Helseminister Høie vil ikke sette aldersgrense for behandling

Bent Høie (H) forsikrer at helsevesenet ikke vil ta beslutninger om intensivbehandling av coronapasienter ut fra alder alene: – Det har vi ikke gjort til nå, og det vil vi ikke gjøre fremover.

På pressekonferansen onsdag viste helseministeren viste til Italia, som ikke legger alvorlig syke coronapasienter over 60 år i respirator.

– Vi tar ikke beslutninger kun utfra alder i den norske helsetjenesten. Alle pasienter vil bli vurdert individuelt, uansett helsetilstand, alder og diagnose., uttalte helseministeren.

Bent Høie sa også at i tiden fremover vil de vanskelige beslutningene bli flere og komme tettere, og at de som tar disse beslutningene skal vite at de har helsemyndighetene og ministeren i ryggen.

– Det skal ikke være sånn at noen får hjelp og andre ikke, men ikke alle vil trenge den samme hjelpen, sa statsråden.

Høie ble under pressekonferansen konfrontert med at Helsedirektoratet tidligere luftet muligheten for en aldersgrense. Høie sa da at han ikke tar avstand fra det som skjer i Italia, men at man i Norge har vært klar på at man ikke vil ta vurderinger kun utfra alder.

Begrenser fysisk oppmøte

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad presenterte hovedtrekkene i en ny veileder for helsepersonell, som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

– Vårt klare mål er å slå ned smitten, men vi må også planlegge for det motsatte. Disse rådene gjelder om pågangen blir større enn helsevesenet klarer å håndtere, sa Nakstad.

Fysisk oppmøte av pasienter vil bli begrenset. Det blir ytterligere behov for tele- og videokonsultasjoner.

Den individuelle medisinskfaglige vurderingen styrkes. Planlagt behandling og operasjoner utsettes i størst mulig grad.

– Pasienter, brukere og pårørende vil likevel bli involvert og ivaretatt best mulig, innenfor kapasiteten vi har til rådighet, fremholdt Nakstad.

Klinikere prioriterer

De endelige prioriteringene vil bli tatt av klinikere - altså sykehusleger, gjerne i samråd med etikkomiteer.

– Lindrende behandling og verdig oppfølging skal gis uansett, sa Nakstad.

På legevaktene vil kritisk syke og alvorlig syke bli prioritert. Også fastlegene vil være viktige for akutt og livstruende helsehjelp.

Kommunale helse- og omsorgstjenester vil planlegge for å ta i mot flere pasienter fra sykehus. Tjenestene vil også legge opp til at flere behandles i hjemmet.

– De yngste skal følges opp med seks ukers kontroll og barnevaksinasjonsprogrammet. Barn og unge med spesielle behov eller som vi er bekymret for, skal fortsatt følges opp, uttalte assisterende helsedirektør.

Helseministeren oppfordret pasienter med kroniske lidelser og helseplager til å opprettholde sin vanlige kontakt med fastlegen.

Avlyser eksamen

Onsdag kunngjorde Kunnskapsdepartementet at alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener på videregående skole er avlyst, på grunn av coronasmitten. Det betyr at elevenes standpunktkarakter blir mer betydningsfull enn vanlig.

Det er enda ikke bestemt om muntlig eksamen ved videregående skoler skal avlyses. Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier elevene vil få vitnemål, selv om det ikke blir gjennomført skriftlig eksamen.

– Det er ikke første gang vi avslører eksamen i grunnskole og videregående skole. Det har blitt gjort ved streik tidligere.

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger.

– Vårt klare mål er at privatisteksamen og svennebrev vil bli gjennomført, sa Melby.

Viderefører tiltakene

Tirsdag sa regjeringen at alle coronatiltakene videreføres til over påsken. Det innebærer blant annet at skoler og barnehager vil forbli stengt inntil videre.

I tillegg har de bestemt at en folkemengde ute ikke bør være mer enn fem personer, og at folk bør holde minst to meters avstand innendørs. Endringene trer i kraft 27. mars, men statsminister Erna Solberg oppfordrer til å starte allerede nå.

