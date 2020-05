RANSAKINGER: Tom Hagen har villet flytte hjem til Sloraveien, men retten mener politiet kan fortsette å gjøre undersøkelser i huset. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskog-saken: Politiet får fortsette ransakingen i Hagen-huset

Tom Hagen krevde ransakingen av Sloraveien 4 stanset, men retten mener politiet kan fortsette undersøkelsene i huset som kan være et drapsåsted.

Oppdatert nå nettopp

Etter løslatelsen av drapssiktede Tom Hagen, har politiet holdt på hjemmet hans som et drapsåsted og nektet Hagen å flytte hjem.

Politiet har gjort undersøkelser i Hagen-boligen hver dag siden løslatelsen.

les også Opplysninger til VG: Tom Hagen nevnte krypto-eksperten i tidlig avhør

Svein Holden, Hagens forsvarer, tok politiets beslutning til retten, fordi han mener politiet ikke har lov til å holde på boligen. Han krever ransakingen stanset og at den må anses som ugyldig besluttet.

I dag kom svaret fra Nedre Romerike tingrett:

Politiet får fortsette ransakingen i Sloraveien 4.

– Skjellig grunn

Retten mener det er klart at det er skjellig grunn til å mistenke at et drap kan ha skjedd, og at handlingen kan ha foregått i Hagens hus. Dommeren peker på at Anne-Elisabeth Hagens hjem, og hytta, er steder hvor det er «overvekt av sannsynlighet for å kunne finne bevis som har betydning for oppklaring av saken».

Politiet har uttalt at de foretar en såkalt tredjemannsransaking:

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sa påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen.

FIKK IKKE MEDHOLD: Politiet får fortsette ransakingen av Tom Hagens hus, har Nedre Romerike tingrett avgjort. Foto: Gisle Oddstad

– Konstruert

I rettens kjennelse går det frem at Hagen mener at disse beslutningene er «et forsøk på å omgå lagmannsrettens avgjørelse om mistankegrunnlaget, og at ransakingen fortsatt er en del av etterforsking rettet mot Tom Hagen».

Forsvarer Holden peker på at Hagen fortsatt er siktet i saken:

«Påtalemyndighetens begrunnelse for ransaking fremstår som konstruert og det dreier seg i realiteten ikke om noen tredjemannsransaking av åsted eller sted der det kan finnes bevis knyttet til fornærmede, men ransaking rettet mot Tom Hagen som mistenkt».

les også Hagen-avhør kan gå i vasken: Dette vil politiet ha svar på

Ferdig på hytta

Politiet mener det fortsatt er skjellig grunn til mistanke for at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for en straffbar handling, selv om lagmannsrettens flertall mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap.

– Straffeprosessloven gir alle siktede en viktig rettssikkerhetsgaranti: Politiet kan ikke gå inn i deres private hjem uten skjellig grunn til mistanke, skrev Holden i en SMS til NTB før tingrettens kjennelse.

I kjennelsen fra Nedre Romerike tingrett går det frem at politiet er ferdig med ransaking av hytta på Kvitfjell og at den er frigitt, slik at Tom Hagen kan ta i bruk denne.

Publisert: 14.05.20 kl. 15:17 Oppdatert: 14.05.20 kl. 15:41

Fra andre aviser