Krimekspert om Hagen-kjennelsen: – Kalddusj for politiet

Lagmannsretten vil løslate drapssiktede Tom Hagen (70). Dette kan fremskynde planlagte etterforskningsskritt, mener tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst.

– Dette er nok en kalddusj for politiet, sier han til VG.

Bakgrunnen er at Eidsivating lagmannsrett torsdag besluttet at den drapssiktede milliardæren skal løslates. To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke milliardæren for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.







Politiet har anket avgjørelsen og krevd oppsettende virkning, dermed må Tom Hagen sitte varetektsfengslet inntil Høyesterett har vurdert fengslingsspørsmålet.

– Fremskynde etterforskningsskritt

– Dette kan fremskynde etterforskningsskritt som politiet hadde planlagt å gjennomføre senere i saken. Man kan også se for seg at eventuelle medsammensvorne som er i kikkerten, blir pågrepet, sier Horst.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld, og for å ha noe å gjøre med konas forsvinning.

Både politiet og Nedre Romerike tingrett har pekt på at det er sannsynlig med flere involverte i saken, etter at milliardæren ble pågrepet tirsdag i forrige uke.

Den tidligere politietterforskeren mener en eventuell løslatelse er skadelig for politiets videre etterforskning i Lørenskog-saken.

– Nå har de allerede fått en uke på seg til å jobbe i fred og ro, og om dette skulle ende med at han blir løslatt fra varetekt, så behøver ikke det å bety så mye. Men det kan hende at dette vil ha noe å si for folks rettsoppfatning, sier Horst.

– Prestisjenederlag

Tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum er overrasket over dagens kjennelse fra lagmannsretten.

– Jeg trodde politiet hadde så sterke indisier i saken at de var trygge på dette. Det vil være et utrolig prestisjenederlag for politiet hvis Hagen nå løslates, sier Grøttum.

Han har liten tro på at det faktisk vil skje, men understreker at det til at domstolen til syvende og sist må vurdere spørsmålet juridisk.

– Løslates han, kan politiet fortsatt be om at han stiller til avhør, men det kan han selvsagt nekte. Det vil helt sikkert være noe politiet setter lite pris på.

Grøttum mener sjansene for bevisforspillelse er liten så lenge etter at Hagen forsvant dersom ektemannen slipper ut av varetekt nå.

– Men det er et bedre utgangspunkt for politiet å etterforske når de har kontroll på hvor han er. Samtidig har jeg opplevde at personer har blitt løslatt mens vi har etterforsket, og i beste fall kan å følge med på hva vedkommende foretar seg da, gi svar på spørsmål, sier Grøttum.

– Jobbe, handle og planlegge

Også VGs krimekspert Øystein Milli er overrasket over avgjørelser fra lagmannsretten.

Nå mener han politiet må jobbe som om Tom Hagen blir løslatt i løpet av kort tid.

– Nå vil jeg bli overrasket hvis ikke politiet legger en plan om å ta de etterforskningsskritt som er påkrevd før Tom Hagen eventuelt blir løslatt, sier Milli – og fortsetter:

– Det er ikke tvil om at man nå må jobbe, handle og planlegge for at Hagen blir løslatt.

– Det handler om rettssikkerhet

– Kjennelsen er uttrykk for at domstolskontrollen virker, sier advokat Berit Reiss-Andersen til VG.

Advokat Anne Kroken i Stavanger utdyper, etter først å ha understreket at hun ikke kjenner denne saken:

– Det som er fint, er at systemet virker: En overordnet domstol har foretatt en grundig gjennomgang av hele mistankegrunnlaget og var i dette tilfellet uenige med påtalemyndigheten og tingretten. Det er veldig bra, for det handler om rettssikkerhet.

– Men kjennelsen er overraskende?

– Det kan være, for politi og påtalemyndighet brukte lang tid før de gikk til pågripelse. En skulle tro de hadde et solid fundament for mistanken, men tydeligvis ikke, sier Kroken.

Hun sier at det ikke skjer så veldig ofte, at retten kommer til et annet resultat.

– Påtalemyndigheten får veldig ofte medhold, når de først går til pågripelse og ber om fengsling, sier Stavanger-advokaten.

Publisert: 07.05.20 kl. 15:42 Oppdatert: 07.05.20 kl. 15:55

