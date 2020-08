GJØR LØPENDE VURDERINGER: Ila fengsel har satt krisestab i forbindelse med at den ansatte har testet positivt. Foto: Terje Bringedal

Ansatt i Ila fengsel coronasmittet: – Vi er forberedt

En ansatt ved Ila fengsel i Bærum har testet positivt på covid-19. Ytterligere tre ansatte er sendt hjem og elleve innsatte isoleres fra andre innsatte.

Nå nettopp

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Den ansatte testet fredag positivt. Regiondirektør Stig Meisler Storvik for Kriminalomsorgen Øst sier at smitten ikke knyttes til en utenlandsreise.

Fengselet har som følge av det positive prøvesvaret iverksatt smittesporing.

– Der kom vi til at tre ansatte er nærkontakter. De vil ikke møte på jobb hos oss, og hjemkommunene er kontaktet slik at de kan følge dem opp. Det blir opp til hjemkommunene å vurdere om de skal i karantene. Vi forventer selvfølgelig at de testes, sier Meisler Storvik.

Til Dagbladet sier direktør Lise Sannerud for Kriminalomsorgsdirektoratet at fengselet ikke blander personell fra ulike avdelinger. Dermed er trolig bare én avdeling berørt av smitten.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her.

Har satt krisestab

Bærum kommune står for testingen av totalt elleve innsatte i den aktuelle avdelingen. Fengselet sørger for at de ikke omgås innsatte fra andre avdelinger.

– Smittesporingen har avdekket at noen kan være nærkontakter, men det er ikke mange. Vi jobber i tett kontakt med helseavdelingen i fengselet, som gir oss veiledningen, sier regiondirektøren.

Fengselet har som følge av smitten satt krisestab. Det innebærer at sentrale medlemmer av ledelsen møter med helseavdelingen og tar løpende vurderinger av situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak.

– Vi har jo tatt våre forholdsregler og er forberedt på å håndtere det, sier Meisler Storvik.

– Hvordan er stemningen blant de innsatte og ansatte?

– Jeg har ikke snakket med fengselet om det, men jeg regner med at noen blir bekymret. Vi håper jo at det roer seg og går fint, svarer han.

VG besøkte tidligere i sommer Ila fengsel. Da sa fengselsbetjent og fagforeningsleder Ragne Oppsahl sa at de var livredde for å få smitte inn i fengselet.

Publisert: 07.08.20 kl. 21:23

Les også

Mer om Kriminalomsorgen Coronaviruset Bærum Karantene

Fra andre aviser