ADVARER: Akademikernes leder Kari Sollien advarer mot å avblåse fysiske forelesninger for høstsemesteret før det er absolutt nødvendig. Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff/Akademikerne

Advarer mot digitale universiteter til høsten: Studentene sliter med motivasjonen

Flere universiteter varsler at de planlegger for videre digital undervisning til høsten. Organisasjonen Akademikerne mener avgjørelsen kommer altfor tidlig.

Nå nettopp

Organisasjonen Akademikerne mener NTNU-rektor Anne Borg i forrige uke ga uttrykk for at forelesninger som hovedregel skal gjennomføres digitalt frem til jul.

Universitetet i Oslo (UiO) uttalte for tre uker siden at de planlegger for videre digital undervisning til høsten, ifølge studentavisen Universitas.

Akademikerne, som er hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning, er overrasket over beslutningen, og mener den kommer altfor tidlig – før smittevernsreglene for høsten er slått fast fra regjeringen.

Akademikernes leder Kari Sollien advarer mot å avblåse fysiske forelesninger for høstsemesteret før det er absolutt nødvendig. Hun frykter at en utstrakt bruk av digital undervisning vil gå utover kvaliteten.

– Vi får tilbakemeldinger på at den digitale undervisningen er varierende og det er ingen tvil om at fysiske forelesninger gir bedre interaksjon mellom elever og forelesere, oppdatert innhold og bidrar til struktur for studentene.

Dersom det blir nødvendig med digital undervisning til høsten på grunn av smittevernreglene, mener Akademikerne at ambisjonene for undervisningen må heves, og stiller videre fem forventninger til den digitale undervisningen på norske universiteter og høyskoler:

Akademikernes fem forventninger til den digitale undervisningen: Lærerne må være mer tilgjengelige for studentene for løpende spørsmål – ikke kun på mail som svares sporadisk, og terskelen for å få kontakt er for høy.

Forelesningene må skje live på faste tidspunkter – slik at studentene får en følelse av en faktisk studiehverdag med faste rammer. Det må være mulighet til å stille spørsmål under forelesningene. I dag legges en del gamle forelesninger ut på nett, og mange er misfornøyde med dette. I tillegg må digital undervisning ikke bety tap av undervisning, slik en del studenter opplever i dag.

For studenter som er avhengig av praksis og lab må universitetene strekke seg langt for å tilby dette. Mange studenter opplever stor usikkerhet rundt praksis. Mange har ikke fått beskjed selv om fristen har gått ut, usikkerhet rundt hvordan praksis gjennomføres. Når det gjelder lab har for eksempel 1. årsstudenter fått et dårligere tilbud fordi lab ikke har vært helt nødvendig, og flere har for eksempel måttet skrive lab-rapporter på gamle undersøkelser.

Bekymret for at studiestedene går for så ulike løsninger at kvaliteten vil variere betydelig. For eksempel: Hvor mye praksis er nok for å få godkjent undervisning? Felles nasjonalt nivå!

Bekymret for psykisk helse med utstrakt bruk av digital undervisning. Risikofaktor for studentene psykiske helse å ikke ha faste møtepunkter. Legge til rette for at studentene kan møtes innenfor smittevernrådene. Vis mer

– Så lukket som nødvendig

NTNU-rektor Anne Borg mener uttalelsen fra forrige uke er blitt misforstått, og sier at NTNU legger til grunn at alle studenter skal få et tilbud om fysisk undervisning til høsten.

– Jeg er helt enig i at fysisk undervisning og ikke minst fellesskapet med andre studenter er helt grunnleggende for god læring. Samtidig må vi leve med strenge smittevernregler en god stund fremover, og ikke minst blir tilgangen på arealer en utfordring, skriver Borg til VG.

– Derfor vil undervisningen til høsten være en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på campus og digitale læringsformer.

Sollien er særlig bekymret for 1. årsstudentene, som hun mener er i en spesielt sårbar situasjon.

– Uten nettverk ved semesterstart, og uten felles møtepunkter, vil mange bli overlatt i for stor grad til seg selv. Dette kan i verste fall føre til økt frafall, sier Sollien.

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen sier at de skal legge til rette for at nye studenter skal ønskes velkommen til en åpen campus.

AVVEINING: Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen sier at universitetet skal være så åpent som mulig, og så lukket som nødvendig. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Men vi må se i hvor stor grad den åpnes. Vi vil legge til rette for at studentene kan møtes fysisk, men vi må også planlegge for at det blir digitale tilbud. Vi skal være så åpne som mulig, og så lukket som nødvendig, sier Stølen.

Regjeringen har bedt skolene om å ta ekstra godt imot de nye studentene i den spesielle tiden vi er inne i.

– Studieplassene planlegger både for at undervisningen må foregå hjemme og for at man kan samles på skolene, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for litt over to uker siden.

PLANLEGGER: Studieplassene planlegger både for at undervisningen må foregå hjemme og for at man kan samles på skolene, ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Han oppfordrer unge til å planlegge for at livet skal gå som normalt til høsten.

Totalt har rundt 150.000 personer søkt høyere utdanning, viser tall fra Samordna opptak. Hele 60 prosent av de mellom 18–28 år sier at de planlegger å studere de neste årene, ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Bergen gjort av Ipsos.

Forberedt på alt

Leder i Norsk Studentorganisasjon Marte Øien synes det er vanskelig å skulle si noe om hvorvidt det er for tidlig å ta en avgjørelse på digital undervisning nå.

– Vi håper i hvert fall at institusjonene så langt det er mulig planlegger for en situasjon til høsten som består av begge deler. Både at man er forberedt på digital undervisning, men også om det blir mulighet for at studentene vender tilbake til campus.

Øien mener ingen kan forutse hvordan høsten vil bli og hvilke smittevernregler som vil være gjeldende, men at det er nærliggende å tro at man ikke vil ha en normalsituasjon.

– Flere tenker nå på mulighetene for å ha kveldsundervisning. Men mange studenter er avhengige av en deltidsjobb på ettermiddagen og kvelden, og flere har også barn som gjør at det blir vanskelig, sier Øien.

– Varierende innsats fra lærerne

Rebecka Lie er leder for Tekna Student, for studenter med interesse for teknologi, naturvitenskap og realfag, som er en av Akademikernes 13 medlemsforeninger

Lie er enig i at universitetene må heve den digitale undervisningen.

– Jeg har snakket med de ulike lærestedene og det er et stort forbedringspotensial her. Det varierer også i hva slags innsats lærerne legger ned i den digitale undervisningen.

Lie forteller at hun har fått tilbakemeldinger fra studenter om at noen lærere legger ut gamle forelesninger fra tidligere semestre.

LAV MOTIVASJON: Leder for Tekna Student Rebecka Lie forteller at studentene gir tilbakemeldinger om at motivasjonen er dårlig. Foto: Mikkel Moe

– Det ser vi ikke på som tilstrekkelig. Da har du ikke mulighet til å stoppe læreren om noe skulle være uklart, sier Tekna-lederen.

Studentene gir tilbakemeldinger om at motivasjonen er dårlig, både blant ressurssterke og svakere studenter.

– Det er bekymringsverdig. Man savner mer interaksjon mellom lærer og elev. Det er større terskel for å sende e-post om man lurer på noe, eller ta ordet på et stort Zoom-møte, sier Lie.

Vanskelig å strukturere hverdagen

Guro Holte Igesund er leder for Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening, som også er en av medlemsforeningene til Akademikerne. Hun har også fått mye tilbakemeldinger fra studenter som uttrykker at de synes det har vært tøft med kun digital undervisning.

– Da det kom beskjed om at den digitale undervisningen skulle fortsette, mistet mange motivasjonen. Mange sier det er vanskelig å strukturere hverdagen, og det vil variere hvor godt man får til dette, sier Igesund.

Hun forteller at sosial isolasjon kan være svært skadelig over tid.

TØFT: Leder for Studentpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening Guro Holte Igesund forteller at hun får mye tilbakemeldinger fra studenter som uttrykker at de synes det har vært tøft med kun digital undervisning. Foto: Privat

– Ingenting kan måle seg med å møtes ansikt til ansikt. Det er noe som ligger helt innebygget i oss, at vi responderer sosialt på ting, sånt er viktig for å utvikle oss sosialt.

Studenter er i en situasjon hvor man skal stå på egne ben og man skal ta steget ut i voksenlivet, og da er man ofte avhengig av mer strukturerte tilbud når coronakrisen endrer betingelsene for sosialt samvær, sier Igesund.

– Mange har dratt hjem og lurer på om det er vits å komme tilbake. Det er viktig for studentene at det tilrettelegges for et psykososialt tilbud fremover.

Publisert: 13.05.20 kl. 19:08

