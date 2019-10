EØS-BRÅK: Boye Ullmann, faglig leder i Nei til EU og organisasjonsarbeider i Fellesforbundet – rørleggernes fagforening, varsler at det kan bli EØS-drama på Fellesforbundets landsmøte til uken. Foto: Frode Hansen

EØS-drama i LO: Vil stemme for utredning og utmelding av EØS

Faglig leder Boye Ullmann i Nei til EU og Aker-tillitsvalgt Atle Tranøy tror det kan bli flertall i Fellesforbundet for å gå ut av EØS-avtalen. – Når det ikke lenger prates norsk på arbeidsplassen, da har det gått for langt, sier Ullmann.

Det kan bli EØS-drama i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som avholder landsmøte 11.–16. oktober:

Tranøy lanserer et kompromiss, hvor de både skal utrede og si nei til EØS.

Nervene til ledelsen i LO har roet seg litt, etter at det ble lagt frem et forslag om at konsekvensene av EØS-medlemskapet skal utredes.

Slik håper ledelsen i Fellesforbundet at de greier å temme dem som ønsker å stemme mot EØS-avtalen på landsmøtet.

– Det kan hende de forregner seg. Jeg er for både utredning og å stemme for utmelding av EØS, sier en av de tunge veteranene på grasrota i Fellesforbundet, Atle Tranøy i Aker.

– Du vil stemme for begge alternativene?

– Ja, det er ingen grunn til at de skal bli stilt opp mot hverandre. Jeg mener vi trenger å utrede alternativene til EØS. Et vedtak på landsmøtet om å si nei til EØS, vil gjøre den utredningen mer relevant. Ja, takk begge deler, sier han.

JA TAKK BEGGE DELER: Tillitsvalgt Atle Tranøy i Aker foreslår et kompromiss hvor de både sier ja til å utrede alternativer til EØS-avtalen og å si nei til den. Foto: Aker

Sier Fellesforbundet nei til EØS, kan det bli nei til EØS på LO-kongressen våren 2021. Det vil kunne skape store problemer for Ap før stortingsvalget i september 2021.

– Tranøys vei om å si ja både til utredning av EØS og nei til EØS-avtalen er en form for løsning som kan være akseptabel. Jeg tror det vil være veldig uheldig for Fellesforbundet å sette de to forslagene opp mot hverandre og ende med et lite flertall rundt 50/50 prosent, sier leder Vidar Schei i Fellesforbundet i Fredrikstad.

Han er kommunestyrerepresentant for Ap og deres forening har fremmet et forslag som kan innebære utmelding av EØS:

Les om forslaget her:

EØS: Nei til EØS-forslag Fredrikstad Fagforening har fremmet følgende forslag: «Fellesforbundet skal jobbe for at ILO konvensjoner, tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang i forhold til EØS-avtalen. Det vil si arbeidslivet tas ut av EØS bestemmelsene. Dersom det ikke gis aksept for dette innenfor EØS-avtalen, skal forbundet jobbe for at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en handelsavtale». Begrunnelse: EØS-avtalen setter en rekke begrensninger på hvilke tiltak som kan settes inn mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi har sett igjennom en rekke år nå at EØS tilpassede tiltakspakker ikke virker. Slik utviklingen innen byggfagene, verkstedindustrien, transportsektoren og en rekke andre bransjer er nå, så er disse bransjene i ferd med å bli ødelagt av useriøsitet, kriminelle aktører og sosial dumping. Den norske modellen i ferd med å raseres. Sist ut er ESAS overkjøring av Norsk Høyesterett i RKL saken, men en rekke andre saker viser også at det er samme. Vi må ta tilbake styringen av det norske arbeidslivet her skal vi bestemme selv, helt uten begrensninger fra EØS-avtalen og EUs dømmende organer.

Også Boye Ullmann tror det kan bli flertall for forslag på landsmøtet om å si nei til EØS-avtalen.

– For fire år siden var det noen få stemmer som skilte. Siden har Transportarbeiderforbundet blitt medlem av forbundet og et stort flertall av deres delegater er EØS-motstandere, sier Ullmann, som er aktiv tillitsvalgt også i Fellesforbundet, og delegat på landsmøtet, sier Ullmann.

– «Alle» vet hva som kommer ut av en slik offentlig utredning (NOU), hvis det er Erna Solberg som skal bestille utredningen. Alt blir som før. Det var jo en omfattende Europautredning i 2012 etter krav fra LO kongressen. Det har vi fått nok av. Det er mulig at delegatene gjennomskuer den utredningsstrategien: Når du intet vil ha gjort, setter du ned et utvalg, sier Ullmann.

– Når det ikke lenger prates norsk på arbeidsplassen, da har det gått for langt, sier Ullmann. Foto: Frode Hansen

– Et stort flertall i Norge og Fellesforbundet hegner om EØS-avtalen: Hvorfor mener dere Norge er tjent med at vi går ut av den?

– Fordi vi har gitt bort styringen av landet til Brussel. Vi har mottatt over 12.000 direktiver og ikke sagt nei til ett. Det er spesielt innen arbeidslivsområdet vi ser at det ikke går lenger: Flommen av lavbetalte, uorganiserte arbeidere fra Øst-Europa, som leies inn og tar stadig større del av arbeidsmarkedet innen bygg og anlegg, men også i stadig nye sektorer, som transport. Vet du at det nå er albanere som nå styrer store deler av malermarkedet i Oslo og Akershus, spør han.

Ullmann har Rødt-bakgrunn og har over mange år fulgt utviklingen, som tillitsvalgt i Rørleggernes fagforening, gjennom å troppe opp på byggeplasser.

– Hadde folk sett det jeg ser, så tror jeg mange flere ville forstått. Når det ikke lenger prates norsk på arbeidsplassen, da har det gått for langt.

– I tillegg har vi fått drahjelp av Ap-leder Jonas Gahr Støre, som sier vi ikke trenger en slik utredning. Jeg tror hans uttalelser vil bidra til å styrke dem som mener det er på tide å ta et oppgjør med og si nei til EØS-avtalen, sier Ullmann.

Støre står på sitt.

– EØS-avtalen er helt avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk industri. Derfor er det ikke aktuelt for Ap å sende signal om at vi svekker den ved å lete etter alternativer. Erfaringen fra Brexit viser med all tydelighet prisen ved stor usikkerhet, ikke minst for investeringer og arbeidsplasser i industrien. Det jeg derimot er åpen for, er en utredning av hvordan vi kan bruke handlingsrommet avtalen gir oss. For her er det klar forskjell på høyre- og venstresiden. Jeg mener mye av det motstanderne av EØS-avtalen reagerer på, er resultatet av regjeringens høyrepolitikk, ikke av avtalen i seg selv.

Fellesforbundsleder Jørn Eggum sier han ikke vil forskuttere hva som skjer på landsmøtet.

– Det virker som at flere tror at det er ledelsen sitt forslag som ligger som innstilling på landsmøtet. Det er på ingen måte sannheten: Det som har skjedd er at en bredt sammensatt arbeidsgruppe først kom med en EØS-innstilling. Denne innstillingen ble stemt gjennom i vårt forbundsstyre med representanter fra alle våre bransjer og hele landet. Ikke nok med det, senere er innstillingen også behandlet i Fellesforbundets representantskap og stemt gjennom med stort flertall, sier han.

Ullmanns Nei til EU har bedt Menon utrede hvilke konsekvenser det vil få for Norge å gå ut av EØS og i stedet igjen fremforhandle en frihandelsavtale.

– Vi valgte uavhengige Menon, slik at vi ikke kunne bli anklaget for at rapporten er nøytral. Jeg synes det er spennende lesning: Frihandelsavtalene Japan og Canada nå har fått med EU er så gode at det holder lenge for Norge. Ingenting tilsier at vi vil kunne fremforhandle en dårligere handelsavtale med EU, sier Ullmann.

Partner og styreleder i Menon, Leo A. Grünfeld, har selv bidratt til rapporten.

– Vi har tatt utgangspunkt i avtalene Japan (EUJIPA) og Canada (Ceta-avtalen) nå har fått med EU og tatt utgangspunkt i at Norge eventuelt ville kunne få en frihandelsavtale på linje med de to avtalene.

Her er fakta om avtalene til Japan og Canada:

Fakta om avtalene Japan Den bilaterale handelsavtalen mellom EU og Japan, EUJEPA18, ble fullført og signert ved toppmøtet i Tokyo sommeren 2018. Den fullførte en prosess som har tatt seks år og involvert 18 runder med

forhandlinger. Avtalen er den største bilaterale avtalen som EU har inngått, der landenes samlede

bruttonasjonalprodukt utgjør over 30 prosent av verdens BNP. Før frihandelsavtalen ble inngått mellom EU og Japan, var det betydelige tollbarrierer mellom de to aktørene.

Etter inngåelsen vil 91 prosent av EUs vareeksport til Japan være tollfri, og etter en innkjøringsperiode er

intensjonen at andelen skal øke til 99 prosent. Motsatt, vil 75 prosent av Japans eksport av varer til EU bli fritatt

for toll ved inngåelse, og over en 15 års periode er intensjonen å øke denne andelen mot 100 prosent. Canada CETA-avtalen mellom EU og Canada ble fremforhandlet og trådte midlertidig i kraft i september 2017.

Avtalen har blant annet som mål å eliminere alle tollsatser mellom Canada og EU-landene i løpet av 7 år. Det gjenstår imidlertid å få avtalen ratifisert av flere

av EU-landene, blant annet Frankrike. Før avtalen ble virksom var kun 25 prosent av Canadas produktlinje tollfri i EU. Denne andelen er økt til 98 prosent

som følge av avtalen, en andel som skal økes til 99 prosent i løpet av en 7-årsperiode. Kilde: Menon-rapporten

– Vil en slik avtale være til å leve med for Norge?

– For deler av næringslivet vårt vil det være helt greit å leve med, men for en del sentrale næringer, vil det kunne få store negative konsekvenser. Det gjelder først og fremst leverandørindustrien til maritim og offshore – og for finanssektoren.

– Hvorfor?

– Leverandørindustrien leverer høyteknologiske og kompliserte produkter, hvor leverandørene er avhengig av å følge produktene til EU-selskaper som kjøper deres produkter. Dagens EØS-avtale gir fri flyt av arbeidskraft som sikrer slik oppfølging av kundene. Det gjør ikke en frihandelsavtale på samme måte og det vil skape store utfordringer.

– Når det gjelder finansselskapene, er utfordringen at EUs regelverk er gjennomregulert og at omfattende godkjenningsordninger vil gjøre det mye vanskeligere å stå utenfor.

– Hovedargumentet til EØS-motstanderne er at EØS-avtalen ødelegger deler av norsk arbeidsliv, fordi østeuropeisk arbeidskraft dumper lønn og svekker arbeidstagernes rettigheter?

– Vi har ikke sett på det, men det er relevant når det gjelder noen få sektorer, i hovedsak verft og bygg og anlegg. Men jeg tror nok den veksten vi har opplevd innen disse sektorene i Norge, ikke kunne ha skjedd på samme måte, uten denne arbeidskraften utenfra. Etter hvert har det kommet reguleringer, blant annet med tariffavtaler, som har hjulpet noe.

– Er du selv EØS-tilhenger?

– Nei, jeg er EU-tilhenger, sier Grünfeld.

Her er Menon-rapportens gjennomgang av sektor for sektor i Norge:

Rapporten sektor for sektor Maritim- og offshore-leverandørindustri Eksporten av skip og utstyr vil i liten grad bli påvirket av et skifte fra en EØS-avtale til en CETA-lignende avtale, ettersom handelen med denne typen varer vil være tollfri. På tjenestesiden derimot vil en slik overgang kunne ha tydelige effekter. Utstyr og komponenter som produseres i Norge er gjerne avanserte med krav og behov til tett oppfølging og vedlikehold i landene der utstyret benyttes. Slik vi leser det gir ikke CETA og EUJIPA-avtalene like godt vern om retten til å utføre arbeid knyttet til eksport som EØS-avtalen gir. Når dette er sagt ser man at leverandører fra land utenfor EU (eksempelvis Korea, Kina og Singapore) i høy grad evner å konkurrere med europeiske foretak på disse markedene, selv om de ikke kan hvile på en EØS-avtale som sikrer fri flyt av tjenester. Prosessindustri

Prosessindustrien produserer varer som i all hovedsak er sikret tollfrihet gjennom avtaler som CETA og EUJIPA, men vi har sett at denne industrien er sårbar for handelskonflikter med tredjeland. Da USA ville legge straffetoll på stålimport fra EU holdt Norge på å bli offer for et utvidet strafferegime fra EU mot andre land. Det er vanskelig å vurdere om EØS-avtalen vil gi et bedre vern mot slike insidenser enn de to nevnte avtalene, ettersom slike konflikter i stor grad reguleres gjennom avtaleverket i WTO, men det er grunn til å hevde at EØS-avtalen i hvert fall gir et like godt vern som andre alternative avtaler. Sjømat

Både CETA og EUJIPA gir over tid nærmest full tollfrihet på sjømat. Sett opp mot EØS-avtalen vil disse avtalene derfor kunne gi bedre tollvilkår for norske eksportører til EU. Når dette er sagt er sjømateksportørene også

avhengig av et effektivt samarbeid på veterinærområdet i det europeiske markedet. Slik vi leser det går ikke EUJIPA like langt som CETA på dette området. CETA-avtalen går langt på vei i retning av EØS-avtalens

koordinering på dette området, men ikke fullt ut like langt. Det er derfor uklart om en CETA-avtale faktisk vil fremstå som like gunstig for sjømateksportørene. Teknologiindustri

Denne industrien vil bli gitt full tollfrihet med en CETA-avtale. Det vil også gjelde med en EUJIPA-avtale men det kan ta noe lengre tid. Håndtering av IPR (patent) vil også stort sett ivaretas gjennom disse avtalene, men håndtering av standarder i eksporten til EU vil bli mer komplisert uten en EØS-avtale. En unilateral tilpasning til EUs fremtidige

standarder og reguleringer vil kunne lette noe av dette problemet. Finansielle tjenester

Denne næringen er svært sårbar for å tre ut av EØS-avtalen ettersom vilkår for å betjene det europeiske markedet er tungt regulert gjennom EØS-avtalen. Næringen står overfor en rekke gjensidige

godkjenningsordninger som ikke en bilateral avtale av CETA-typen kan fullt ut besvare. Det er også litt usikkert om man kan fullt ut kompensere med unilateral tilpasning til alle disse direktivene og forordningene. Samtidig

er det viktig å tydeliggjøre at dette er en næring som i tiden fremover vil bli mer internasjonalisert, ikke minst gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Internasjonalisering vil gjøre det enklere å operere som tjenesteyter uten

en EØS-avtale. Reiseliv

Reiselivsnæringen vil i liten grad bli berørt av å gå over til de nevnte avtalene. Næringens konkurranseevne styres

i stor grad av kostnadsnivået her hjemme, justert for valutakurs. Selv om det er reisende fra EU-land som dominerer dette markedet, er veksten i reiselivsnæringen sterkest preget av folk som kommer fra andre

kontinenter. Fornybar

Eksport til EU av fornybar energi i form av krafteksport, samt eksport av vann, avfall, renovasjonstjenester og lignende er tungt regulert gjennom EUs lovverk og forordninger. Mye av dette handler om leveranser til offentlig sektor som igjen er regulert gjennom EUs anskaffelses-regelverk. I CETA- og EUJEPA-avtalene har man unntatt offentlige anskaffelser fra avtalene, noe som tilsier at en overgang fra EØS-avtalen vil svekke norske leverandørers mulighet til konkurrere i EU. Når det gjelder energileveranser baseres handelen på langsiktige energikontrakter med stor strategisk betydning for EU-land. Som en relativt integrert aktør i det europeiske kraftsystemet må man forvente at norske kraftleverandører vil få tilgang til de europeiske markedene i

fremtiden, men EØS-avtalen vil nok gi større grad av regulatorisk sikkerhet enn det man kan oppnå gjennom en CETA/EUJEPA-avtale.

Norges største marked EØS-området er Norges desidert største eksportmarked – Norge eksporterer varer for om lag 440 milliarder kroner i året til disse markedene, eller 77 prosent av samlet norsk eksport.

Det er olje og gass Norge eksporterer mest av, også til EU/EØS-området. I 2017 utgjorde eksport av olje og gass ca. 45 prosent av vår totale eksport. Vår eksport av olje og gass gjør at Norge er det femte største av de eksterne importlandene til EU, etter Kina, Russland, USA og Sveits. Norsk eksport til EU-landene står bak om lag 140 000 norske arbeidsplasser, utenom olje og gass, ifølge rapporten.

