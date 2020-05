FÅ FLY I LUFTEN: 28. april var utenlandsterminalen på Avinors største flyplass - Oslo Lufthavn nærmest tom. Parkeringsplassene står også tomme. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL

Flytrafikken fortsetter å stupe: NHO spår katastrofe for reise- og turistnæringen

Antall reisende på Avinors flyplasser har nådd et nytt bunnpunkt: – Coronakrisen vil strukturelt endre trafikkmønsteret i fremtiden, mener økonom.

Nå nettopp

Tall fra Avinor viser at passasjertrafikken har gått ned med 89 prosent mellom 13.-19. april mot samme periode i fjor.

Utenlandstrafikken er hardest rammet av virusutbruddet som har satt Europa og verden i «lockdown». På alle Avinors flyplasser har det gått 98–99 prosent færre utenlandsflyvninger de tre første ukene i april i år, mot samme periode i 2019.

– Dette avspeiler bare to ting. Nedstegningen er fullstendig. Folk reiser ikke lenger, de snakker i telefon eller kommuniserer over digitale løsninger, sier Frode Steen, økonom og professor ved Norges Handelshøgskole i Bergen (NHH) til VG.

– Norsk økonomi er i en forferdelig vanskelig situasjon. Jo lengre vi er nedstengt, jo vanskeligere blir det. Aktivitetsnivået i Norge er fryktelig lavt, lyset er slukket, sier Steen og legger til at han ikke er det minste overrasket over tallene.

NEDGANG: Tallene viser nedgangen i utenlandstrafikken frem til og med uke 16 i 2020. Foto: Avinor

– Det er katastrofe

Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, forteller at stillstanden i den internasjonale flytrafikken vil ramme norsk reise- og turistnæring svært hardt.

– Av totalt 30 millioner kommersielle overnattinger i Norge står utenlandske gjester for 11 millioner. I mai, juni, juli og august står turistene for 40 prosent av disse:

– Det er i disse månedene vi kommer til å merke de største tapene når de utenlandske gjestene uteblir, sier hun til VG.

les også Fikk Michelin-stjerne og var fullbooket ut året – nå taper de penger hver dag

Selv om sommerferien fortsatt er et lite stykke unna tror Habberstad at ringvirkningene den økonomiske krisen har skapt for reiselivsnæringen vil manifestere seg ytterligere i månedene som kommer.

– Når tapet slår inn i sommermånedene vil permitteringer bli til oppsigelser. Små bedrifter vil ikke ha penger til å pusse opp, og det blir mindre rom for lokal handel:

– Det er katastrofe, det finnes ikke noe annet ord enn det, sier Habberstad og oppfordrer nordmenn sterkt til å reise på ferie rundt om i landet i sommer.

– Ekstremt sammensatte faktorer

Ved Trondheim og Stavanger Lufthavn har passasjertrafikken til utlandet gått ned med nær 100 prosent de tre første ukene i april, mens Oslo og Bergen Lufthavn følger hakk i hel og har en nedgang på 99 prosent mellom 6.-19. april sammenlignet med samme periode i fjor.

Innlandstrafikken gikk også på en kraftig smell i mars, men har tatt seg litt opp igjen fra en nedgang på 92 prosent i uke 15, til en nedgang på 78 prosent mellom 13.-19. april, viser Avinors samlede tall.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim W. Andersen, sier selskapet foreløpig ikke ønsker å spekulere i hvordan passasjertrafikken vil utvikle seg i månedene som kommer.

– Det er ikke bare nasjonale forhold som avgjør, dette påvirkes også av internasjonale reiserestriksjoner. Det er ekstremt sammensatte faktorer som vil avgjøre hvordan dette utvikler seg, sier han til VG.

NEDGANG: Tallene viser nedgangen i både innenlandstrafikken og utenlandstrafikken frem til og med uke 16 i 2020. Foto: Avinor

– Vil føre til strukturelle endringer

Professor Steen ved NHH mener tallene illustrerer en direkte konsekvens av stengte grenser og strenge smitteverntiltak i Europa og på verdensbasis, men påpeker at bedrifter og privatpersoner trolig har tatt lærdom av begrensningene i bevegelsesfrihet, på tross av at mange bedrifter nå går på sparebluss.

– Når vi har hatt problemer med flytrafikken tidligere har vi gått over til digitale løsninger, men bare til en viss grad:

– Nå er bedrifter og privatpersoner blitt tvunget til dette i en lang periode. Jeg vil tro det vil være en større terskel for å reise å møte folk i jobbsammenheng i fremtiden. Et tre timer langt møte i Oslo tar en hel dag medberegnet reisetid, nå vet vi at det fungerer å gjennomføre slike møter digitalt, sier han og legger til:

– Dette vil trolig føre til strukturelle endringer i trafikkmønsteret i fremtiden.

TVUNGEN EFFEKTIVISERING: Økonom og professor ved Norges Handelshøgskole i Bergen, Frode Steen, tror mange bedrifter vil tjene på de nyvunne digitale kunnskapene coronakrisen har gitt dem. Foto: Hallvard Lyssand, NHH

Tror ikke nordmenn vil endre ferievaner

Næringslivet har i så måte gått inn i en tvungen effektivisering, som sparer dem både tid og kostnader, mener professoren.

– Nå kan man til og med holde internasjonale seminarer digitalt, det endrer bildet. Det er kanskje uheldig for flyselskapene, men trolig positivt for mange bedrifter at man har oppdaget de digitale mulighetene, utdyper Steen.

På tross av at mange nordmenn nå har innsett at de trolig må se langt etter den planlagte sommerferien i varmere strøk, tror ikke Steen at nordmenns ferievaner vil endre seg etter coronakrisen.

– Med en gang vi føler oss trygge nok kommer vi til å fortsette å reise på ferie til utlandet:

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi bor langt oppe ved Iskalotten og folk har behov for varme og strender. Det holder ikke å reise til et fjellvann på Vestlandet, mener professoren.

– Du tror ikke at befolkningens bevissthet rundt egne ferievaner vil endre seg nå som alle tvinges til å holde seg i Norge?

– Nei, jeg tror ikke det kommer til å snu folks preferanser om varme og godt vær om sommeren, svarer Steen.

Professoren understreker at det er for tidlig å være skråsikker på hvilke endringer nedgangen i passasjertrafikken vil ha for norsk økonomi i fremtiden.

– Det er så mye vi ikke vet, vi spekulerer veldig i løse luften, men på utlandsavgangene på flyplassene tror jeg det kommer til å være veldig stille i lang tid fremover, sier han.

Publisert: 04.05.20 kl. 15:28

Les også

Mer om Flytrafikk Avinor Reiseliv NHO Coronaviruset Økonomi Norge

Fra andre aviser