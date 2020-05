FULL STOPP: 12. mars ble Tromsø tømt for utenlandske turister. Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen mener en vedvarende mangel på turisme vil ramme byen hardt. Foto: Andrea Gjestvang

Slår alarm om manglende turisme i Nord-Norge: – Det kan ikke bli verre

TROMSØ (VG) På 48 timer ble Tromsø tømt for utenlandske turister. Nå står reiselivsnæringen i fare for å tape hundrevis av millioner kroner.

Lufthavnsjefen på Tromsø Lufthavn, Ivar Helsing Schrøen, spaserer gjennom den folketomme flyplassen.

Bagasjebåndene står stille. Det er ingen ansatte i skrankene og butikkene og kioskene holder stengt. Kun rulletrappen går som vanlig, men uten de tusenvis av passasjerene som skulle reist hjem etter ferien i Nord-Norge.

– Dette er «worst case»-scenario for oss. Det kan ikke bli verre, det måtte i så fall nærmest vært en væpnet konflikt, sier Schrøen.

Siden han tok over som lufthavnsjef i 2014, har han aldri sett flyplassen slik.













SPØKELSESFLYPLASS: Avreisehallen er vanligvis full av folk på vei hjem fra Tromsø ...

Tømte byen for turister

12. mars kunngjorde Helsedirektoratet på en pressekonferanse at alle som kom til Norge fra utlandet, måtte i 14 dagers hjemmekarantene med tilbakevirkende kraft til 27. februar.

Samme dag startet Tromsø kommune med å tømme byen for utenlandske turister.

Omkring 10.000 turister var i bevegelse på flyplassen daglig, idet nordlyssesongen gikk over i skiturisme. 5000 nye turister ankom flyplassen daglig – mange av dem fra Nord-Italia og Østerrike.

– Det er det nærmeste man kommer evakuering. Jeg så at dette kom til å få veldig store konsekvenser, sier Schrøen.

Han forteller om hektiske døgn på flyplassen.

– Det er en logistikk som vi ikke har sett selv på de travleste dagene. Det var mange ubesvarte spørsmål. Alle som jobber her sto på, uselvisk, for å hjelpe passasjerer som søkte trygghet og ville hjem, sier Schrøen.









På kort tid etablerte kommunen en egen stasjon ved rullebanen for å informere reisende om karantenebestemmelsene.

Schrøen var overrasket over antallet passasjerer som måtte dra i løpet av de to døgnene.

– Da ser du dimensjonene, og hvor store konsekvensene vil bli, sier han og fortsetter:

– Det er skremmende.

Fra rekord til ingenting

Reiselivssjef i Visit Tromsø Chris Hudson forteller at alle byens hoteller nærmest var fulle.

– På ett døgn måtte alle utenlandske turister ut av byen. Det var en forferdelig situasjon, sier han.

Hudson beskriver vintersesongen som en «all time high» – aldri før har så mange utenlandske turister reist for å oppleve nordlys, stå på ski og se Nord-Norge.









PÅ TUR: Ekteparet Janne og Svein Ola Nygaard har tatt årets første bobiltur fra Lakselv til Tromsø. De vil savne de utenlandske turistene i sommer. Den planlgte finlandturen vil bli erstattet med norgesferie.

– De første tre ukene etter nedstengningen tapte reiselivsnæringen i Tromsø 100 millioner kroner, ifølge Hudson.

Dersom grensene er stengt frem til høsten, vil tapet kunne vokse til én milliard – og hvis situasjonen varer ut neste år, taper Tromsø 2,5 milliarder kroner, anslår Hudson.

STENGT: Selene i Polaria mates nå uten publikum. De ansatte er trikser og leker med de, hver dag. I bakgrunn: Mai (datter), Chris Hudson (far) og Anne Grete Johansen.

– Vi hadde nær 2000 gjester den dagen. Vi tenkte at vi skulle stenge etter pressemeldingen, men så kom Hurtigruten med sine daglige gjester og vi måtte vente til besøket var gjennomført, før vi kunne stenge, sier direktør i Polaria Anne Grete Johansen og fortsetter:

– Da var det over.

Akvariet er organisert som en stiftelse, som innebærer at det foreløpig ikke er noen hjelpepakker tilpasset dem. Nå er samtlige ansatte permittert, med unntak av dem som jobber med dyrene.

Slår alarm

I Tromsø kommune utgjør reiselivsansatte 17 prosent av arbeidskraften. Omkring 80 prosent er permittert, ifølge Hudson.

Det tilsvarer omkring 4000 årsverk, hvorav 3500 er permittert.

– Men vi er klare for sommeren. Vi har en fordel med lys døgnet rundt, du kan padle kajakk eller ta en utepils ved midnatt, sier Hudson.

Strategien for sommeren retter seg mot de norske turistene. Familiene i nærområdene og tilreisende fra sør. Flere av turistvirksomhetene har allerede begynt å markedsføre seg mot nordmenn.

SLÅR ALARM: Chris Hudson, reiselivssjef i Visit Tromsø og Anne Grete Johansen, direktør for Polaria. Foto: Andrea Gjestvang

Hudson ønsker å nå ut til nordmenn som aldri har vært i Nord-Norge.

Men de norske sommerturistene vil i beste fall kunne fungere som en liten nødpakke.

– Vi er helt avhengig av at flytilbudet består for at også norske gjester skal komme seg nordover på en enkel måte, understreker han.

Håper på utvidelse

I dag er passasjertrafikken redusert med nærmere 90 prosent. Mellom 250 og 300 ansatte på flyplassen er permittert.

NHO spår en katastrofe for reise- og turistnæringen. I Tromsø har det vært knyttet særlig stor spenning til om Norwegian ville overleve.

Noe annet ville vært katastrofe for regionen, ifølge lufthavnsjef Schrøen. Flyselskapet unngikk mandag konkurs, som gir selskapet tilgang ti 2,7 milliarder kroner ekstra i statsgarantier.

SER FREM: Schrøen håper at Avinor velger å gå videre med utvidelsen av flyplassen. Foto: Andrea Gjestvang

Likevel har omfanget av coronatiltakenes innvirkning på flyplassen begynt å synke inn på lufthavnsjef Ivar Schrøen.

– Jeg prøver å begynne å tenke fremover. Hvordan skal vi komme oss tilbake på et nytt nivå?

Tromsø lufthavn har i flere år jobbet med å få utvide flyplassen med en ny terminal. Arbeidet skal etter planen settes i gang i år og være ferdigstilt i 2023.

– Situasjonen er helt klart alvorlig for Avinor. Jeg skjønner at utvidelsen diskuteres, og det er ikke enkelt, sier Schrøen.

Likevel håper han at Avinor vil prioritere prosjektet. Først i midten av mai vil han få et nærmere svar på det.

– Hva vil stengte landegrenser bety for Tromsø over tid?

– Det vil forsvinne masse arbeidsplasser. I de små kommunene rundt Tromsø og i Tromsø. Det er nok veldig mange ferske aktører som er veldig skjøre. Det samme gjelder de store aktørene og hotellene, det er masse permitteringer. Det er et svart hav, sier Ivar Helsing Schrøner.

Publisert: 05.05.20 kl. 13:48

