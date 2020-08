Skeptisk til avlysning av fadderuke: – Bedre at man møtes i kontrollerte former

Flere studiesteder i landet avlyser nå fadderuken for å minske faren for smittespredning. Det mener UiO-faddersjef kan virke mot sin hensikt. – Folk vil møtes uansett.

Nå nettopp

Flere fadderuker landet rundt velger nå å avlyse arrangementer i lys av de økte smittetallene i Norge og kritikk om brudd på smittevernreglene ved festing.

I en pressemelding natt til onsdag, melder også studentorganisasjonen ved BI, BISO, at de avslutter hele fadderuken for sine studenter i Oslo, kjent som «Fadderullan».

les også Politiet til studentmiljøene etter ny festnatt: – Ta ansvar!

Det mener faddersjef på det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo (UiO), Hanna Sunde Bakka, vil virke mot sin hensikt.

– Hvis vi avlyser uka nå når gruppene allerede er laget, kommer folk til å møtes uansett. Å tro noe annet synes jeg er litt naivt, rett og slett.

Rundt henne på alle kanter i parken ved Blindern i Oslo er nye studenter midt i rebusløp – men med god avstand seg imellom.

REBUS MED AVSTAND: Det ble arrangert rebusløp med ulike poster og god avstand rundt Blindern for nye studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo onsdag. Foto: Ola Vogstad Vatn / VG

– Vi synes det er bedre at gruppene møtes i kontrollerte former. Det synes vi er en mye bedre løsning enn å avlyse alt, sier Sunde Bakka.

– Opptrer som privatpersoner

Faddersjefen tror nå mange avlyser fadderuken fordi man sliter med å ha kontroll.

– Vi har valgt å ikke avlyse fordi vi føler at vi har mye bedre kontroll på studentene våre når vi har arrangementer der vi tar ansvar.

– Men vil det stoppe folk fra å møtes utenfor arrangementer i tillegg?

– Man kan aldri kontrollere hundre prosent hva folk gjør, men vi har som krav at faddere og faddergrupper ikke skal møtes utenfor. Om fadderne våre bryter den regelen får de ikke lov til å være faddere for oss lenger. Hva de nye studentene velger å gjøre på fritiden er opp til dem, men vi oppfordrer sterkt til å la være å møtes, fordi det minsker tryggheten for resten av uken.

Sunde Bakka tror studenter vil møtes hyppigere utenom hvis arrangementer avlyses.

UENIG: Faddersjef på det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo (UiO), Hanna Sunde Bakka, mener det å avlyse fadderuken for å hindre smittespredning vil virke mot sin hensikt. Foto: Ola Vogstad Vatn / VG

– Vi ser at når mye blir opp til faddergruppene selv, opptrer de som privatpersoner flest – de sitter tett. Det har de gjort en hel sommer nå, og det er naivt å tro at man skal få til noe annet hvis man ikke har folk som har ansvar for å sikre den meteren.

Faddersjefen forteller at alle arrangementer har en ansvarlig arrangør, som alltid er edru, og har ansvar for smittevern og smittesporing. Alle faddergruppene har antibac til rådighet hele uken, og det er krav om at arrangementene må være ferdig innen klokken 23, og kan vare i maks fire timer.

På dagtid er det alkoholforbud, og på arrangementene generelt skal det være «alkoholfokusfrihet», som betyr at alkohol ikke skal være i sentrum, sier Sunde Bakke.

les også Flere fadderarrangementer avlyses

– Useriøst

De nye studentene Emma Thorstensen (25) og Sara Berger Marjanovic (20) skal begynne på profesjonstudiet i psykologi ved UiO, og tar nå del i rebusen ved Blindern. Thorstensen ser ikke grunnen til å skulle avblåse fadderuken helt.

– Her er det noen som faktisk passer på oss og ser til at vi ikke er i nærheten av hverandre. Jeg føler meg tryggere på å være her enn å havne på en fest eller på byen uten at noen passer på.

Medstudent Berger Marjanovic tror det er viktig å ikke gjøre unge til den største syndebukken.

VENNER PÅ AVSTAND: De nye studentene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet satt alle med god avstand til hverandre under dagens fadderarrangement. Foto: Ola Vogstad Vatn / VG

– Det er også andre tiltak som har blitt gjort som har ført til smitte, som å åpne grensen. Det å legge all skylden på et kull med studenter som akkurat har startet fadderuken sin, synes jeg er useriøst, sier hun og legger til:

– Jeg tror de få tilfellene man har sett ikke representerer hovedvekten av studenter i Oslo, Trondheim og Bergen. Det er faktisk veldig mange som tar dette veldig seriøst.

Avlyser fadderuken: – Ikke forsvarlig

Fredrik Wennerød Adolfsen er nestleder for studentorganisasjonen BISO, ved BI i Oslo, og sier til VG at de nå velger å avlyse sin fadderuke på grunn av den økende smitten.

– Det er ikke forsvarlig for oss som arrangør å holde arrangementer nå under pandemien. Vi ønsker heller å satse på sosial integrering fra og med neste uke på skolen i trygge rammer. Vi ønsker å bidra så mye vi kan for å holde campus åpent fremover, sier Wennerød Adolfsen.

BIs fadderuke, «Fadderullan», er kjent som Norges største, og har vanligvis vært store arrangementer, masse folk og dessverre en del alkohol, sier nestlederen.

– Mye er lagt opp til at ting skal skje på kvelden, og vi vil derfor avlyse og legge en ny plan for dagtid de kommende ukene, hvor man kan sosialisere og få seg venner slik i stedet.

les også Flere fadderarrangementer avlyses

– Er det fare for at mange nå vil møtes utenfor i store samlinger i stedet?

– Vi vet at mange har fått god kontakt, og sier de vil møtes på dagtid, noe som bare er positivt om de følger smittevernreglene. Vi håper studentene tar dette på alvor, og ikke møtes mange i små leiligheter på kveldstid.

Wennerød Adolfsen sier at de ønsker å vise at de tar et tydelig standpunkt ved å avlyse fadderuken.

– Med det sier vi til våre studenter at de må følge smittevernrådene fra myndighetene, slik at vi kan holde åpent på campus og slippe kun digital undervisning.

– Ikke anledning til å leie folk rundt

I helgen og gjennom uken har det kommet inn flere klager til politiet om store folkemengder samlet til fest, og klager på støy – både fra studenter og andre unge mennesker.

Politiet har blant annet måttet bryte opp flere utendørsfester med over 100 deltakere.

Til tross for sterk kritikk og bekymring for brudd på smittevernreglene, fortsatte festingen i Norge natt til onsdag.

Byrådsleder Raymond Johansen varslet tirsdag at han vil slå ned på drikking i parkene i hovedstaden. Han truet også med å avlyse fadderukene for alle, men er onsdag svært fornøyd etter møtet med byens universiteter.

MULIG AVLYSNING: Byrådsleder Raymond Johansen truet med å avlyse fadderuken for alle på pressekonferanse tirsdag. Foto: Vidar Ruud

– Det var et veldig bra møte. Det som var tydelig var at studiestedene var opptatt av «studiestart» og ikke «fadderuke», og at alt skal foregå i kontrollerte former.

Johansen sier at alle universitetene ønsker et nært samarbeid med kommunen, og at de alle er enige om at dette vil pågå lenge, og at man må tenke lenger enn fadderukene.

– Det er gode planer, jeg er veldig imponert over arbeidet som gjøres.

Byrådslederen understreker at man må være strenge nå som vi står ved et vippepunkt.

– Det var universitetene veldig opptatt av. Så er det selvfølgelig sånn at hverken de eller kommunen har anledning til å leie folk rundt, så det ligger et betydelig ansvar hos hver enkelt. Det tror jeg alle nå er opptatt av.

Publisert: 12.08.20 kl. 21:51

Mer om Coronaviruset Student Oslo

Fra andre aviser