Kun gjennomført et kort avhør av Tom Hagen: – Oppfatter ham som villig til å forklare seg

LØRENSKOG (VG) Det er kun gjennomført et kort avhør av drapssiktede Tom Hagen (70) etter at han ble pågrepet forrige uke.

Nå nettopp

– Det er gjennomført et kort avhør av siktede på pågripelsesdagen, og vi har planlagt nye avhør og satser på at det vil la seg gjennomføre fremover, sier politiadvokat Haris Hrenovica.

– Er han samarbeidsvillig?







– Politiet oppfatter ham som det og villig til å forklare seg.

Politiadvokaten sier videre at avhør av den siktede milliardæren er en prioritert oppgave, i den grad han ønsker å uttale seg og snakke med politiet.

Tom Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet etter at hun forsvant fra ekteparets hjem 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld, og avviser å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Bakgrunn: Ni spørsmål og svar

DRAPSSIKTET: Her er milliardæren Tom Hagen avbildet på eiendommen sin tidligere i vår. I forrige uke ble han pågrepet, siktet drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Tore Kristiansen

Siktelse ga nye muligheter for politiet

Politiet har den siste uken gjennomført omfattende ransakinger og tekniske undersøkelser flere steder – særlig i boligen i Sloraveien og på drapssiktedes arbeidsplass i Futurum næringspark.

Tirsdag morgen undersøkte politiet en kum i innkjørselen til milliardærens eiendom, en kum som tidligere var tilknyttet kloakksystemet innerst i Sloraveien.

Politiet røper at også andre eiendommer vil bli undersøkt.

– Akkurat nå er fokuset på boligen og arbeidsplassen til siktede, sier politiadvokaten.

– Hva slags undersøkelser gjør dere nå som dere ikke allerede har gjort i løpet av de 18 månedene etterforskningen har pågått?

– Hvilke undersøkelser vi kan gjøre er avhengig av hvilken status vedkommende har. Tom Hagen var fornærmet frem til 27. april. Nå er han siktet, og da er det et helt annet sett med regler som kan anvendes for å fortsette å etterforske på eiendommen i Sloraveien. Tidligere kunne vi ikke gjøre de etterforskningsskritt vi gjør nå, sier Hrenovica.

les også Opplysninger til VG: Politiet jaktet Tom Hagens notatbøker

– Håpefulle

– Hva er muligheten for oppklaring av denne saken?

– Helt siden vi startet etterforskningen i saken har vi hatt tre mål for øye: Det er å finne ut av hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, hvor hun befinner seg og ikke minst hvem som er ansvarlige for at hun er borte. Det har vært et mål, det er fortsatt et mål og vi jobber med uforminsket styrke med å finne frem til svar på de spørsmålene.

– Tror dere at dere kommer i mål?

– Vi er håpefulle

Publisert: 05.05.20 kl. 12:43

Les også

Fra andre aviser