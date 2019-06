RAMPONERTE HUS: Dette bildet, sendt av politiet, viser noen av ødeleggelsene i boligen. Foto: Politiet

Ropstad om Sandnes-innbruddet: – Totalt uakseptabelt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer sterkt på angrepet mot boligen til det lesbiske paret i Sandnes natt til søndag.

Nå nettopp







– Dette er totalt uakseptabelt. Ingen skal møte et ramponert hjem på grunn av hvem de er eller hvilket flagg de flagger med, skriver Ropstad på Facebook.

Under innbruddet ble familieboligen ramponert og tagget med skjellsord, og flere gjenstander skal ha blitt stjålet. Saken etterforskes nå av politiet.

– Jeg er glad for at politiet tar saken alvorlig. Hatkriminalitet må bekjempes, skriver Ropstad.

Det lesbiske paret som bodde i huset fikk sjokk da de kom hjem lørdag natt, skriver Stavanger Aftenblad, som har intervjuet ekteparet.

REAGERER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Harald Henden

Blant annet hadde brudebildet deres blitt revet i biter.

Kvinnene fortalte også at de tidligere hadde opplevd å få et truende, anonymt brev sendt i posten etter at de flagget med et regnbueflagg, i tillegg til et norsk flagg på 17. mai.

Ekteparet forteller til Stavanger Aftenblad at de ser brevet og innbruddet i sammenheng.

– 17. mai er ikke bare den norske nasjonaldagen, men også Verdensdagen mot diskriminering av homofile. Som et homofilt par ønsket vi å markere det. Dette har provosert noen svært kraftig, sier én av kvinnene til Aftenbladet.

Kommentar: Fortsatt en vei å gå etter 50 års homokamp

I saken ligger et bilde av brevet. VG gjengir teksten slik den sto på arket:

«Jævla lespehorer tror dere kan skitne til Norges nasjonaldag med det skitne flagget deres. Vi er et stolt folk en rik nasjon dere besudler vår nasjonale arv jælva homobitsjer. Kvinner skal kjenne sin plass dere trenger en ekte mann».

Også kulturminister Trine Skei Grande har reagert på saken. Departementet hun leder fikk i vinter overført ansvaret for likestillings- og homopolitikk fra Barne- og familiedepartementet. På Facebook skriver Skei Grande:

« I dag heiser jeg regnbueflagget i støtte til ekteparet i Sandnes som i helgen ble hardt rammet av hatkriminalitet. Alle skal føle seg trygge i eget hjem og fri til å være den de er uten å få huset sitt endevendt og tagget ned. Fullstendig uakseptabelt! Juni er PRIDE-måned og dette er en sterk vekker om at det fremdeles er en vei å gå, også i Norge. Derfor skal vi heise regnbueflagget til topps og fortsette å gå så langt det er nødvendig for kjærligheten. Til alle kjenner seg fri til å være akkurat den de vil».

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap) er opprørt over hendelsene som var rettet mot det lesbiske ekteparet.

– Slike holdninger trodde jeg vi var kvitt, sier Wirak til Sandnesposten.

Elisabeth Vorland, seksjonsleder for etterforskning i Sandnes sier til VG at de ikke enda kan svare på om brevet kan sees i sammenheng med innbruddet.

Vorland kan ikke uttale seg om hvilke gjenstander som er stjålet i boligen. Men hun omtaler innbruddet som «spesielt».

– I utgangspunktet er saken etterforsket som innbrudd og skadeverk. Det er litt spesielt at det er gjort så mye skadeverk som i denne saken, det er både knust og tagget på vegger i leiligheten, sier Vorland.

Publisert: 03.06.19 kl. 21:48