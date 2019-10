SP-SEIER: Reverseringen av Viken fylke, som det nye politiske flertallet i Viken går inn for, regnes som en seier for Senterpartiet - her representert ved fylkestopp i Viken, Anne Beathe Tvinnereim og partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen, VG

Flertall i Viken for å legge ned Viken

Det nye politiske flertallet i nye Viken fylke (Akershus, Buskerud, Østfold) vil legge ned Viken. Det går frem av den politiske plattformen som ble lagt frem av Ap, Sp, MDG og SV tirsdag.

– Dette er en stor seier for befolkningen i Viken. Det er også et tydelig signal til den blå-blå regjeringen om at sentralisering og tvangssammenslåing er en politikk som Viken ikke ønsker seg, sa Senterpartiets førstekandidat Anne Beathe Tvinnereim (Sp) under presentasjonen av Viken-flertallets politiske plattform på Lørenskog tirsdag.

Søknaden om reversering og oppløsning av det nye fylket er en av de største nyhetene som presenteres i fylkesråds-plattformen.

Spesielt har Senterpartiet hatt en reversering av det nye storfylket med 1,2 millioner innbyggere på sin agenda lenge.

Viken fylkeskommune blir formelt etablert fra 1. januar 2020.

Med et eventuelt regjeringsskifte i 2021, der Ap og Sp blir en del av en ny regjering, kan det være duket for at det nye storfylket oppløses.

Rent formelt vil fylkesrådet i Viken sende en søknad om å oppløse Viken fylke i de tre nåværende fylkene Akershus, Østfold og Buskerud - når det nye Stortinget er valgt om to år.

Sandvika-bygg skrinlegges

I den nye Viken-plattformen som presenteres på Lørenskog tirsdag, går det også frem at flertallspartiene har skrinlagt planene om å plassere den nye fylkesadministrasjonen i et nytt, stort bygg i Sandvika i Bærum - der en egen tomt er satt av til formålet.

Ifølge VGs kilder vil fylkesrådet gå inn for at den nye fylkesadministrasjonen tre-deles på dagens tilholdssteder i Drammen, Oslo (Akershus) og Sarpsborg.

NHO har allerede tatt i bruk navnet Viken på sin lokale virksomhet i Akershus, Buskerud og Østfold.

Regiondirektør Nina Solli liker ikke at flertallet i det nye storfylket vil oppløse Viken.

– Vi er bekymret for at politikerne nå vil bruke mer tid på interne prosesser og byråkrati enn på å levere gode tjenester til beste for innbyggerne i Viken. Vi er opptatt av at de må levere på kompetanse, samferdsel og regionutvikling, skriver Solli i en epost til VG.

Også Viken KrF er kritisk til at flertallet vil legge ned storfylket.

– De rødgrønne partiene som nå danner fylkesråd er mer opptatt av fortid enn fremtid. Det vil ikke gi den utviklingen Viken fylke trenger, og jeg frykter skylappene vil ødelegge for muligheten til å utvikle gode fremtidstrettede tjenestetilbud i fylket, ifølge gruppeleder i Viken KrF, Ida Lindtveit Røse.

– Hvis Arbeiderpartiet har tenkt å stemme for et forslag om å reversere Viken vil det bidra til usikkerhet, og er både en dårlig og uansvarlig arbeidsgiverpolitikk, legger hun til.

Samme strategi i Troms og Finnmark

I går ble det nye flertallet i Troms og Finnmark - bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV - enige om et politisk samarbeid for å styre Troms og Finnmark de fire neste årene.

Bjørn Inge Mo (Ap) blir fylkesrådsleder, mens Senterpartiet får fylkesordføreren.

– De andre posisjonene er foreløpig kun partifordelt, og ikke personfordelt, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp).

De tre partiene vil jobbe for å oppheve den kontroversielle tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Det skal fortsatt gjøres en jobb med den politiske plattformen før vi er klar. Men det som ligger til grunn er jobbing for oppheving av tvangssammenslåingen, en desentralisert videregående-struktur og å utvikle regionen, sier Prestbakmo til NRK.

Det nye fylkestinget konstitueres i slutten av oktober.

