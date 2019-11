Trønder dømt til forvaring i 15 år for seksuelle overgrep

En mann i 40-årene er dømt til 15 års forvaring for overgrep mot over 40 mindreårige jenter.

NTB

Toini Thanem

Dommen ble forkynt i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag ettermiddag, skriver NRK.

Overgrepene gjelder både nettovergrep og fysiske møter. Han er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år, som er sidestilt med voldtekt i loven.

Mannen får en minstetid på 10 år.

Ble pågrepet i fjor

Politiet pågrep mannen 5. desember i fjor, og han har siden sittet fengslet. Han har erkjent mange av forholdene i siktelsen.

VG har tidligere omtalt mannen, som i mars i år fikk diagnosen pedofili.

Han er fra Trøndelag og har selv barn.

Saken startet med at politiet pågrep mannen for fildeling og nedlastning av overgrepsmateriale.

Tidligere dømt tre ganger

Mannen er tidligere dømt for seksualforbrytelser tre ganger siden 2012.

I april 2012 ble han dømt for seksuell omgang med to barn under 16 år som han møtte på nett.

Videre ble mannen i 40-årene dømt for å ha chattet med flere barn, for å ha fått tilsendt nakenbilder og for å ha sendt nakenbilder av seg selv.

I 2015 ble han dømt for ved to tilfeller å tilbudt barn under 16 år penger for å få tilsendt nakenbilde og/eller ha sex med ham.

I 2017 ble han dømt for ved 2 tilfeller å ha gitt penger til barn han kontaktet på nett for å få tilsendt nakenbilde.

Alle tre gangene ble han også dømt for å oppbevaring av overgrepsmateriale.

