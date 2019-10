TYNN TRÅD: Regjeringen skroter de nåværende planene for Intercity-utbyggingen mellom Råde og Sarpsborg. Bildet viser vedlikehold på Østfoldbanen ved Oppegård i sommer. Foto: Fredrik Solstad / VG

Kaos i utbygging på Østfoldbanen – lokalpolitikere advarer mot å kutte stasjoner

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det er helt uaktuelt å kutte bygging gjennom Fredrikstad sentrum for å spare penger.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kan ikke lenger garantere at innbyggerne i Råde, Fredrikstad og Sarpsborg får det togtilbudet de ble lovet.

Grunnen er at de vedtatte planene for et nytt dobbeltspor fra Råde til Sarpsborg har blitt tre ganger så dyrt. Nå vil regjeringen se på alternativer ruter og planer.

Fredrikstad-ordføreren advarer mot å stoppe toglinjen utenfor Fredrikstad.

– Det er helt uakseptabelt for oss. Hvis man skal bygge ut Intercity og nå de klimamålene som Stortinget har lagt til grunn, må man jo ta med byene, sier Nygård til VG.

Mandag skal lokale og regionale politikere møtes til krisemøte.

– Hva tenker du om at samferdselsministeren ikke vil garantere toglinje helt til Fredrikstad sentrum nå?

– Jeg synes det er beklagelig, for Stortinget har jo vedtatt noe annet, svarer ordføreren.

Kostnadene på den planlagte utbyggingen av Østfoldbanen (Intercity) mellom Råde og Sarpsborg har eksplodert. Regjeringen sa mandag at nåværende byggeplan er uaktuell

Kutt i Råde/Fredrikstad: Bane NOR har blitt bedt om å se på sparetiltak i jernbaneprosjekter i forbindelse med neste Nasjonal transportplan og Bane NOR har blitt bedt om å se på sparetiltak i jernbaneprosjekter i forbindelse med neste Nasjonal transportplan og fremmet de r å kutte Råde stasjon og å stoppe togutbyggingen utenfor Fredrikstad sentrum.

– Må ha et sted folk kan komme på toget

Råde-ordfører René Rafshol (H) advarer også mot Bane NORs forslag om å kutte ut den planlagte stasjonen i Råde. Bane NOR anslår at det kan spare 500 millioner kroner.

– Det er ikke bare Råde som vil bruke den stasjonen, men også områdene rundt. Hverken Sarpsborg eller Fredrikstad har kapasitet til å ta de pendlerne og de vil ikke ha dem inn i sentrum. I et klimaperspektiv, hvis vi skal oppfylle Paris-avtalen, må vi ha noen steder hvor folk kan komme på toget. Et sted må vi ha som folk kan kjøre til, sier Rafshol til VG.

Det er stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) fra Østfold som tok initiativ til krisemøtet mandag. Hun omtaler Bane NORs rapport med sparetiltak som «dramatisk» og «urovekkende».

Målet med krisemøtet er at den politiske makten – på tvers av partiene – skal samles.

– Vi må se hva vi kan gjøre lokalt og på Stortinget, hvordan vi kan samordne oss, påpeker hun.

ØSTFOLDBANEN: Både samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) og Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) er enige i at det må spares penger. Spørsmålet er hvordan. Her under åpningen av en ny fabrikk i Fredrikstad i 2016. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Er det aktuelt for Høyre og gå med på en Intercity som ikke har stasjon på Råde og som stopper før Fredrikstad sentrum?

– Det er altfor tidlig å konkludere på dette nå. Råde er en jernbanehub for både Sarpsborg og Fredrikstad som alle er tjent med. Men å konkludere før utredningen, blir bare useriøst, svarer Schou.

Vil ikke stå bak nye konsepter

Tross den store usikkerheten rundt utbyggingen, har kommunene fått beskjed om å planlegge som før. Derfor skal Fredrikstad snart vedta sin kommunedelplan.

– Og da bestemmer vi lokalt at det skal bygges nye stasjonsløsninger, hvilken trasé vi skal ha og hvilke hus som må løses inn. Vi kan ikke holde på å «lure» lokalsamfunnet, med at boligeiere får tegnet inn jernbanetraseer på eiendommen sin, og så kommer det helt andre planer om to år, sier Nygård.

Han er enig i at det må spares i prosjektet.

– Men å sette i gang utredning av helt nye konsepter er ikke noe vi på noen som helst måte kan stille oss bak, understreker han.

