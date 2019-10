LAGRET: Blant de innpakkede våpnene på politiadvokatens lager var en maskinpistol som Forsvaret skulle ha destruert i 2015. Foto: POLITIET

Fant «destruert» maskinpistol på politiadvokatens våpenlager

KLØFTA (VG) På politiadvokatens hemmelige våpenlager fant politiet en tysk maskinpistol. Men ifølge Forsvarets våpenregister ble den samme maskinpistolen destruert halvannet år tidligere.

Nå nettopp







Lørdag fortalte VG historien om politiadvokat Peter Ristan som i skjul bygget opp en av Norges største ulovlige våpensamlinger.

I brevet der Ristan erkjente lovbrudd, viste han politiet veien til sitt hemmelige våpenlager på Kløfta i Akershus. Her fant politiet en bod full av maskingevær- og pistoler, rifler og revolvere.

Ett av våpnene var en eldre tysk maskinpistol, en MP-40.

Den tilhørte det norske Forsvaret.

Men ifølge Forsvarets våpenregister ble denne maskinpistolen destruert i oktober 2015.

Det betyr at våpenet skulle ha vært ødelagt, malt opp i små metallbiter.

TYSK: Den eldre tyske maskinpistolen, en MP-40, mangler enkelte deler. Serienummeret viser at våpenet er det samme som ble telt på Forsvarets sentrallager høsten 2015. Foto: POLITIET

Knuste 12.000 våpen

I 2010 opprettet Forsvaret et sentrallager for våpen som skal lagres eller ødelegges. Målet var bedre kontroll og at færre ansatte skulle ha tilgang til Forsvarets våpen.

Maskinpistolen som ble funnet på Peter Ristans hemmelige lager, skal ha blitt oppbevart på dette sentrallageret høsten 2015.

VG har fått innsyn i register og dokumenter som viser de siste kjente bevegelsene til maskinpistolen. Torsdag 14. september 2015 ble våpenet flyttet fra lager for siste gang. En snau måned senere registrerer Forsvaret «avgangsføring ifm. destruksjon».

VG får opplyst at Forsvaret skal ha destruert over 12.000 våpen denne dagen.

Siktet forsvarsansatte

VG fortalte lørdag hvordan flere forsvarsansatte er siktet, tiltalt eller dømt for underslag eller ulovlig våpenhold i politioperasjon Bonanza.

2364 våpen er beslaglagt i aksjonen som i stor grad har vært rettet mot våpensamlere. I samlingene har politiet funnet mer enn hundre forsvarsvåpen som har status «destruert» i Forsvarets eget våpenregister.

VG har fått innsyn i følgeseddelen som fulgte Peter Ristans MP-40 i Forsvarets eie. Dokumentene fra Salg og avhendingsseksjonen i Forsvaret viser at maskinpistolen var del av en batch – altså en kasse med annet forsvarsmateriell.

Forsvaret svarer ikke på hvilke andre våpen som lå i samme kasse.

Forsvarsmateriell hevder hensynet til nasjonal sikkerhet gjør at de ikke kan gi VG informasjon om hvilke andre våpen som skulle ha blitt ødelagt samtidig.

les også Pensjonert politimann: Jeg varslet om politiadvokaten

Forsvaret har anmeldt

Forsvaret har anmeldt tapet av Ristans maskinpistol til politiet. Men hverken politiet eller Forsvaret vil svare på om noen er siktet for å ha stjålet eller underslått maskinpistolen som ble funnet på det hemmelige våpenlageret til politiadvokaten.

Mannen som overtok jobben som sentrallagersjef vinteren 2015, henviser alle spørsmål om saken til Forsvarets logistikkorganisasjon.

– Militærpolitiet har etterforsket noen av sakene der våpen som skulle vært destruert, har forsvunnet, skriver talsperson og orlogskaptein Thomas Gjesdal til VG.

Forsvaret henviser alle spørsmål om etterforskningen av Ristans MP-40 til politiet.

På spørsmål om Forsvaret er trygge på at Ristans MP-40 er eneste våpen som forsvant høsten 2015, svarer Forsvaret:

«Når det først er funnet ett eller flere våpen fra et enkelt destruksjonsparti, er Forsvaret åpen om at med de sårbarheter som har vært, så kan vi ikke utelukke at det finnes et mørketall på håndvåpen som kan være på avveie».

BONANZA: Politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

Politiet har ingen svar

Politiet opplyser at de ikke har funnet noe som tyder på at noen hadde noen offisiell godkjenning til å ta med seg Ristans MP-40 ut av sentrallageret på lovlig vis.

– Vi ønsker å finne ut så mye som mulig der, sier etterforskningsleder Skule Worpvik i operasjon Bonanza.

Det er Oslo politidistrikt som har etterforsket saken mot politiadvokaten fra Lillestrøm. Worpvik henviser spørsmål om Ristans MP-40 til Oslo.

VG har fått innsyn i straffesaksdokumentene i den åpne etterforskningen av Peter Ristan. I dokumentene fra Oslo politidistrikt er det ingenting som tyder på at det er gjennomført noen etterforskning av hvordan politiadvokaten har fått tak i et forsvarsvåpen som skulle vært destruert.

ETTERFORSKET: Seksjonsleder Rune Skjold i finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt hadde ansvaret for å etterforske politiadvokat Peter Ristan. Foto: Nils Bjåland

Seksjonsleder Rune Skjold vil ikke svare på om politiet vet hvordan Peter Ristan har fått tak i våpen fra Forsvaret.

Han vil heller ikke svare på om politiet har gjort noe for å ettergå disse opplysningene.

Da VG først kontaktet Oslo-politiet med spørsmål om saken i april i år, ble det opplyst at politiet var i ferd med å lukke etterforskningen av våpenfunnet fra 2017.

Nå, et halvt år senere, opplyser politiet at de skal gjøre nye etterforskningsskritt knyttet til Ristans våpensamling.

Publisert: 24.10.19 kl. 07:35







Mer om