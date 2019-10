SKUFFET: Barneombud Inga Bejer Engh etterspørs øremerkede midler til det kommunale barnevernet. Foto: Line Møller

Barneombudet: – Regjeringen svikter barna i barnevernet

Barnevernet får ikke de midlene de trenger i statsbudsjettet, mener barneombud Inga Bejer Engh. – Jeg er svært skuffet over at regjeringen heller ikke i dette budsjettet innser alvoret og prioriterer barnevernet

Mandag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2020. Barneombud Inga Bejer Engh mener barnevernet ikke er prioritert i neste års budsjett.

– Regjering svikter barna i barnevernet, sier hun.

De siste årene har antall bekymringsmeldinger økt med over femti prosent – samtidig er barnevernet blitt pålagt en rekke nye oppgaver, ifølge Bejer Engh

– Suksesshistoriene som statsministeren vil ha, kommer ikke av seg selv. De ansatte må ha tid til å gjøre gode vurderinger for barn og familier som trenger hjelp.

Barneombudet etterspør øremerkede midler til flere stillinger i det kommunale barnevernet.

– Vi vet at enkelte saksbehandlere har ansvar for opptil 30 barn. Noen kommuner har kun én eller to ansatte i barnevernet. Dette er uforsvarlig. Jeg er svært skuffet over at regjeringen heller ikke i dette budsjettet innser alvoret og prioriterer barnevernet, sier hun.

Barneombudet påpeker at det i tilsyn og rapporter meldes om at kommunene ikke klarer dette godt nok.

– Regjeringen og Stortinget har derfor et ekstra ansvar. De mest sårbare og utsatte barna har få pressgrupper som står på barrikadene for dem. Det holder ikke å vise til kommunene. Ingen lokalpolitikere gikk til valg på et bedre barnevern, sier Engh.

– Behov for flere midler

Regjeringen viser til at de legger inn over 300 millioner kroner til institusjonstiltak i det statlige barnevernet.

– Institusjonene fikk tilført 250 millioner ekstra i revidert budsjett både i 2019 og 2018. Dette er ikke noe stort løft, slik regjeringen selv hevder, sier Bejer Engh.

Dette handler i stor grad om å dekke nødvendige utgifter og er i realiteten ingen styrking av det statlige barnevernet, mener hun.

– Regjeringen begrunner selv denne posten med at flere barnevernsbarn har et mer omfattende behov for omsorg og behandling enn tidligere. Det blir da tydelig at også det kommunale barnevernet har behov for flere midler. Det er de som har ansvaret for å hjelpe og følge opp de samme barna både før, under og etter institusjonsplassering, sier Engh.

ERKJENNER UTFORDRINGER: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad før landsstyremøte for å ta stilling til den fremforhandlede regjeringsplattformen. T.v. kommunikasjonsrådgiver Stig-Øyvind Blystad og t.h. politisk rådgiver Jorunn Hallaråker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Har gjort flere grep

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er for øyeblikket i permisjon. Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) svarer på vegne av departementet.

– Kommunene må få mulighet til å ta det ansvaret de har for barnevernet. Regjeringen har gjort flere grep for at bemanningen blir fulgt opp og vurdert lokalt, og vi ser gode resultater, sier hun.

Hallaråker peker på at det mellom 2013 og 2018 er blitt 1300 flere ansatte i det kommunale barnevernet.

– Bare fra 2017 til 2018 økte bemanningen med om lag 200 nye saksbehandlere. Dette fører til bedre kapasitet, og SSB sine tall for 2018 viser heller ingen vekst i saker, ifølge Hallaråker.

Hun mener at stillingsveksten skyldes først og fremst at mange kommuner prioriterer barnevernet mer.

– Slik situasjonen er nå, mener jeg det blir feil å ta i bruk sterke, statlige virkemidler som bemanningsnorm og ytterligere øremerking.

Hallaråker viser til at regjeringen gjør de største endringene i barnevernet på mange år. Men de erkjenner at det er utfordringer i det kommunale barnevernet.

– Regjeringen foreslår å styrke barnevernets hjelpetiltaksarbeid og heve kompetansen.

– Barnevernet er bare ett av flere verktøy som kommunene kan bruke for å hjelpe sårbare barn. Vi er godt i gang med å følge opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Den samlede satsingen for 2019 på om lag en milliard kroner videreføres, og styrkes med 54 millioner kroner i 2020. I tillegg følges også opptrappingsplanen psykisk helse barn og unge opp, og regjeringens satsinger på helsestasjoner og skolehelsetjenesten videreføres, sier Jorun Hallaråker.

Publisert: 11.10.19 kl. 23:31







