått urettmessig.

– Redd det skulle ødelegge karrieren

– Jeg vil egentlig ikke ta i dette. Det er en historie jeg bare vil legge bak meg, sier mannen til VG.

Han har valgt en karrierevei som innebærer at han vil bakgrunnssjekkes når han søker nye jobber. En dom for grovt trygdebedrageri kan være svært ødeleggende for ham.

– Det har vært få ting i livet mitt som har vært like utfordrende som dette. Det har vært noen ganger der tårer har falt, fordi jeg har lurt på om dette kan ødelegge alt jeg har jobbet for, sier mannen til VG.

Han ønsker å være anonym nettopp fordi han er redd for at saken kan føre til at han mister jobben eller framtidige jobber. Fengselsstraffen slapp han å sone fordi saken hadde tatt fire år før dom.

les også Hauglie i melding til Stortinget: Hamret inn syv ganger at EØS-avtalen gjelder

Nå synes han det blir en stor lettelse å bli kvitt statusen som tidligere straffedømt. Samtidig gruer han seg til en gjenopptakelse av saken.

Det han er mest kritisk til, er hvordan varslene og sakene fra Trygderetten, der de påpekte at NAV ikke hadde vurdert EØS-reglene, ikke ble tatt til følge. Varslene kom fra sommeren 2017 og fram mot mars 2018. Han ble dømt noen måneder senere.

– Det virker for meg som at hvis man hadde hatt et system som fungerte, ville min sak ikke kommet til tingretten. Det hadde blitt stanset.

les også Tror NAV-skandalen går lenger tilbake enn 2012

Dømt til fengsel etter at Hauglie ble orientert

En annen mann ble dømt til 45 dager ubetinget fengsel i Fredrikstad tingrett, den 11. september i år.

Det vil si at han ble dømt etter at Arbeids- og sosialdepartementet ble klar over at EØS-reglene ga rett til å motta trygdeytelser i et annet EU-land. Uavhengig av lengden på oppholdet.

Hans sak er dermed det andre tilfellet VG har funnet der noen har blitt straffedømt etter at problemene med lovgrunnlaget var velkjent for arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Han hadde oppholdt seg i to EU-land, men også i to land utenfor Europa. En del av bakgrunnen for oppholdene, ifølge hans egen forklaring, var at han og kona skulle til medisinsk behandling for å få barn.

les også Hauglie om NAV-skandalen: Slik gikk den store alarmen hos departementet

Mannen fikk 45 dager ubetinget fengsel. VG vet ikke om mannen måtte sone, eller om hans dom er blant de fengselsstraffene som ble stoppet.

Svarer ikke på om hun vurderer sin stilling

Arbeidsminister Anniken Hauglie har ikke sett på denne saken, men svarer på spørsmål om at to fengselsdommer er avsagt etter at hennes departement var klar over at EØS-reglene også gjaldt for straffesakene:

– Jeg håper nå at domstolene kommer til bunns i sakene som har vært ført for retten. Vi skal selvfølgelig komme til bunns i sakene som har godt gjennom NAV-systemet, sier Hauglie til VG.

– LO-leder Jørn Eggum sier i dag at du bør vurderer din stilling. Vil du vurdere din stilling nå?

– Jeg tror det aller viktigste nå er å få fakta på bordet, at vi kommer til bunns i hva som får skjedd, at vi får oversikt, at man får gjort opp for seg og at vi får satt i gang granskingen vi skal ha. Det er det eneste som er på mitt bord nå, sier Hauglie, uten å egentlig svare på VGs spørsmål.

