Varslet om ras fredag - onsdag ble familiehytta skylt på vann

Åtte bygninger ble tatt av kvikkleireskredet i Alta onsdag. Allerede fem dager før meldte Kjersti Nilsen og familien inn bekymring om jordras til kommunen og NVE.

– Det er fremdeles et sjokk for oss, vårt hus var det siste som datt ned. Det var et fantastisk sted, sier Kjersti Nilsen til VG.

Onsdag ettermiddag utspilte det seg sterke scener på Kråknes i Alta, da åtte bygninger og en hund ble skylt på vannet i et stort kvikkleireskred. Alle nødetater ble sendt til stedet, og det ble søkt etter personer i sjøen fra både redningsskøyte og redningshelikopter.

Kjersti Nilsen og familien ble fortvilte vitner til at hytta, og morens barndomshjem, regelrett veltet over skredkanten og ned i sjøen. Det var den siste bygningen som gikk tapt i raset.

Selv om raset kom som et sjokk på familien, tok de selv kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og kommunen allerede fredag fordi de var bekymret for at det kunne komme ras.

– Da var vi på hytta og mistet plutselig vanntilførselen. Vi gikk for å sjekke brønnen, og da fant vi et jordras. Det var en god masse som hadde rast ut, det var store trær og jord som var blitt røsket med. Det flommet vann over stikkrenna. Vi ble bekymret, sier hun til VG.

MELDTE OM RAS: Kjersti Nilsen og familien meldte fra til Alta kommune og NVE om et jordras allerede fredag. Onsdag ble hytta skylt på vann. Foto: Privat

Nilsen kontaktet sin mor som eide hytta, som igjen tok kontakt med Alta kommune.

– Hun fikk beskjed om å ringe NVE. Hun på telefonen sa at hun ikke var noen geolog, men mente det ikke så farlig ut. Politiet fikk også informasjon og bilder på lørdag, sier hun.

Åpen for sammenheng

Jan Egil Bakkeby og kona mistet også hytta i det store skredet, og Bakkeby måtte løpe for livet da han plutselig hørte det begynte å knake i huset. Han fortalte VG onsdag at de allerede kvelden før oppdaget en stor og dyp sprekk i veien like nedenfor hytta.

– Vi ble skeptiske, men valgte likevel å overnatte. Vi tenkte kanskje veien ville rase ut, men ikke at hele hytta skulle gå, sa han til VG onsdag.

TATT DAGEN FØR: Dette bildet viser en stor sprekk i veien i området. Bildet er tatt dagen før raset. Foto: Privat

Regionsjef i NVE Knut Aune Hoseth bekrefter at de mottok en bekymringsmelding om ras sendt fredag kveld.

– Vi har fått inn en god del bekymringsmeldinger den siste tiden. Vi har hatt en veldig sen vår i nord, med store snømengder og brå smelting. Meldingen fredag gjaldt mindre utglidninger av jordmasser og store ansamlinger av vann ved en brønn i området, sier han.

Han opplyser at de snakket med melder, at de så på bildene og gikk gjennom farekartleggingen i området.

– Vi så ikke noe indikasjoner på at dette skulle kunne utløse noe større skred, sier han.

Distriktsingeniør i NVE, Anders Bjordal, sier til VG at utelukker ikke at det kan være en sammenheng mellom jordraset fredag og det store raset onsdag, men mener det er for tidlig å konkludere.

– Vi får være ydmyke nok til å si, ok, vi la en bekymring til side, men det kan hende at det var noe vi burde ha tatt mer tak i. Vi har i ettertid også sett et bilde av en stor sprekk i veien, her var det kanskje mer grunn til bekymring, selv om det er lett å si i etterkant, sier han.

Ikke i utsatt område

Bjordal var tilbake på rasstedet torsdag. Det er utstedt ferdselsforbud i området, og det jobbes nå med å finne ut av årsaken til det store skredet.

Han forteller at det er gjort kartlegging av sjøbunnen i tillegg til med drone, slik at det er mulig å lage kart over raset både over og under vann. Det kan være med på å forklare hva som forårsaket raset.

Neste uke skal et konsulentselskap komme til rasstedet med borrigg for å gjøre geologiske undersøkelser for å vurdere hvorvidt adkomstveien til boligen og hyttene som står igjen er trygge.

– Det ser ut til at boligen som ble evakuert ligger på fjell og står støtt. Det betyr at huset er trygt, men adkomstveien er ikke trygg. Og selv om huset nok står støtt, skal du bare gå noen meter utenfor før det går tyve meter loddrett ned i sjøen, sier Bjordal.

Han forteller at Kråknes ikke lå i oversikten over kvikkleireutsatte områder.

– Det er fryktelig mange kvikkleiresoner i Norge, og det jobbes kontinuerlig med å kartlegge dem. Men det er egentlig umulig å ha oversikt over alle, og det er alltid de stedene der det bor flest folk og som innebærer høyest risiko som blir prioritert i slik kartlegging, sier han.

Alta-ordføreren: – Gjør inntrykk

Alta-ordfører Monica Nielsen satte onsdag krisestab, og har torsdag sett skredstedet for første gang fra båt sammen med kommunens kriseledelse.

PREGET: Ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen, satte krisestab da skredet var et faktum onsdag. Foto: Alta kommune

– Det gjorde veldig sterkt inntrykk å se de store skadene skredet har gjort på hus og hytter der ute. De ligger og dupper i sjøen. Det er et enormt stort område som har rast. Det var det som gjorde størst inntrykk, å se hvor mye som er borte og bare har seilt ut i havet, sier Nielsen.

les også Hunden Tira funnet etter seks dager i fjellet

Hun forteller at brannvesenet og IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) har jobbet med å sette opp lenser for å begrense forurensning fra vrakrester i sjøen.

