KUTT-NEI: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha slutt på ostehøvelkuttene som Solberg-regjeringen har gjennomført siden 2105 i statlige virksomheter. Foto: Ola Vatn / VG

Støre vil begrave ostehøvelen

GOL (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre inviterer til begravelse. Av ostehøvelen. Den politiske.

– Ostehøvelen som regjeringen bruker til å kutte flatt i statlig sektor, vil vi begrave, sa Støre til VG da han ankom Kartellkonferansen på Gol onsdag.

– Det vil koste dere rundt 1,7 milliarder kroner?

– Vi kommer til å gå til valg på at det skal bli slutt på slike vilkårlige kutt som rammer alle og vil finne inndekning.

Det han angriper er Abe-reformen - Avbyråkratiserings og effektivitetsreformen - som regjeringen innførte i 2015, som årlig kutter 0,5–0,8prosent i budsjettene til statlige virksomheter.

– Vinner vi valget, blir det slutt på flate kutt

Den kalles ostehøvel-reformen og det er ostehøvelen Støre både vil kaste og begrave - som politisk virkemiddel.

Da han gikk på talerstolen på Gol onsdag, utdypet han sin plan.

– Ja, vi skal omprioritere på offentlige budsjetter, og om nødvendig kutte: Men det er

hodeløst å kutte like mye overalt. La meg si det enkelt: Det er vi imot. Vinner vi valget i 2021, blir det slutt på flate ABE-kutt som rammer likt og ulikt, fastslo han.

Støre trakk linjene tilbake til 90-tallet og forsvarte de reformene som ble gjennomført da. Men sa at det nå har gått altfor langt.

– Vi gjennomførte fra 90-tallet mange, store reformer av offentlig sektor. Det var riktig å gjøre trauste Televerket til det globale telekomselskapet Telenor er i dag. Det var riktig at staten overtok sykehusene. Det var riktig å slippe andre eiere inn i Statoil. Fristillingen ga effektive tjenester, nye selskaper som ekspanderte og mer fornøyde brukere, sa han.

– Noe gikk galt på veien

– Men: Noe gikk galt på veien, erkjente han:

– Det som begynte som en ambisjon om «fristilling» har blitt til en tvangstrøye i mange deler av offentlig sektor. Å styre etter mål har blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen. Jeg møter altfor mange fagfolk i offentlig sektor – sykepleiere, barnevernsansatte, fengselsbetjenter, lærere – som ikke synes de får gjort jobben sin skikkelig. De har for lite tid. For knappe ressurser, sa han og fortsatte:

– Det gir dårlig trivsel for de ansatte. Det gir høyt sykefravær. Lavere effektivitet. Men enda viktigere: Det gir dårligere tjenester for alle de som trenger velferd og trygghet levert av det offentlige, av fellesskapet.

Foreslår «tillitsreform»

Han foreslår en ny reform.

– Jeg har kommet til Gol for å invitere dere med på et samarbeid hvor vi frem mot 2021 fyller en «tillitsreform» med konkret innhold:

– Vi må være de første til forstå hvordan arbeidsfolk har det på jobb.

– Vi må gjøre det som kreves for at offentlige sektor – fellesskapets redskap for like muligheter og trygghet til alle – er best mulig.

– Vi må lære av, ta vare på det beste og justere kurs når vi må, sa han.

Publisert: 20.11.19 kl. 14:40

