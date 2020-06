HET KARAKTER: Kaptein Sabeltann i Kjuttaviga i Dyreparken i Kristiansand har vært et høydepunkt for tusenvis av barnefamilier gjennom mange år. Foto: Dyreparken

Vil spille for 800 gjester – Høie reagerer på Sabeltann-løsning

Kaptein Sabeltann skal etter planen spilles for 800 personer per forestilling, ved hjelp av soner med plass til 200 i hver. – Du kan ikke dele et arrangement opp i ulike arrangementer, sier helseminister Bent Høie.

Oppdatert nå nettopp

Høie møter imidlertid sterk motstand fra Dyreparken og kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand i denne saken.

Bakgrunnen er at Dyreparken i Kristiansand nylig meldte at de organiserer en løsning der totalt 800 personer skal sluses inn til fire atskilte soner i amfiet i Kjuttaviga, til to daglige Sabeltann-forestillinger. Det skal redde sommeren for piratfrelste barnefamilier, og sørge for at Kaptein Sabeltann kan spilles for 40.000 mennesker.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Onsdag fortalte Norges Fotballforbund (NFF) til VG at de lot seg inspirere av Sabeltann. De ønsket å se på samme type løsning for å kunne åpne for flere enn 200 personer på stadion. Det blir trolig maksgrensen for arrangementer frem til 1. september.

Høie: Kan ikke dele opp

Løsningen til «Kaptein Sabeltann» og NFFs inspirasjon får helseminister Bent Høie til å reagere.

– For meg høres det ikke ut som noe som er innenfor regelverket. Du kan ikke dele et arrangement opp i ulike arrangementer. Arrangementsstørrelsen er 50 personer nå og vil gå opp til 200 personer, etter planen 15. juni. Men du kan ikke lage ett arrangement opp til tre ganger 200. Det går ikke, sier Høie til VG etter pressekonferansen til regjeringen og helsemyndighetene onsdag ettermiddag.

Per nå har Dyreparken solgt 30.000 billetter til sommerens Sabeltann-forestillinger. Høie sier han ikke har kjent til løsningen i Kjuttaviga-amfiet, der de vanligvis spiller foran 2600 personer per forestilling.

«Se i Norges lover»

– Men det er ingen unntak eller muligheter til å lage noen alternative løsninger. Ett arrangement er ett arrangement. Og der er grensen 200, sier Høie som påpeker at dette også handler om alt rundt arrangementet og hvor mange tilreisende det er snakk om.

Han vil ikke anbefale noen å finne egenkonstruerte løsninger. Heller ikke Norges Fotballforbund.

INNDELTE SONER: En skisse VG har fått tilsendt av Dyreparken, viser inndelingen av de fire sonene under Sabeltann-forestillingene. Foto: Dyreparken

– Jeg tror NFF bør se i Norges lover og ikke Kaptein Sabeltann sine lover hvis de skal finne løsninger på dette, sier Høie etterfulgt av en spøkefull latter.

Han regner med at Dyreparken hadde tatt kontakt dersom de så for seg en slik løsning, som de nå planlegger.

les også Undersøkelse: Velger Norgesferie selv om grensene åpnes

Dyreparken: «Check» på alt

Administrerende direktør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot, forteller VG at de ved hjelp av løsningen sin får atskilt publikum fra de parkerer og ankommer, underveis i forestillingen, og til de setter seg i bilen igjen og drar. Det innebærer blant annet også adskilte toalettområder og god avstand mellom hver familie i amfiet.

– Jeg kan si «check» på alt. Så er spørsmålet om man mener det er det som skjer på scenen eller i salen, som er et arrangement, sier Aamot.

UTFORDRER SABELTANN: Helseminister Bent Høie etter onsdagens pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud

Han ser ikke logikken i at Sabeltann-planene skal kunne bli stoppet i sommer.

– Vi tenker først på sikkerhet og smittevern og har kontaktet kommuneoverlegen og fått vurderinger av dette, som sier at dette er en trygg løsning smittevernfaglig. Da er det en rent juridisk vurdering man står igjen med. Da er det prinsipp og ikke trygghet det handler om, sier Aamot.

Direktøren sier de skal vurdere planene på nytt dersom det kommer en henvendelse om at deres plan ikke er trygg å gjennomføre.

FILMSTJERNE: Kaptein Sabeltann her spilt av Kyrre Haugen Sydness under innspillingen av filmen om Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama. Foto: Morten Rakke

– Vi skal følge smittevernrådene som til enhver tid gjelder. Det føler jeg vi gjør her. Vi har konstruert dette for å være trygt og unngå store folkesamlinger. Vi mener den forestillingen vi har, og vår løsning, er forsvarlig. Og det har vi fått bekreftet av utenforstående, sier Aamot.

Støtte fra kommuneoverlegen

Og han får støtte fra kommuneoverlege Dagfinn Haarr. Han mener Sabeltann-opplegget er helt trygt rent smittevernmessig fordi de fire kohortene holdes helt isolert fra start til mål.

les også Kritisk for feriepenger etter turiststopp: – Over halvparten i fare for å gå konkurs

– Høie bør vel vurdere den konkrete innretningen på måten å organisere det på. Jeg presiserer at jeg kun vurderer smittevern her. Som jeg sa i Debatten for et par uker siden, bør lokale smittevernvurderinger veie tyngre enn rigide sentrale direktiver, når de er helt solid smittevernfaglig begrunnet, melder Haarr i en sms til VG.

NFF: Myndighetene bestemmer

NFFs elitedirektør Lise Klaveness kommenterer i en SMS at de lojalt følger myndighetenes påbud.

– Nå ser vi veldig frem til å få i gang seriespill med maksimalt 200 mennesker på arenaen, i tråd med regjeringens tillatelse om dette, skriver Klaveness som på lengre sikt, dersom myndighetene åpner for flere tilskuere, vil utarbeide planer for å organisere et begrenset publikum på en forsvarlig måte.

– Men det er myndighetene som har definisjonsmakten her, påpeker Klaveness.

les også Leder av reisebyrå: – De nye reiserådene er spikeren i kisten for turoperatørene

Helsedirektør Bjørn Guldvog forstår tankegangen til Sabeltann-arrangøren, selv om det er et tak på antall publikummere.

– Forslag som det må vurderes seriøst, men jeg kan ikke konkludere på det nå, sier Guldvog til VG.

AVVENTER: Det er myndighetene som har definisjonsmakten her, påpeker NFFs elitedirektør Lise Klaveness. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Men han ser på store ukontrollerte folkesamlinger som en av den vanskeligste restriksjonene å gå bort fra.

– Plutselig kan vi være i en bedre situasjon. Men vi må være forberedt på at dette kan vare mange måneder og kanskje til og med godt over ett år, sier Guldvog til VG.

Publisert: 04.06.20 kl. 22:25 Oppdatert: 04.06.20 kl. 22:37

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser